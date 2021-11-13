鬥魚開鰭「撩交打」 每天照鏡更美麗

【明報專訊】不少人喜歡養魚，看着魚兒游來游去十分療癒，尤其是美艷漂亮的品種，更賞心悅目。眾多觀賞魚中，泰國鬥魚以色彩繽紛見稱，生氣時「鼓起泡鰓」、魚鰭立起，更顯艷麗；孔雀魚則花紋顏色衆多，其傘形尾鰭就像裙襬，十分漂亮。這兩種都是港人飼養觀賞魚的熱門選擇。養得好固然開心，但用錯飼養方法，魚兒容易生病、死亡，換來滿滿挫敗感。怎樣才是飼養的正確方法？養魚達人分享實用貼士。

在辦公桌上放一個小魚缸，自製「魚樂無窮」以紓緩工作壓力，是不少打工仔的小確幸。其中鬥魚毋須使用氣泵與過濾器，對於環境溫度也沒有太高要求，讓牠們成為熱門的「辦公室寵物」。

毋須氣泵過濾器

飼養鬥魚多年的基寶，去年開設了鬥魚專門店Plakad Hong Kong。甫入店內就看到琳琅滿目的小魚缸，每個魚缸裏面都養着一尾身形和顏色各異的鬥魚，基寶解釋道：「人工飼養泰國鬥魚已有百年歷史，其間經歷多代轉變，培育出不同外觀。基本上，每一尾的外觀都獨一無二。」

觀賞性鬥魚以雄性為主，一般是以外觀來分類，特別是尾鰭。基寶指着店舖右邊的一整排魚缸：「這邊都是將軍鬥魚（俗稱PK），較適合新手飼養。」他表示將軍鬥魚的外貌比較接近原生鬥魚，尾巴短短的，比較強壯，適應力也較強。這個品種一開始培育的方向是為了「打鬥」，但養魚者漸漸發現短尾也有其獨特美態，慢慢也成為了觀賞魚的一員。

「將軍」強壯 「半月」尾鰭大

店舖另一邊擺放的魚缸，尺寸都比較大。「這邊的魚種主要是『半月』（俗稱HM，Half Moon），因魚尾比較大，魚缸空間也需要大一點，否則牠們可能因為壓力而自殘，傷到魚鰭。」半月的尾鰭較長且大，依尾鰭形狀再細分多類：尾鰭展開約180度的是標準「半月」，超過180度的會被稱為「超半月」（OHM，即Over Half Moon），不足180度的，有些人會稱為「扇尾」或「三角尾」。半月是較新近的品種，也公認是最漂亮鬥魚品種之一。不過基寶表示鬥魚「愈靚愈難打理」，事關牠們尾鰭太大太重，導致行動力和活動力下降，同時也比較脆弱。鬥魚平均壽命為1至2年。

愈靚愈難養 售價數十至數千元

還有一種常見鬥魚，名為「針尾」或「冠尾」（俗稱CT，即Crown Tail），它們因鰭膜「退縮」，魚鰭末端呈針狀，將軍和半月鬥魚也會出現針尾。當中一款比較罕見的稱為「國王冠尾」（也稱國王CT），針尾會交疊，看起來更帥氣；而除了尾鰭之外，其他如背鰭、臀鰭、腹鰭、胸鰭在不同鬥魚上也有不同，如有些胸鰭特別大的，會被稱為「大耳」或「象耳」。鬥魚飼主綜合鬥魚種種特性，就能得出魚兒「稱呼」，如「黑金將軍CT」、「象耳超半月」等。鬥魚售價由數十元到數千元都有，視乎外觀、培育難度、基因來決定。

雄魚碰頭必打 不建議同缸混養

雖則市面上的鬥魚大都被培育作觀賞魚，但牠們好勇鬥狠「本性難移」。若讓兩尾雄魚碰頭，牠們瞬間便劍拔弩張、開鰭鼓鰓、威嚇對方，最後或會互相撕咬，直到一方逃跑或死亡方才罷休。牠們甚至看到鏡子中的自己也會鼓鰓、猛撞玻璃。

雖然大家都很喜歡看到鬥魚開鰭的漂亮模樣，但基寶表示不要過於刺激牠們，「刺激得多會習慣、麻木、沒反應，届時就難以開鰭」；但完全不刺激亦是不行，適當的刺激有助魚兒長得更好，開鰭鼓鰓的過程也能促進鬥魚排便。最好每天讓牠們照鏡子或讓鬥魚隔着魚缸相見，時間以3至5分鐘為佳。

鬥魚不可以混養嗎？「鬥魚天性好鬥，基本難以同缸養，除非是從小一起長大的同胎鬥魚，其中又以雌性更適合混養。」他補充，就算是同胎兄弟姊妹，其間也不能分開再放回一起，因牠們會『忘記』對方，當成敵人。如希望鬥魚外觀保持完好，基本上不建議混養，因為就算是普通「追逐打鬧」，也有可能導致魚兒破鰭或刮傷。

魚缸太矮易「逃跑」 太飽易病

飼養鬥魚有什麼貼士嗎？基寶說：「鬥魚算是容易飼養的淡水魚，大概每周換水1次，隔1、2天餵食1次已足夠。」說到要特別注意的地方，他想了想說：「要特別小心的，大概就是魚缸的高度、水質和餵食量。」他表示如果魚缸太滿水，魚有可能跳缸「逃跑」，建議水量約七成滿就好；水注入缸前切記除氯氣。另外餵得太飽則會衍生很多疾病，如「腹水」（腹部腫脹）、立鱗病和魚鰾病等，因此寧餓也不要過量，一天吃數顆飼料已足夠。

養鬥魚所需設備非常簡單，毋須水泵和濾水器，一個小魚缸即可。基寶表示：「鬥魚的生理結構比較特別，除了有魚鰓可在水中呼吸，另有一個獨特器官稱為『迷鰓』，可浮上水面呼吸。此外，牠們大多不喜歡濾水器所引起的水流，更喜歡靜止的水，清潔時簡單用滴管吸掉水中糞便即可。」

鬥魚所需要的環境空間不多，將軍鬥魚所生活水體積應最少1公升，半月則最少2至3公升為佳。如魚缸過矮，則建議加蓋，防止牠們跳出魚缸。問到魚缸如此「空蕩蕩」，魚不會感到無聊嗎？「在有限的空間飼養，太多的『立雜嘢』也會剝削魚兒的活動空間。再者，『清缸』的好處是更容易觀察魚的活動。」當然，若魚缸足夠大，加入擺設和水草也可以。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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