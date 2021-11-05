疫情下悄悄消失？ 展現香港裁縫光輝歲月

舊式「衣車」：衣車是陪同裁縫多年的好拍檔，今次展覽中也有展出，讓大家想像裁縫的工作狀况。（文化者提供）

【明報專訊】香港值得自豪的事多的是，一般我們可能會說金融業、購物天堂、美食之都等，還有我們常常掛在口邊的工作精神。不過，有一樣東西可以代表我們的工作態度，卻鮮為本地人所知，便是裁縫業了。本地裁縫業曾盛極一時，蜚聲海外，不少外國名人政要均會到香港訂做西裝，包括多位美國總統與巨星，無意間也側寫了地緣政治的風雲變遷。南豐紗廠即將舉行相關的展覽，策展人鄭天儀說，希望藉此機會令大家留意這個正在「靜悄悄消失」的行業。

「香港裁縫業的世界地位很高，年輕人或者我這一輩人，未必知道本地手做西裝有多輝煌。」鄭天儀說，去年看到林作在社交媒體自誇身上的意大利西裝有多名貴，言語間似乎對香港西裝不太看上眼，激發她想了解更多本地裁縫業的興衰，後來向南豐紗廠發計劃書，對方一口答應，便促成了今次展覽。

過去半年，鄭天儀走訪了多個本地頂級裁縫店，始知昔日業內分三大派﹕廣東派、上海派、印度派。而她訪問過的Sam's Tailor，便屬印度派。上世紀印度發生政變，部分裁縫便走難到港，包括Sam's Tailor的創辦人Sam Melwani，開啟了裁縫業光輝的一頁。這間洋服店位於尖沙嘴，或不為本地人所共知，卻招待過多位歷史巨人，如尼克遜、克林頓、奧巴馬等美國前總統，而米高積遜與其妹Janet Jackson亦曾造訪此店。近年有荷李活明星來港，也暗中到此會一會這裏的裁縫。

美國前總統巨星曾造訪

「因為外國人在香港訂做洋服，都是說英文的，而香港與上海裁縫都難以用英文溝通，而印度人就懂英文。」鄭天儀稱，現在Sam's Tailor已到了第三代傳人Roshan Melwani手上。他致力改良西裝，如西裝褸口袋有內置釘好了的袋巾，輕輕往外一反，袋巾便豎立在口袋上，免得匆忙間忘了帶袋巾，失了體面；又如有些西裝褸內有多達5個暗格，可放電話、尿袋、銀包等，可按需要訂做更多暗格。「一開始與Roshan見面時，他便說他每日都與父親吵架。他常常想改良西裝，但父親卻希望他好好做西裝，不要搞那麼多事情。」Roshan希望西裝的設計能夠因應時代，更加實用，故常與傳統的父親意見不合。

由於以前內地戰亂，不少上海裁縫也南來到港。鄭天儀表示，上海派裁縫以精緻為主，繼承這套「奉幫」格調則有詩閣（Ascot Chang）。昔日金巴利道西裝店夾道，唯獨詩閣一家專做恤衫，經過六七暴動後，詩閣一度在紐約開分店。後回來發現香港經濟不景，其他西裝裁縫紛紛兼營恤衫，於是詩閣也轉型兼營西裝褸，愈做愈好，更並列為四大裁縫，曾獲美國前總統喬治布殊、NBA球星Grant Hill、影星里安納度狄卡比奧、已故建築大師貝聿銘等造訪，近期則為MIRROR成員Anson Lo與Edan Lui的劇集角色訂做過西裝（圖4）。

堅持補換惜物

到過詩閣紅磡廠房參觀的鄭天儀說，廠內有整個房間載滿客人身形、布料喜好的檔案，資料長達10年，當時看到令她有點驚訝。她提到，詩閣仍保留補換衣領、衣袖的服務，如店內恤衫價格約1000到2000元，補換則大約300元，對裁縫師傅來說，很不划算，不過全因師傅與老闆都有份執著，「很多裁縫都不想做補換，但因為他們認為惜物是以前很好的精神，故希望保存下去」。這些經歷時代變遷的老裁縫們，現在都已年屆七八十歲了。

實力不輸印度、上海兩派，廣東派則靠效率取勝。鄭天儀指出，越戰時洋人軍艦途經香港，發現在香港訂做西裝、軍服，只需三分之一價錢，最快甚至一兩日可以完工。軍艦可能只在香港停駐一兩日，「裁縫晚上上軍艦度身，回店內趕工，早上便可交貨了……價錢便宜、質素好，最重要是夠快。」鄭天儀說，這種工作精神，就與整體香港人一樣。

疫下缺遊客少會議 重創生意

不過，這個光輝行業，縱使捱得過上世紀的風雲變幻，卻難以招架近兩年的考驗。

「2019年的運動，對他們影響很微，反而疫情對他們打擊才大。他們的西裝主要由遊客訂做，現在出名所在卻變成負累，他們正在靜悄悄地消失，因為捱不住了。現在本地沒什麼會議要開，很多都變成ZOOM了，加上他們的地點在中環一帶，租金昂貴。我們收到很多裁縫的信息﹕『過了疫情，很多裁縫店都沒了。』從針線中可以看到，很重要的香港精神，即是平靚正，還要快，但一個疫情，他們也捱不住了。」

由鄭天儀策展的「土生洋相﹕香港手工西裝發展史」，於本周五至本月28日在南豐紗廠地下紗廠坊舉行，當中展出許多與裁縫有關的展品，如衣車、經典西裝，還有每個老裁縫學師時都睡過的8呎工夫枱等，屆時更有詩閣第二代掌門人張宗琪出席講座，讓大家步入香港針線世界。

「不知道做完展覽之後，他們消失多少。他們的願望是，希望香港人在香港做西裝。」鄭天儀說。

文：鄭智文

編輯：歐陽德智

美術：謝偉豪