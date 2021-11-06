13.3吋輕薄筆電 「睡眠」不忘工作

【明報專訊】筆電是否輕巧便攜，絕對是選購的重點之一。一部輕便兼效能卓越的筆電，既方便工作，也便利娛樂，誰不心動！HP Pavilion Aero 13.3筆記簿型電腦，機身重量不足1kg，是HP家用筆電系列中最輕巧的產品，而且內置最新AMD Ryzen 5 5600U行動處理器、8GB記憶體及512GB PCIe NVMe SSD儲存裝置，處理速度足夠讓你順暢地工作或打機娛樂。

新機配備13.3吋16:10比例的IPS屏幕，4邊框極幼，佔屏比高達90%，比傳統16:9屏幕多出10%，可視空間更大。屏幕解像度更高達2.5K（2560×1600）及100% sRGB廣闊色域，配合AMD Radeon Graphics顯示晶片，既適合一般繪圖工作，用作瀏覽影像或觀看串流影片也有賞心悅目的效果。Pavilion Aero 13.3同樣採用HP自家技術的不閃爍屏幕，宣稱可減輕眼睛的負擔。

鍵盤下方配備更大面積、更敏銳的觸控板，支援多點觸控，瀏覽文件、處理視窗和檔案輕鬆自如。支援新式待命功能（Modern Standby），即使電腦進入睡眠狀態，內部軟件仍然「保持清醒」，繼續同步接收電子郵件等網絡通知及收聽串流音樂。而內置的廣角高清鏡頭和雙米高峰，配合智能消除背景噪音功能，會議時雙方都可聽到更清晰的語音對話。

■HP Pavilion Aero 13.3規格

系統：Windows 10家用版

熒幕：13.3吋 2560×1600、IPS

處理器：AMD Ryzen 5

內存：8GB DDR4

硬碟：512GB PCIe NVMe SSD

顯示卡：AMD Radeon Graphics

體積：297×209×16.9mm

重量：低於1kg

售價：$7999

查詢：8100 3081（HP）