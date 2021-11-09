磅數呃人 真正減肥 要計腰圍體脂

【明報專訊】不少人把減肥掛在口邊，甚至視為終身大事，但你知道到底在減什麼嗎？

人體主要由肌肉、骨骼、脂肪、水分等組成。節食1、2天後體重下降，身體流失的可能只是水分，只要多飲幾杯水，體重就馬上回升。內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣說，減肥應該是肌肉量上升、體脂率下降，體重可能變化不大，甚至有可能增磅。所以毋須執著磅數，更準確是量度腰圍或體脂。

要減走脂肪，簡單說，只要每日消耗熱量比攝入的多，製造「熱量赤字」；舉例說，一天吃1400千卡，消耗1700千卡，額外300千卡就需要燃燒儲存在體內的脂肪。當熱量消耗持續大於攝取，慢慢就會瘦下來。

■1日餐單

早餐：

2片雞胸肉，1個番茄，1個蘋果，1小碗枝豆，1杯低脂奶或無糖豆漿

午餐：

雞扒飯（走汁，去皮，多菜，少飯）

下午茶：

原味低脂希臘乳酪加1/4杯藍莓

晚餐：

3餸湯米線（雞肉、瘦肉、生菜，少米線，清湯）

熱量：約1500至1600千卡

■減肥食乜好

減糖多菜少肉 自然瘦

「代餐、斷食、生酮飲食等，能否做到80歲？」林思為認為，透過改變生活和飲食習慣，建立減糖、多菜、少肉等健康習慣，控制熱量攝取，才是較可行而且容易跟隨，可以一直實行。她建議，男士每日熱量攝取維持2000千卡，女士熱量則1500千卡，每餐以500至600千卡為限。

度身訂做減肥餐送上門

減肥期間，不想餐餐焯菜、煠雞胸？坊間有不少減肥meal plan，訂購餐盒直送家中或辦公室，方便兼省時。

例如Eatology提供11種飲食計劃，有低碳飲食、增肌減脂、素食等，亦可按1天熱量和用餐次數選擇個人化餐單。其中1款以生酮低碳飲食設計的餐單，兩主餐加1小食，平均每天約303元。

YOUNI就以減磅、均衡飲食及增肌推出3款餐單，有西、中、日、泰等菜式選擇；以減磅計劃兩餐計算，平均每天約200元。林思為指以上兩間都有營養師設計菜單，是不俗的選擇。

查詢：

Eatology：www.eatologyasia.com/zh

YOUNI：www.youni.com.hk

健康零食抗餓 每4小時吃一點

減肥最大敵人就是肚餓！飢腸轆轆，手腳放軟，思緒混亂，腦袋總是出現肥叉飯、pizza、薯片的影像，忍得1小時，忍不了半天，點算好？

1. 健康小食

宜選擇健康零食，如低脂乳酪、水果、果仁等，每份約100至200千卡。

2. 少食多餐

正常每餐後4小時血糖就會下降，感到肚餓；所以減肥節食時，每4小時吃一點東西，不用捱餓，亦避免過飢而狂食；而且飽足一點才有力氣做運動。

3. 適當配搭

每餐要有適量蛋白質，增加飽肚感；選擇低升糖指數食物，有助穩定血糖，若血糖大起大落，進食後很快飽，但又很快會肚餓；充足蔬菜再加少少油，飽腹感就會提升。

■專家拆解

林思為（註冊營養師）

陳穎儀（臨牀心理學家）

袁美欣（內分泌及糖尿科專科醫生）

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