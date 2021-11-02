藝術工作者出書填補歷史 開卷暢玩香港特色遊樂場

散步地圖——書籍附件的生活地景散步地圖，是抽象畫路線圖，配以文字介紹，並有二維碼供查閱相關資料。樊樂怡亦開設面書專頁「我們的抽象遊戲地景」（fb@abstractplayscapes），不定期舉行散步團，可在網上報名。（《香港抽象遊戲地景》圖片）

蘑菇形涼亭——京士柏遊樂場是樊樂怡認為香港的遊樂場中，最有歷史感而同時仍然活生生的一個，圖中見到的蘑菇形涼亭是原裝，其他設施則經過翻新取代。（攝於2018年）（《香港抽象遊戲地景》圖片）

【明報專訊】遊樂場就等於玩？對撰寫《香港抽象遊戲地景》的藝術工作者樊樂怡而言，那可不是鬧着玩，而是認真玩。她這本外觀設計可堪玩味的著作中，收藏着本地遊樂場近代歷史的文字及圖片檔案，為的是讓大家把遊樂場從童年回憶帶回現實社會，落地玩樂。

每個人的童年回憶裏，或多或少都有到遊樂場遊玩的片段。樊樂怡（Helen）依稀記得：「小時候都是去屋企附近的普通公園，玩的都是很『正路』的韆鞦、氹氹轉。」別以為出版烹飪書的人就是愛入廚，作為《香港抽象遊戲地景》一書作者的她也必然愛去遊樂場。「童年的我算是文靜的小孩，也喜歡玩，但不是動態地玩耍，而是做手工藝那種玩樂。我好喜歡去海邊撿貝殼，然後把它們畫出來。」

金屬氣味、地墊質感深印腦海

個子嬌小、打扮簡約的她笑笑口說，「也不是沒有印象深刻的遊樂設施，像是有不同動物造型的saddle mates，康文署譯作『搖搖騎』，如有塘鵝、大笨象；我較喜歡騎大嘴鳥，覺得很靚， 而且搖起來又不會太劇烈」。她喜歡大嘴鳥還因為接觸到其金屬外殼時傳來的冰涼感，和殘留在手上的金屬味。「與其說難忘的遊樂場玩樂經驗，我比較記得物件的質感，又例如地墊踩上去會有些回彈。好奇怪吧？我竟會留意這些。」她自己也覺得好笑，回想起來，其實當時有得玩就玩，也沒有想太多。

嘆首個雕塑遊樂場只餘紀念碑

在成長歷程中，Helen一直堅持做喜歡的事，四周圍觀察並利用鏡頭記錄，將觀察到的畫出來、寫出來。畢業於香港大學建築系，再到倫敦藝術大學修讀藝術碩士的她，最喜歡觀察建築物、藝術品，對動植物也感興趣。在2016年底，她因工作單位「創不同協作（MaD）」籌備「青涌生活節@西九」活動，而在政府新聞處資料室找尋舊照片時，發現一批攝於1970年前後的石籬遊樂場彩色相，從中可見滑梯、水管、迷宮等設施極富美感，猶如藝術雕塑，令她一見難忘。

「我從未見過香港有如此繽紛的遊樂場！同時我認得照片背景的廠廈，是當時每日路經都見到的。」這個葵興舊街坊納悶道為什麼自己住在這個社區多年，卻從來沒有聽過這個遊樂場呢？在好奇心驅使下，她便走入遊樂場之境，開始蒐集更多相關事迹。

蒐集資料過程中，Helen有不少發現——原來由美國藝術家Paul Selinger以歷奇（adventure）為設計概念的石籬遊樂場，也是東南亞首個雕塑遊樂場；原來香港的遊樂場被歸類為園景而非建築，圖則檔案並不由屋宇署存檔，而是散落在各個負責建造或管理的政府部門；原來遊樂場的歷史檔案不單不齊全，甚至未被列入古物諮詢委員會的待評級建築物範圍內……而曾經令人驚艷的石籬遊樂場，經歷兩次翻新，在50多年後的今日，場內只餘當年開幕時的紀念碑及普通的遊戲裝置。

