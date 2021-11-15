退而不休社工孖寶 開「士多」助基層「窮得有希望」

合作無間——梁錦滔（左起）、梁萬福、伍杏修3人相識幾十年，工作上經常合作，退休沒有使他們服務社會的熱誠冷卻，仍時常在義工活動中碰面。（黃志東攝）

【明報專訊】民社服務中心（民社）由兩名退休社工伍杏修和梁錦滔經營，服務低資源、貧困家庭。

兩人相識數十年，大學畢業後在同一機構實習，後來成為鄰居，更在另一機構共事逾廿年。退休後繼續拍住上，投入服務社區，推動自助互助精神，讓貧窮家庭看見希望、改變和關懷。

「以前工作忙，沒有很多時間陪老婆，現在退休沒有藉口」，梁錦滔笑言，退休後要「服務」老婆。聽起來十分愜意，但太太只分到他一半時間，因為他另一任務是擔任民社總幹事，服務社區。他說民社正在4線發展，現在「只是剛整頓好，擺好陣容」，對未來發展滿腹大計，不似是一個退休義工。

重建鄰里互助氛圍

伍杏修因媽媽身體欠佳，提早退休照顧她，「我2017年退休，很開心陪伴了她兩年，她在2019年走了」。他現任民社董事會主席，同時為香港復康會的內地工作做顧問，為社聯籌辦少數族裔工作，也做扶貧義工。他說退休前工作很困身，現在做的都是自己選擇和想做的事。兩人從正職退下來，卻轉眼站上另一火線，似是滿腹大志的小伙子多於步入中老年的退休人士。

梁錦滔兒時志願是開士多，「因為小時候有個電台節目，講士多老闆或店員接觸很多街坊，街坊有困難、問題，都可以幫到他們」，所以他希望開士多去幫人。2002年在深水埗成立，以「為貧困家庭帶來關懷、改變與希望」為使命的民社，就像是那間士多。當年梁錦滔既是社工，又是區議員，「士多」只是他兼職之一。

然而「士多」經營了近20年，深水埗貧窮問題好像沒有改變？梁錦滔不諱言「沒有可能」，那是結構性問題，「一間小小的NGO怎能改變貧窮呢」？但最少讓窮人有向上游的機會。他回想自己成長的1960年代，大家都很窮，但「窮風流餓快活」，鄰里之間互助。他分享童年時讀書常常不及格，鄰居為他補習，補了半年就及格了，「這就是互助，你幫下我，我幫下你，有時可解決問題，就算不能解決也起碼開心一點」。伍杏修亦表示，貧窮不會在某一個時空消失，「它一定會存在，但重點就如阿滔所說，要窮得來依然有希望，但現在窮好像就沒有希望；所以民社希望在今天再次建構，窮得來有希望、有互助自助的氛圍」。

麵包回收計劃 助人自助

「希望」是這些年頭最缺乏的東西，有什麼方法帶來希望？退休前，他們在香港復康會建立的社區康復（community rehab）理念，今天大派用場。首先，他們強調，社區康復有別於一般康復服務，梁錦滔解釋「一般康復服務，我是治療師或社工，你來接受服務，一個服務提供者一個服務接受者很清晰」，但在社區康復中，是希望使用者由被動接收者變為主動參與者。例如，傳統的康復訓練，中風病人來到康復中心，治療師安排4次物理治療，做完治療也完成服務，「但社區康復服務，就會讓病人認識什麼是中風，怎樣幫到自己康復，又可以跟其他病人分享經驗和情緒困擾，彼此互助」。治療師或社工甚至走入社區，了解病人的需要和障礙，與病人一起找出解決辦法。

他們「社區康復」的精神，再次栽種在民社的土壤裏。民社四大服務路線之一「糧友行動」，是把剩食回收再派發的計劃，由環保基金資助，目的是不浪費食物，達到減廢，梁錦滔指「我們拿到資金，就不止做環保減廢，我們做多兩步」。第一步就是扶貧，食物收回來不是任何人都派，只派給低收入家庭和有需要人士；第二步，幫助不是單向，要推動他們自助互助，「不希望他們排隊來攞救濟，要鼓勵參與」，例如：他們把街坊組織起來，分為7人1組的麵包小組，在1星期內，每人負責1天去收麵包，然後再分給其餘6人，剩下來的就拿回中心，翌日再分發給有需要人士。

社區「有病」 倡議改善

另一個與社區康復一脈相承的理念，就是「不止是要個人康復，要連同社區有病的地方都要一同康復」。伍杏修舉例，一個脊椎受損要坐輪椅的人，如果去康復治療，治療師就會教他如何調整輪椅等，全部都從個人出發，「社區康復就改變固有想法，坐輪椅沒有問題，問題是什麼呢？是阻礙他活動的樓梯級、沒有無障礙通道的設施」。他認為，貧窮、低資源的問題也同樣不是個人的問題，「很多人會想『鬼叫你窮啊，抵你㗎』，但其實很多時都是制度和政策導致貧窮出現」。

民社希望在不公平的政策下做一些改變，提倡組織市民用第一身經驗去發聲。例如在疫情下，他們組織貧困家庭的家長向學校爭取購買電腦供網課之用。梁錦滔指，雖然制度上學校可以為合資格學生申請資助，但很多學校不願做，他們就發起讓家長向教育局請願，讓教育局向學校施壓。

「解決制度問題最花時間。」伍杏修直指，「不是搞一個旅行就解決到 ，但我們是不是坐着等死呢」？因此，他們在政策倡議的同時，也繼續自己幫自己，如在處理學生電腦問題上，同時推動社區捐助，「頂住先」。自助互助的精神和力量可以很強大，「你做一點、我做一點，有好多人可以互相幫手。政府唔做，我不止坐着罵，一路罵一路做；自己幫自己也是一條出路，而且我相信自己幫了自己一步，會有人在背後幫多我兩步」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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