膚見：暗瘡治療三大重點

【明報專訊】還記得上期提到的18歲準大學生嗎？我是這樣寫的：

「一個早上，一名女士帶着兒子因暗瘡問題求診。兒子18歲，將入大學，從身材看來明顯是一名體育健將，暗瘡對稱地分佈在前額、臉頰及下巴。除了較多面油、粉刺及黑頭外，還有10粒以上痤瘡對稱地分佈在臉上，有些看到白色膿頭。詢問他的生活習慣和喜好，原來這名青年喜歡健身，每天定時飲蛋白補充劑及牛奶；亦喜歡甜品，尤其是朱古力。他的爸爸和媽媽在年輕時只有輕微的暗瘡問題，並沒有留下疤痕。」

想一想自己以前或身邊年輕人出暗瘡的過程？

多從前額到兩頰、下巴

最初時，大部分暗瘡先在前額出現，過一段時間會慢慢移去臉頰，最後到下巴。通常這3個位置會一個跟一個；當然可以重疊，這可能是內置生理秩序。那名18歲年輕人的暗瘡分佈比較平均，而從他爸媽口中知道，他現在的情况十分嚴重，我懷疑他主要是受外來因素影響，蛋白補充劑、牛奶及朱古力是其中一個主要原因，於是我要求他立刻停止進食這類食物。

戒口後未必即時見效

還有以下3點需要留意：

第一、食物在身體的影響不會一下子就見到效果，需要數星期病情才會慢慢減輕，所以要給足夠時間去觀察；

第二、可否只用重藥而不戒口呢？答案是早期或者有可能，但慢慢會失效，事倍功半；

第三、如果效果仍然不如預期，要想想會否是另一種問題引致，例如玫瑰痤瘡，或考慮是否需要檢查血液中的荷爾蒙等。

以上例子，我將之簡化令大家容易了解，希望各位明白到皮膚科醫生是怎樣去分析及治療暗瘡。現實生活中，病人情况多數都比我們想像中複雜，需要專心聆聽，善用累積的經驗去處理。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）