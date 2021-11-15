三人談：識於微時 理念一致

目標相同——梁錦滔（左）、伍杏修（右）拍住上數十年，除了緣分，也因相同的理念而走在一起。（受訪者提供）

【明報專訊】梁萬福、伍杏修和梁錦滔「做𡃁時就認識」。3人從工作結緣，一直是社會上的活躍分子，推動病人活動，參與自助組織。伍杏修和梁錦滔在職場合作多年，也遇上意見不合、拍枱爭執的時候，慶幸彼此理念一致，即使偶然步伐不一，但都一同向着社區服務的目標進發。

■福：梁萬福

■滔：梁錦滔

■修：伍杏修

修：我未入復康會前，在一個喉癌病人互助組織新聲會工作，因工作關係認識梁醫生（梁萬福）。

滔：我在工作上合作之前已在活動中認識他。

福：在民協！民協深水埗區的活動，當時你是民協區議員。

滔：對，但在工作上合作就是復康會時期。我當時主要負責腦科疾病的復康工作，中風是腦科疾病其中一種，而梁醫生在聯合做中風治療，我們就常常捉住他。

我們（指和伍杏修）剛入職做社工時已是同事，當時在女青年會做社區工作，真是做了幾廿年同事。

修：我們在女青年會一起實習，但在不同單位。由1970年代末一同實習，到大家畢業後在女青年會做社區發展。不久後他轉做青少年工作，我就做病人工作；後來在1993、94年又在復康會重新遇上，就一路做到退休，退休後又一起搞民社，真是一份緣分。

滔：我本身做社工，鍾情於推動社區服務，成立民協社會服務中心，就是想處理社區貧窮問題；但後期希望擺脫政治色彩，所以中心成立10年之後，改名為民社服務中心；慢慢轉換董事會內的議員，用現在說法是「洗牌」。換掉舊人，就要找新人入局，當然第一時間想起老友（伍杏修），因他有管理機構經驗，當時大家還未退休；然後陸續找到快將退休的社工加入，全部換走參政人士。

福：你們在整個機構內的角色是怎樣？有職銜，又有行政管理任務，但沒有薪金？

滔：他是董事會主席，我是總幹事，要畀個名自己。我們有職位，要返工，當然是無薪；就算義工，也不是得閒幫下手，是有角色、有功能。

修：我們的管治其實與其他NGO無異，但比較有彈性，因為我們的董事大都是退休社工，所以想法、看法都會差不多，都是希望empower、facilitate街坊，自己的問題自己解決，我們的理念相近。