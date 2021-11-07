「歡迎使用安心出行」 無障礙設計的障礙

面包只需有人扶他的手引導到二維碼所在，就能很快完成動作，他笑言自己用智能電話的功力是全港視障人士之中「首屈三指」，知道很多朋友都感到安心出行很難用。（曾曉玲攝）

但May遭遇的難題在操控程式上，如電話供視障人士使用的「旁白」發聲模式，手指向左／右撥是上下移動，若想選擇「進入」右方的「電子疫苗接種及檢測紀錄」一格，即畫面左右移動，則需上下掃撥。對此，為視障朋友開班教用智能電話的面包說，這是一般程式都有的概念，當電話讀出「可調整」，意思便是上下移動，來選取該處不同選項。（林靄怡攝）

【明報專訊】我是這樣想像與視障人士May做安心出行訪問的：先由她示範在駱克道市政大廈打開程式嘟一嘟的困難，大概5至10分鐘總可以完成吧，然後我們應該還有很多時間坐下來談，結果我這個在她口中的「開眼人」，用上整個訪問過程去理解當中邏輯，離開時已頭都痛，May說我終於明白她了。關於「digital literacy（數碼素養）」的討論，以及我們多日來聽到長者、失明人、露宿者叫苦，以為光靠想像都知，其實與他們實際面對的仍差很遠。

在政府場地強制使用安心出行的前幾天，May下載程式，練過怎樣進入掃碼頁面才外出，「我用過兩次，之後就用不到了」，直至她把手機遞到我面前，問「我係咪應該用『歡迎使用安心出行』？」她一手把電話放在耳旁，一手用指頭向右撥，聽到電話由上而下讀出畫面文字，語速調校得非常快。讀者們，現在請打開程式，你所見到的「主頁」部分，May會聽到最上一行的日期「二千○二十一一一○七星期日」，然後下一行「記錄你的到訪」，再下一行「進入」、「掃描安心出行二維碼以記錄到訪，按此進入」……然而May此刻像掉進黑洞，聽到設定頁面中的「歡迎使用安心出行」，點進去原來是使用說明書，她多番苦惱地說「出唔番去」。

「我真的好煩惱」

回到主頁，總算「回復正常」，想出示針卡又怎麼辦？先上載針卡吧。我們又遇到難題，掃描針卡的一格在掃描安心出行一格的右邊，但May手指往右撥只能向下，如何指示左右移動？亂試一通，終於弄懂當中邏輯，手指上下掃就能左右移動，左右掃就能上下移動！May自政策推行之日起，就迷失於這「採用適當無障礙設計」的程式中，曾試過到運動場掃碼不果，「我以為它壞掉了，想着開眼人也不會解決到」，只有轉身離開，她很快就能把當時見到的畫面以WhatsApp傳給我，是誤入「報告確診」的頁面。

May扶着我的手肘從地鐵站走到市政大廈，另一隻手拿着一個小袋，「你看我要用兩隻手才可掃碼，這種情况下豈不狠狽？」怎樣形容「安心出行」程式？「認真差，最差、最差、最差、最差，因為它的文字好難理解，有時在街上聽，又有雜音、嘈吵，唉，我真的好煩惱。」

用不到智能電話的人

「得心應手。」用同樣問題問另一名視障人士面包，他輕鬆給出這個答案。正如想像一般，他在仁濟醫院門口用聲音指示電話「開啟安心出行」，着我帶他的手摸二維碼所在位置，不消一分鐘完成示範，我們轉身就離開找間茶餐廳吃飯去，他認路比我厲害，就由他帶路。

面包在香港失明人互聯會開智能電話班，一期課程總共6堂，更經營「面包無眼睇」專頁，會定期創作影片，曾拍片教80多歲失明婆婆用電話。早在iPhone面世前的2006年，他就在外國網站買發聲軟件「爆入電話」，能透過電話發聲指示他打字傳短訊。他說學員離學懂用程式太遙遠了，「我會先教用智能電話的概念，傳統電話可以按掣，智能電話則是一個虛擬鍵盤，我會問，大家平時打電話，2字下面係咩呀？他們會答5！2字右手邊係咩呀？3！係嘞，你說得對，好，如果由2字去9字會點去？他們就識講，手指從2字往下方找，找到8字，旁邊咪9囉」。但教學不容易，他說其中一個最難教的概念，是不能用手一直摸住熒幕，選了就得放手，而用手摸來感知世界對失明人來說很重要，「我會比喻為遙控，也不可以一直按着呀」。另外懂得掃二維碼背後，要先懂得拍照的原理，「他們不明白為何鏡頭放遠反而影到」，已非常熟悉操作的他倒為這個想法困惑：「識用同識教是兩回事，我還在學習中。」

