識揀體檢 享健康長糧

梁萬福——老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。

【明報專訊】終於退休啦！身體是自己最大資產，要做什麼身體檢查才可保健康？

50歲後，應每3個月量度血壓，每半年驗測血糖，每1年驗測血脂。另外，還要考慮大腸鏡檢查、乳房檢查、婦科檢查、骨質密度檢查、冠心病評估等，最好有一個固定的家庭醫生看顧你的健康。

「翠絲想約我們食飯，你看看哪一個日子OK？」太太告訴我。

翠絲是太太舊同事，她們在同一政府部門共事多年，被人稱為「好姊妹」。工作上是最佳隊友，私底下亦是無所不談的超級閨密。太太退休多年，但翠絲明年初才退休。她們倆退休後享有政府每月發放的退休金，我常常笑說她們是「最後的貴族」，因為每月領政府長糧的福利，對隨後加入的公務員已成絕響了。

當日，翠絲與丈夫老余同來。4人甫坐下，我便恭喜翠絲即將加入逍遙退休貴族行列。

「對呀，好期待啊！一想起不用上班，每月有糧出，我就由心笑出來。我告訴自己，千萬不要早死，要鬥長命。嘻嘻，要食盡政府長糧呀！」翠絲開懷的說。

老余即時插口：「健康最重要。身體是自己最大資產。沒病沒痛，鬥長命才有意義。我覺得退休前，最緊要做足身體檢查；預防勝於治療。福哥，不如你告訴我們，應該做些什麼身體檢查吧。」

翠絲附和：「對呀，坊間有很多驗身計劃，有二三千元，也有二三萬元。我不知怎樣選擇。究竟要做幾多項檢查呢？要多久做才對呢？去醫院還是去診所做？福哥，我約你，其實是想有關體檢的意見。」

「驗身計劃確實有多種。收費亦會因應檢驗範圍有所不同。簡單檢查如驗血、驗小便、照X光，收費相對便宜。但如果檢查包括電腦掃描、磁力共振、超聲波、運動心電圖，甚至大腸鏡、骨質疏鬆指數、婦科檢查等，收費自然會高。」我解釋道。

「這個就當然了。但以你的意見，我和老余應該做哪一種身體檢查呢？」翠絲問。

我嘗試解釋：「驗身頻密程度和檢查範圍很視乎個人情况和需要而定，很難一概而論。健康取決於幾個因素；主要是遺傳基因、生活習慣、飲食健康及持久運動。」

我接着說：「首先說遺傳因素。很多慢性疾病，如：高血壓、糖尿病、高血脂、痛風症、關節疾病、甲狀腺病丶大腸癌等，都與遺傳有關。萬一家庭成員是患者，得病風險較高。因此，我們要特別留意，及早做相關檢查，定時檢測，甚至改變生活習慣，盡量將遺傳病風險減至最低。」

有家族病史 提早檢查

「其次是生活習慣。很多常見老人疾病都與個人生活習慣息息相關。頭號壞習慣就是：吸煙。吸煙引致冠狀動脈心臟病、中風、慢阻肺病、肺癌等例子多不勝數。所以，每每看到病人有吸煙習慣，我都忍不住力勸他們戒除。因為吸煙是摧毁健康的頭號殺手。第二名應該是：飲酒。雖然曾有研究說，小量紅酒對心血管有好處，但事實往往是，有飲酒習慣的人絕大多數都會超出分量。持續過量酒精會導致脂肪肝、肝硬化、肝癌、胃炎、胃出血、胰臟發炎，甚至腦部疾病如認知障礙症等。所以，戒除飲酒習慣對健康好。」

「另外一個壞習慣就是：倚賴安眠藥或鎮靜神經藥物。現代都市人，無可否認都面對不同壓力，很多人情緒受影響而遇上睡眠問題，需要借助鎮靜劑或安眠藥物才可入睡。但是，長期服用精神科藥物除了養成倚賴之外，更會影響記憶力。所以，若有此習慣就要戒除啊。」

50歲後最好有固定家庭醫生

「當然，持久運動和健康飲食是我們人生下半場最值得投資的項目。均衡飲食、減少油、糖、鹽、脂肪等飲食習慣，不但對抗肥胖及糖尿病，更有效預防老人疾病。至於帶氧運動和體能訓練亦是提升健康的方法啊。」

怎知，還未說完，太太已不耐煩打斷我，說道：「喂，你說了這麼久，還未回答翠絲和老余應該做什麼檢查呢！」

我唯有說：「稍安無躁，讓我把話說完吧！我認為最好的方法是，由家庭醫生根據你個人的家庭風險、生活習慣、疾病紀錄，建議一個最適合你的身體檢查。年過50歲最好有一個固定的家庭醫生，為我們做定期檢查，看顧健康。」

「哎啊！我和老余都沒有固定的家庭醫生。該怎麼辦啊？」翠絲回應。

過半百定期驗三高照腸

「步入50歲，最好能為常見慢性疾病，如高血壓、糖尿病和高血脂作定期檢測。血壓應每3個月量度一次，血糖則每半年驗一次，血脂應最少每年檢查一次。如有家族病史，更應早於40歲便定期檢查。除了以上3項檢測之外，大腸鏡檢查亦很重要。日本及大多數歐美國家都會為50歲以上國民提供大腸鏡檢查，找出瘜肉並將之移除，能大大減低患惡性腫瘤的風險。若沒發現瘜肉，每10年才做一次大腸鏡檢查亦可以，但是如有家族病史或患有瘜肉，便應每5年照一次大腸鏡。」我回答。

然後，我特別對翠絲及太太說：「至於女士們，每年婦科檢查是必不可少。定期乳房檢查，包括：自我檢查、醫生檢查、造影檢查都可找出早期乳癌病徵而加以根治。更年期後更應該定期檢查骨質密度，治療骨質疏鬆，自然能減低骨折風險。」

「除了以上檢查外，我們是否需要做檢測找出潛藏癌症和冠心病呢？」老余問。

「如果以上各種檢查都做齊，我們大可放心，算是盡了己責。因為若身體毫無徵狀，只利用抽血、運動心電圖，甚至電腦掃描血管造影，找出早期腫瘤或冠心病的機率很低。因此，做上述檢查的效果亦不會太大。」我回答並說：「老余，你說得對，健康真是最重要。要建立健康身體，40歲是重要時刻。年過半百，更是刻不容緩。最重要的退休功課就是：注重身體健康。」

太太卻接口說：「恆常的身體指標量度，要有一個固定家庭醫生，健康飲食、適量運動、接受自己、開拓視野、好好享受人生下半場嘛！知道啦！知道啦！不用多說一次啦！」

太太就是這樣，常把話柄打斷，經常當起我的「代言人」來。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

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