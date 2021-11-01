兒言自得：乙型鏈球菌 新生兒「熱門」病菌

【明報專訊】近日乙型鏈球菌（Group B Streptococcus，簡稱GBS）成了頭條新聞，原因是從9月10日到10月20日約40日間，先後共有88人感染侵入性乙型鏈球菌，7人死亡。病菌老幼也不放過，病人有年齡小至1個月嬰兒，以及96歲高齡長者。部分不幸受到感染的病人因而罹患敗血症（病菌侵入血液，令多器官受感染）、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫、蜂窩組織炎（cellulitis）等惡疾。今次鏈球菌爆發特別之處，是有32人似乎感染源頭一致，都曾接觸過經魚市場出售的淡水魚類，嚇得市民聞魚色變；病菌的殺傷力，也令市民倍感不安。

常見於腸道及生殖器

事實上，乙型鏈球菌是常見附於人體身上的細菌，尤其多見於腸道和生殖器官。正常情况下，成人很少會受到乙型鏈球菌感染致病，間中例外個案多發生於老弱人士，或患了糖尿、心臟病、癌症、曾患癌症的病人。今次爆發殊不尋常，也是社會特別關注的原因。

對兒科醫生，尤其是專注照顧新生兒的兒科醫生來說，乙型鏈球菌卻是極受關注的「熱門」病菌。正如上文所述，GBS主要在人體腸道和生殖器官繁殖，新生兒出生時通過母親產道，很容易沾染到母親直腸或陰道裏的GBS，其中約2％因而發病。數年前在香港公立醫院做的研究，發覺高達兩成二香港孕婦，都是直腸或陰道帶菌者，和台灣、巴基斯坦、孟加拉、日本等地相差不遠，都屬於高發區，比大陸大部分地區和其他東南亞國家都要高。

篩查+抗生素 保護新生兒

大部分受感染的新生兒都在出生24小時內發病，患的多是敗血病導致多器官感染。我診治過的GBS患兒大多有肺炎以致呼吸急促，部分有間歇性呼吸中斷，委靡不振，甚至休克，有小部分同時患上腦膜炎，令病情更為複雜。

我見過最特殊GBS個案，不是我的病人，而是在另一間醫院不幸病逝的嬰兒，我只是作為專家證人，在死因研究庭就該名嬰兒的死因作供。據醫院紀錄，該名足月嬰兒出生後一切正常，沒有任何感染徵狀，出生後數日因新生兒黃疸症需要全身換血。全身換血，聽起來很嚇人，但卻是兒科醫生日常操作，沒有什麼大不了；怎知換血到中途，護士發覺嬰兒心跳停頓，醫生馬上停止換血手術並為嬰兒急救，但已返魂乏術，嬰兒終告不治。

在這情况下，很容易令人覺得嬰兒的死因和換血有關，但仔細追查卻找不到兩者關連的證據，後來幸好為嬰兒剖屍檢查的醫生把嬰兒器官作細菌培植，發現心和肺都有大量GBS，事件才水落石出：嬰兒死於GBS感染。當然，尚有些疑團未解開：嬰兒是否真的全無感染徵狀？看顧嬰兒的醫護有沒有忽略了一些不明顯感染徵狀？這些都是無法解答的問題。

庭上陪審團問我，新生兒GBS感染有沒有預防方法。我答：「有。」事實上，先進國家早已為孕婦作產前GBS篩查，若是GBS帶菌者，只要在臨盆時接受適當抗生素治療，便可保護絕大部分新生兒。陪審團隨即建議政府引入GBS篩查，一年多後醫管局把GBS篩查恆常化，總算成就了一點好事。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）