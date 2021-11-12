庖丁解「字」 逍遙古籍間 陳育強畫字繪音樂美

《畫字》——圖右為點題作品《畫字》，陳育強說「畫字」與寫字不同，寫字是很自然的事，但畫畫是有計算和目標的，需要用智慧去處理。（主辦單位提供）

【明報專訊】為什麼藝術家經歷歲月洗禮，會回歸傳統手法？人到六十的陳育強說，自己終於體會，由創作裝置藝術品到現時投入書法世界，主因其實是需要舒適的創作狀態，對藝術潮流與變遷世界興趣的減退，讓他由創作反映現實的當代藝術，轉而思考雋永的藝術。

陳育強重拾毛筆，最初是因為「腰骨」。活躍藝壇數十年的他，主攻裝置藝術，然而因為搬運舊作時「扭親」腰骨，身體狀况不再適合做那麼重的作品。陳育強仍想創作，於是想起毛筆、書法，「我開始接觸藝術，是先接觸書法的」。

「放煙花時間已過去」

1970年代，只有十多歲的陳育強，開始學用毛筆。及後他升讀藝術，興趣轉移到當代藝術上，他說「年輕人就是會對當下發生的事情較有興趣」，會想「追藝術潮流」，但如今回首卻覺得「我那段放煙花的時間已經過去了」。陳育強現時關心自己藝術創作的durability，即作品是否耐看？能否收藏？由於裝置藝術在1990年代藝術市場是難以收藏，陳育強說自己的舊作大多已被拆開、回收或丟掉。

雖然多年來沒有創作書法作品，但他認為︰「書法是我的視覺藝術的核心。」他認為書法影響他的視覺藝術，是因為每一個文字都有線條組織和構圖。陳育強說，書法要把感情投入在別人給予的構圖之中，要非常專注其中，因為「字個個都識寫啦，點解你的叫書法，別人的不叫書法？」就是要在文字既定構圖中，展現自己的技藝甚至創意。

說是創意，陳育強表示於1980至1990年代學習與成長的藝術家，都認為創作要「在傳統之中尋找自己的貢獻」。他先領記者觀看作品，書寫了北宋蘇軾的《吉祥寺僧求閣名》，策展人陳瑞琦說那是陳育強最喜歡的作品，中文和英文同時出現，在句子「過眼榮枯電與風，久長那得似花紅」旁邊，他橫寫了英文Red、Flower、Electricity等，陳育強認為作品中的文字交織成「有機和有音樂性的網」，文字句子不會整齊排列，他突破傳統書法對「行氣」的要求，按文字句子給予的音樂感書寫；陳育強最喜歡那句「觀色觀空色即空」，便把句子分成3組書寫，分別是「觀色」、「觀空」和「色即空」。

字與字之間的「鬆」

他解釋自己運用後現代藝術中「解構主義」的方法，嘗試拆解「文本」與「意義」之間的關係。其中一份作品寫《庖丁解牛》，陳育強就做起庖丁來，但他不是「解牛」，而是「解字」。原文中庖丁做到「砉然嚮然，奏刀騞然，莫不中音」，解牛可以有音樂感，所以他書寫此作，或曰「畫字」時，會嘗試把一個字不同部位之間畫得「鬆一點」，配合字詞及文本的意義；以至後來他寫及畫《逍遙遊》等等，亦用同一個方法。

旁邊有兩張作品，陳育強說自己參考了日本書道與設計。其中一件作品書寫了《道德經》的文本，其中有句「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，是老子對宇宙萬物如何生成的體會，其中「一」、「二」、「三」等數字放大，於是從整個畫面的結構，數字與句子其他字的大小對比，空間感等看出陳育強對文本的體會。

在挑選文本時，陳育強經多番考慮，曾想過寫自己的詩作但認為實在不及舊人，亦要剔走只有「廉價悲傷」的作品。除了不少道家作品如《庖丁解牛》、《道德經》及《逍遙遊》等，還喜歡辛棄疾《青玉案·元夕》的一夜「魚龍舞」，李商隱《無題》的心有靈犀「一點通」，配合文本在書法中放大意境最美的幾個字，以文字內的構圖，展現畫面。

陳育強概括藝術中有「真」、「善」、「美」，藝術要「美」，但現實世界與藝術世界不同，能藉創作從藝術世界接近現實世界和人的本性，他視為「真」，比「美」更重要。如今因為老了，雖挑選文本時會思考如何接近現實，但今次展覽的作品是關於「美」，思考人性中最持久的問題，因為不再有「年輕時對變遷世界的興趣」，而「時間交換來的是人生經驗」，每幅作品都是藝術與人生智慧的累積。

■「或字 - 骨．皮與塵埃」

日期︰即日至11月28日（周一休息）

時間︰中午12:00至晚上7:00

地點︰Touch Gallery（中環荷李活道10號大館03-201及202舖）

網址︰bit.ly/3BSoXn6

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