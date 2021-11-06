17.3吋頂級「神器」打遍天下

高效散熱——有極高效能的處理器，當然要配合高效散熱方案，獨特的OMEN Tempest冷卻技術，令散熱速度更快。（JJ攝）

【明報專訊】OMEN與Victus一樣，是HP在電競市場的副線，然而OMEN走高性能的貴價路線，機內機外都屬頂級配置。如果預算充裕想一步到位，可以考慮OMEN by HP 17系列電競筆記簿型電腦。

OMEN 17系列可配置最高第11代Intel Core i9-11900H八核心處理器、NVIDIA GeForce RTX3080顯示卡（16GB GDDR6獨立記憶體，支援NVIDIA G-Sync），再配合讀寫快速的第4代1TB PCIe NVMe SSD及高達32GB DDR4記憶體，頂級配置讓用家享受驚人速度，玩任何遊戲也得心應手。值得一提的是它採用獨特OMEN Tempest冷卻技術，3面通風、5向氣流導向及135°鉸鏈設計，有效提升散熱效率。

作為電競筆記，畫面與聲音表現當然重要。OMEN 17配置17.3吋QHD 165Hz IPS防眩光顯示屏（2560×1440），可達3ms反應時間、100% sRGB顯示色域、300 nits亮度等規格，亦符合德國TÜV Rheinland的低藍光標準；音響方面，新機內置的雙揚聲器由Bang & Olufsen專業調音，支援DTS:X Ultra，為玩家帶來現場感。

■HP OMEN 17規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：17.3吋 2560×1440

處理器：第11代Intel Core i9

內存：32GB DDR4

硬碟：1TB PCIe NVMe SSD

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB GDDR6

體積：397×262×27mm

重量：2.79kg

售價：$28,999

查詢：8100 3081（HP）