News：創意論壇 迎接疫後新世界

【明報專訊】前方將有宇宙爆發——2021年尾要認識的詞語,元宇宙(Metaverse)必是其中一個,指向平行於現實世界的虛擬世界。一場疫情令結合虛實體驗的lifestyle提早上線,以前所未有的速度向另一種生活形式進發。科技令更多幻想可成真,但在準備迎向這樣的未來時,另一個必不能忽略的是詞是「設計」。尖端技術讓科幻電影中的場景將成真實,在此時此刻,卻更不能忘記貼近人性的設計。將於11月29日至12月4日舉辦的設計營商周(BODW),便以「環球設計創意重啟」為主題,探討由生活到營商的8大議題,由新都市模式、實體數碼化世界、設計智能未來,到創意思維與創新領袖才能等,以設計推動社會,轉危為機。

多個論壇共同描繪更為清晰的未來願景,Unlocking Potential in the Metaverse請來多名世界各地講者探討未來經濟學,比如Animoca Brands主席蕭逸就十分熟悉近年大熱的非同質化代幣(NFTs ),各種概念如實現遊戲玩家的數碼資產擁有權,邊玩邊賺(Play-to-Earn)等早已與傳統經濟學大相徑庭。還有Talking to Refik Anadol: Mastering the Craft of Crypto Creation論壇,幾名講者包括佳士得美術學院亞太區總監毛國靖(Sara Mao)等,分析由藝術家到拍賣行怎樣回應加密藝術給合虛擬貨幣的新興藝術市場。

其他論壇涵括未來交通、健康、餐飲、城市空間等,值得留意的是很多主題與簡介裏都有一個關鍵詞「目的」(Purpose),那就是隱身在科技背後的設計思維——為什麼要這樣做,帶着怎樣的目的,達至怎樣的美好未來?這是未來決策者、營商者,甚或每一個現實與虛擬社會參與者都要有的概念。

網上、電視直播論壇

設計思維之所以重要,在於可助人們面對每次環境改變。大家現在疲於應對疫情帶來的變化,又或興奮地接受新生活模式,但即使疫情終將過去,疫後世界也不會回到原本的日常。大家也應提早理解我們的未來,早一步把握改變中的生活模式、消費行為脈絡與價值觀等。另外一提,今年的BODW除了可觀看網上直播論壇,更可在ViuTV上觀看電視直播。

■設計營商周(BODW)

網址:2021.bodw.com/zh-hk

整理:張曉冬