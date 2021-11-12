沙發薯：氣候問題，喜劇解決？

【明報專訊】近日適逢各國領袖在羅馬舉行的G20及在格拉斯哥舉行的COP26，討論氣候變化及探討解決全球暖化問題的方案，在這兩周期間，氣候問題自然成為重要話題。簡單來說地球命運危在旦夕，若然沒有急切措施，未來10、20年間全球各地都會面臨嚴重災害，海水水位提升更會威脅不少城市。

要保護地球的未來，我們要快速行動。然而殘酷的現實是，我們升斗市民可以做的實在太少太微不足道。我們及地球的命運都在國家政府及不同工業的手中，他們才是真正能扭轉地球命運的關鍵。當然，我們可以吃純素，可以減少用膠或所有石油副產品，但假如各工業仍然繼續現在的生產模式的話，那基本上就沒有太大意義。英國棟篤笑藝員Joe Lycett深明此道理，所以他最近就刻意針對石油公司Shell蜆殼，在Channel 4推出節目Joe Lycett vs the Oil Giant，以輿論壓力，希望Shell為地球環境負更大責任。

棟篤笑挑戰石油巨擘

Joe Lycett是英國電視常客，由2019年開始他在Channel 4開始主持節目Joe Lycett's Got Your Back，專門解決消費者難題，為觀眾的投訴提供充滿創意與想像力的解決辦法。他最愛處理網上騙案，例如他會花時間回應那些說你中了大獎的呃錢電郵，不斷回應荒謬答案，直至騙徒不再回應他才收手。數到經典，他最出位的一次是去年曾經改名為Hugo Boss，以抗議時裝巨人Hugo Boss向公司名字有Boss的小公司發警告信，要求他們停用此名。這次Joe Lycett基本上用相同手法，用其搞笑本領，以幽默對抗Shell。

事緣是海牙地方法院命令Shell必須在2030年前將碳排放量減少四成半，但Shell決定上訴，理由是雖然他們同意要盡快行動，但堅持有自己的計劃，而且法庭針對單一公司並沒有效用。本身關注環境問題、興趣是耕種的Joe Lycett認為Shell太無良。而且，當他看到Shell的宣傳及公眾形象時，認為他們誤導大眾，製造假象，刻意扮環保，讓大眾以為他們已專注可再生能源，但現實是短期內不會停止採石油，有漂綠greenwashing之嫌。

看不過眼的Joe Lycett除了主持節目外，還另外為Shell製作一個「誠實版本的廣告」，讓觀眾看清他們的真面目。他在「廣告」中飾演Shell的CEO，每當說出有誤導成分的句子時，他就「嘔屎」，廣告完結時已滿地糞便。最終Channel 4基於法律理由拒絕播放廣告，而Joe Lycett就決定與其他關注環保議題的藝術家合作，踩場到Shell的總公司，在大門前播放廣告。

節目其中一個有趣地方之處，Joe Lycett發現原來Shell是Channel 4的客戶，即代表他們間接資助這個針對自己的節目，某程度上亦代表Shell出糧給Joe Lycett。現實就是在這個資本社會，什麼事與物都有千絲萬縷的關係，一舉一動都有深遠的影響，正如最近不少研究發現原來網上串流服務都釋放大量二氧化碳，即是連看電視都一樣等同破壞地球。嗯，在消費主導的世界下，我們還可以做什麼才可以拯救地球？

文：陳Damon（chandamon.com）

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