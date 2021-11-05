藝文青：《100%香港》西九劇場忽然驚喜

【明報專訊】上周末在西九戲曲中心上演的《100%香港》，像是忽然爆出的劇場，超驚喜。演出之前宣傳不多，只有零星港鐵廣告，售票情况也只是一般。同是西九新節目的M+開館展覽，宣傳卻鋪天蓋地。直到上周五晚首演，觀眾才像發現新大陸般，大讚是這個時勢不可多得的劇場節目，之後場次一票難求。

《100%香港》是德國劇團Rimini Protokoll作品「100% City」系列的其中一站，2008年起已先後在阿姆斯特丹、巴黎、東京、布魯塞爾等城市演過。來到香港，劇團和西九文化區、前進進戲劇工作坊聯手製作。

模擬100%香港人口 台上投票

「100% City」系列有一個特定的框架：以每個城市人口統計數據為基礎，團隊首先尋找一個有統計學背景的人做第一號參加者，一號參加者要在24小時內給團隊建議第二號參加者，餘此類推集齊100人參加，而每次建議都必須符合特定的年齡、性別、住屋、居住地區和種族類別要求。按此安排，100名參加者便能組成一個符合這城市的人口結構。100名參加者模擬100%香港人口，每人「代表」現實中73,947名香港人，在台上投票。

節目開始一號參加者出場做簡短的開場白，香港的一號參加者是「香港民意研究所」的鍾庭耀。簡介後，100名參加者輪流自我介紹，長者、小孩，不同種族，不同語言，對應香港人口統計數據。之後，便是投票時間。台上有人舉着「我／Me」和「唔係我／Not Me」兩塊牌，100名參加者聽過問題便選擇站到其中一塊牌下面，例如「過去一年身邊有人過世？」、「你有沒有逃稅？」等，這部分我稱之為「明票」，是公開表態。之後還有「暗票」部分，台上全黑，參加者聽了問題，便用手中的電筒投票。

「有冇掛住《蘋果日報》？」便屬於暗票問題，和「有沒有試過出軌？」、「曾經墮胎？」一樣。可是「支持同性婚姻合法化？」、「有沒有坐過監？」卻是「明票」問題。如果在2019年上演，情况應該不同，最少沒有蘋果問題。

節目後段，輪到台上參加者向台下觀眾提問，給觀眾舉手投票。其中一條是：「你覺得有冇一些問題被篩走？」台下觀眾發出熱烈掌聲，觀眾是進化了，或說是演化了？心知製作團隊的艱難，能做到這個地步的反映現實，已值得掌聲支持。

諒解歸諒解，但創作人和觀眾對作品的要求不能留在舒適圈。所謂《100%香港》是跟着某種方法找到的香港現况切面，卻不是事實的全部。雖然他們的投票結果，除了「支持死刑」的一條，跟我的香港印象落差不算太大。可是一個城市的事情，總是罄竹難書。

我沒有為節目流淚，但感受到當中有種粗糙的浪漫。參加者都不是專業演員，讓不同年齡、階層、價值觀的100人同台表態，仍能輕鬆自在，那是香港人久違了的精神狀態。相信製作團隊為達至台上目前的狀態，花了不少心血。演出以載歌載舞的大團圓方式結尾，參加者搭着膊頭像一列火車在台上穿梭，投映在台上的圓形屏幕之上，是種劇場／電影限定的夢幻。

文：Pianda