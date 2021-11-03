News：Margiela首次個展 時裝美學延至藝術

【明報專訊】不少藝術走向設計商品化，但同時亦有不少前設計師回歸藝術懷抱，如時裝界的Helmut Lang，又或是工業設計界的Ronan Bouroullec，均以藝術作為人生最高目標。最新走進藝術圈又重磅的名字，該是2008年在20周年時裝騷後退下火線的Martin Margiela，剛在巴黎Lafayette Anticipations舉行首次個人藝術展。這個展覽並非Margiela首次以藝術家身分重回大眾目光，他在2018年德國Kunsthalle Bielefeld的L'homme qui marche展覽中，曾展出將白色男裝底褲框在繡花圓木框的Tondi，及以人造皮草製成交通雪糕筒的Pet。

今次在Lafayette Anticipations舉行的個展約20多件作品，當中有十分Margiela特色的，如以假髮來展現衰老的Vanitas, 2019（A） ，到令人回想到他的經典裸色（nude colour）與白色家俬防塵布結合的Dust Cover, 2021（B），亦有Margiela時裝美學成分較淡的作品，如叫人想起Andy Warhol的Série Lip Sync, 2020，又或Guy Bourdin的Red Nails, 2019（C）。相比起來，同樣投身藝術界的Helmut Lang，其時裝美學本質，以服裝結構、物料及工服為主題，較難以視覺如用色、素材等延伸到藝術，讓其時裝愛好者較難從雕塑作品中感受他的時裝美學。Margiela的作品則相對聰明，讓部分作品保留其時裝美學，能延續個人美學之餘亦能起過渡作用。唯一不變的，是其簡約美學與直接準繩，眼高手亦高。

文：Dawn Hung