同樣叫人唏噓的情景發生在何文田常盛街公園，「這個公園是1975年『新天地兒童遊樂場設計比賽』，由3名港大建築系學生及理工學院（理工大學前身）畢業生組成的冠軍隊伍設計，由相連的幾何形狀裝置構成，設計很獨特，很好玩。1979年開幕禮時，還請了約600個小朋友去玩，但如今留下來的只有舊圍牆，翻新後設施亦是最普通的款式」。她嘆道：「公園本身位置『隔涉』，又要過很多馬路才到達。可是我訪問過一個住在紅磡的街坊，以前他每星期都會走大半小時的路特地去玩。如今特色不再，變得死寂。」

她指出，那是有沒有花心思設計的分別。「對管理者而言，『舊的要翻新』，意思就是將舊的拆去，放上新的東西，是較方便的做法，而不去考慮如何保留現有的。處理好了，可以給你玩，你就玩啦，沒有思考如何讓小朋友有更好的玩樂體驗。」她不止一次說可惜。

公園翻新 組合式遊戲裝置氾濫

Helen慨嘆大眾，包括政府或設計者，對遊樂場的理解很狹窄。因為我們很少在香港見過其他類型的遊樂場，「於是便有個既定概念：一塊空地，然後鋪上地墊，在上面擺放一些遊樂設施就成了」。經過研究後，她認為並非如此。「遊樂場可以有很多形式，是源自本身有什麼理念。可能是兒童教育哲學，或者是設計師嘗試結合藝術和遊戲的元素。原來是可以很有深度、很有理念的事。」觀乎香港的遊樂場，理念欠奉，只有功能，而且愈來愈單一。

「從1980年代起，遊樂場上開始出現組合式的遊戲道具，例如有幾條柱可以爬上再滑下來，或井字過三關等，現在氾濫到每個公園都一樣，全部都是五顏六色堆在一起，用料也全是膠製。」對於念建築和藝術的她來說，實在看不過去。「一個發展如此成熟的城市，那麼富庶，是值得有更好的遊樂場。」那她心目中理想的遊樂場，又是怎樣？「我不太欣賞五顏六色的設計，擺明車馬『我係玩得㗎』的樣子。」 她笑說。「我比較喜歡帶點藝術感的，像雕塑一類，像上水彩蒲苑及青泰苑的石山丘，上面有彩色踏腳石、滑梯、隧道等；或者京士柏原創設計的冬菇形涼亭等。」

書中建議路線探索社區

事到如今，Helen決心為不被重視的香港遊樂場歷史填補空白，於是先有「M+ Design Trust」研究資助計劃的相關論文發表。繼而以此為基礎，加入一眾不同地區的街坊訪談和舊照，連同自己的相片檔，把常盛街公園、京士柏遊樂場、沙角邨遊樂場等多個公共空間的故事，結集成《香港抽象遊戲地景》一書。這次她將書本設計工作交予設計師Benny Au，一書兩冊加一份散步地圖，更不惜工本使用日本紙張製作。

她邊翻開書本邊解釋：「其中一本以文字資料為主，書脊邊打了洞，有種看檔案的感覺。另一本則是硬皮圖輯，Benny說光看照片已經覺得好震撼！」兩冊一大一小，原來是以石籬遊樂場的3層地景為藍本，設計概念環環相扣。至於散步地圖則羅列了3條路線，分別有沙田、京士柏一帶、黃大仙加樂富。「希望讀者讀完本地遊樂場的歷史後，在緬懷過去之餘，不要停止腳步，不妨跟着地圖的建議路線，看看現在遊樂場的模樣，順路探索周邊的建築。這是閱讀我們城市的一種方法。你會發現，社區裏還有很多有趣的東西。」

文：陸悅

編輯：王翠麗

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