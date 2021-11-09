失敗原因 愈減愈肥 中「不瘦降」？

【明報專訊】又節食又斷食，為何磅數仍然居高不下，甚至愈減愈肥，難道是中了「不瘦降」！其實，可能是你忽略了一些看似無關、實際上會影響減肥成效的細節。

1. 飲品陷阱

大家節食時會小心計算食物熱量，但註冊營養師林思為提醒切勿忽略飲品同樣關鍵：

‧水：不論採用哪種減肥方法，飲水一樣重要。減肥期間多吃蔬菜增加纖維攝取，或用生酮飲食法缺少纖維，同樣要多喝水，才能暢順排便。

‧酒：「有人說沒吃東西都會肥，但原來喝了酒！」林思為說，無論啤酒、紅酒、烈酒，都蘊含熱量，啤酒與汽水熱量相若，而1杯紅酒約含100千卡。

‧港式飲品：咖啡奶茶已走甜？卻忘記花奶暗藏脂肪。另外「健康飲品」如菜蜜、檸蜜、運動飲品等，含糖量亦高。

2. 手機送飯

進食首15分鐘，胃會分泌開胃荷爾蒙，所以會愈吃愈餓；當食物到達迴腸，迴腸就會分泌腸泌素如GLP-1及多肽YY（Peptide YY），告訴大腦有足夠熱量，產生飽肚感。若我們把注意力放在手機，未有細嘗食物味道，囫圇吞棗，快速吃了很多還未覺飽，因為食物還未到迴腸。袁美欣指，把注意力放在手機，忽視大腦給你「飽肚」信號，不知不覺就會吃多了。她推薦正念飲食（mindful eating），吃飯時關掉手機，專注面前食物，細嚼慢嚥，享受食物衝擊味蕾的感覺。

3. 零食代替正餐

用同等熱量的零食代替正餐，是否不會胖？沒有想像般簡單。袁美欣指，高脂高糖食物助長腸道內的致肥微生物，所以就算是同等熱量，零食也會比蔬菜、肉類更易肥。「身體像個黑盒，我們無法精確量度它到底吸收了多少熱量。今天吃1個漢堡包，與明天吃1個漢堡包，身體吸收的熱量也不一樣。」不論如何，天然食物一定比加工食物更有利減磅。

林思為則提醒，很多人以為梳打餅無餡無糖，最適合減肥充飢，但原來它是高升糖指數、高反式脂肪的食物。

4. junk food禁絕過度

袁美欣說，減肥期間若完全戒掉零食，加上嚴苛節食，過度壓抑，身體反會極渴求高脂高糖食物，容易一發不可收拾，出現「報復式」狂吃，因此偶爾「放縱」一下很重要。可以設立小目標，例如本周每日做運動，達標後，就獎勵自己吃一小包薯片。

5. 欠缺運動

恆常運動與控制飲食一樣重要！袁美欣解釋，單靠節食減重，肌肉量與脂肪量一起下降。當肌肉減少，新陳代謝率也自然下降，意味着每日消耗的基礎熱量下降。運動就是幫助保持或提升肌肉量，提升新陳代謝率。除了消脂的帶氧運動，也建議多做負重運動。

病態減肥

為「靚」盲目求瘦 身心受創

減肥，為健康着想固然好，臨牀心理學家陳穎儀提醒，減肥如果動機不正確，只為滿足別人眼光，不但容易失敗，也容易變得過於執著體重、身形，影響心理健康。很多人因為社會壓力，或為了取得別人認同去減肥，例如：

‧社會規範：

「瘦是美，肥是醜」風氣盛行，有人渴望被認同，盲目追求纖瘦身形

‧取回掌控感：

有人覺得人生沒有什麼可以掌握，透過控制飲食和體重，得到掌控權

‧求別人讚賞：

有人以外貌作為「成功」唯一條件，想藉減肥得到讚賞；有人瘦了獲得讚賞，因而繼續減肥

無論任何年紀，如果因減肥而影響身心健康，如停經、怕冷、情緒波動、容易暴躁；甚至影響日常生活，如避開與別人同桌吃飯、有怪異進食習慣（如將食物弄碎才吃、固執地計算每種食物熱量、狂食或扣喉等），應盡早尋求專業人士協助。陳穎儀提醒，患者往往很難及早察覺到自身的問題，所以大家要多留意親友身心情况。

反彈正常 每周減逾3磅傷身

減肥遇上平台期，繼而反彈，令人萬分沮喪！惟這是正常現象，不少人減肥到某水平後，會發現體重很難再往下降。袁美欣解釋，長期節食，身體會以為進入饑荒期，開始調低新陳代謝率，並且會儲備脂肪。「當恢復正常飲食，但新陳代謝率依然低，體重就會上升。」最糟糕是新陳代謝率不會與體重同步上升，所以過度節食令新陳代謝率減慢，反而有增磅危機，得不償失！

林思為亦指，大部分減肥法在首6個月最有成效，之後就會反彈，科學家暫未找到一生也不反彈的減肥法。衛生防護中心建議，每周減約0.5至1公斤為安全減重速度，減得太急，容易反彈。林思為不建議極速減肥，「美國疾控中心指出若每星期減多於3磅，會有健康風險」。半年內減磅5%至10%，其實已經很成功。

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