面包說班上有6個學生，「年齡偏大個，最普通是黃斑病，視力差到看不見，約50幾歲，有一個80幾歲，後天失明的朋友適應能力較弱，他們連街都未出到，甚至家務都不敢做，倒水亦怕燙到。安心出行本身容唔容易用其實唔關事，那班朋友是用不到智能電話，唔會因為安心出行而識用智能電話」。6堂成果，「未有機會教他們用安心出行，用到Siri打電話就算，或問吓天氣、設定鬧鐘」。

「我們（互聯會）有約1700個會員，估計只有600人擁有智能電話，用到安心出行的不超過200個。」他強調「易用」只是他一人的用家評語，「八成人用不到也要改善」。在他教導下，記者掌握亦不易，經一番混亂總算學懂一點竅門，不止視障人士，看來教阿媽都用得着：

1. 先練習「旁白」手勢：面包說視障朋友用智能電話可先了解「多點觸控」如何運作，即用一隻手指或兩三隻手指做動作各有功能，但記者一時亦不明複雜字眼，如「3指點3下切換熒幕簾幕」，即把熒幕熄掉，因為視障者未必需要畫面。以面包所用iPhone為例，「旁白」手勢使用手冊連結在此：apple.co/3bJv4iQ

2. 聽清楚指令：最煩惱的奇怪「指法」，上下掃即左右走、左右掃即上下走，面包解釋並不蠱惑，以「安心出行」為例，細聽電話讀出選項的全句是：「進入，掃描安心出行二維碼記錄到訪，按此進入，按鈕，可調整」，關鍵在「可調整」，意思是那一行還有細分選項，「就像在網頁填出生日期，在一格內可上下選日子」。

3.留意程式最下一列及返回：面包說「app用唔掂，功力都緊要」，他給出一個人人都合用的貼士，解決「出唔番去」的難題，先一直往最底找主頁，如果所在頁面沒有這一行，就改為一直往上找「返回」，只要掌握一般程式的概念，適應新程式時就能淡定些。

簡化程式 二維碼紙剪角易摸

May嘆說，為了安心已經「超累」，擔心將來連餐廳都強制使用，「職員怕麻煩寧願唔做我哋生意，沒智能手機的視障朋友會更難堪」，她建議「一定要叫政府愈簡單愈好，唔好整咁多嘢啦，讓我們可選擇下載簡單或複雜版本，我只要兩個選項就夠（掃安心出行二維碼及顯示針卡）」，二人都說，填紙仔恐怕保障不到私隱，May說「無法得知誰在身旁，會否竊取資料」，與其要求填身分證頭4字，不如用殘疾人士登記證編號代替；面包亦認為程式可簡化為「一開就嘟」，對他來說最困難是不知印了二維碼的紙張是貼在桌面或是牆上，如果紙上可剪出缺角，將二維碼放在缺角旁，已足夠讓他們辨別，而不必靠人帶手摸認。

辦法似比困難多，只差政府推行政策前有否考慮過。幫助無家者的非牟利組織ImpactHK日前亦急推捐贈智能電話計劃，管理前線服務的項目總監、註冊社工楊子寧認為「這次安排令到本來已經被邊緣化的群體，進一步被邊緣化」，「如果通融時期長一點，我們可以有兩個月時間調適，會差好遠」，她說無家者需出入醫院、圖書館、體育館等地方使用設施及服務，籌款及發展總監Charlotte Tottenham則說ImpactHK正收集智能電話，同時在中心舉行工作坊，或到街上教無家者使用電話，捐贈者可在周一至周五上午9時至下午6時，將智能電話送到大角嘴洋松街100號德讚中心5樓A室，並提醒因儲存空間所限，未能接收電話以外的贈物。

文˙曾曉玲

圖˙林靄怡

編輯•蔡曉彤

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