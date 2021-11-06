16.1吋144Hz靚芒 $8999起 高CP電競筆電 極速殺敵

【明報專訊】無論想提升工作效率，抑或想打機打遍天下無敵手，一台高效能的電腦絕不可少。近期有電腦商就趁第二期消費券發放時，推出不同賣點的手提電腦、桌上電腦，吸引不同買家升級自己的「好伙伴」。

HP最近新推出名為Victus的副線，賣點是用入門價格，便可擁有高階性能的電競手提電腦。其中Victus by HP 16.1吋筆記簿型電腦系列，包括高刷新率屏幕、獨立顯示卡、散熱系統等，最便宜只需$8999，而同級數的電競級筆電通常要過萬元才有交易，Victus 16可謂性價比極高，對於預算有限的電競玩家來說是不俗的選擇。

消除閃屏減眼睛負擔

Victus 16配備的1080p IPS防眩光屏幕，刷新率達144Hz。顯示屏邊框幼細，屏幕與機身比例達84%；機身體積也很細小，約相等於一般的15吋筆電。屏幕配備自家品牌的flicker-free技術，宣稱能消除屏幕閃爍，看得更舒適，減輕眼睛負擔。新機基本版配置了NVIDIA GeForce RTX 3050顯示卡，用家也可加錢升級為最高配置的GeForce RTX 3060，後者採用第2代RTX架構，強化光線追蹤、加入Tensor核心，帶來更高的刷新率及清晰銳利的畫面。

觸控板敏銳 寬闊通風口散熱

Victus 16的灰藍色機身設計比一般電競筆電簡約，但亦搭配背光燈效，加強遊戲視覺效果。另外，它擁有大面積而敏銳的觸控板，無論打機或日常操作都輕鬆自如。機身後方則有寬闊通風口，提高散熱效能，迎合高階顯示卡的散熱需求。同系列的高階型號更有5向氣流設計及多個散熱導管，保持效能穩定，確保玩家打機時有最佳發揮。

■HP Victus 16規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：16.1吋1080p

處理器：AMD Ryzen 5

內存：8GB DDR4

硬碟：512GB NVMe SSD

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6

體積：370×260×23.5mm

重量：2.47kg

售價：$8999

查詢：8100 3081（HP）

文：JJ

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com