醫食因緣：肝鬱脾虛 「內傷」頭痛

【明報專訊】頭痛是臨牀常見疾病，也是一個徵狀。除了一般感冒引起頭痛，中醫還有「內傷」引致的頭痛。許多人都沒有認知呢！分享幾個臨牀例子，讓大家注意和預防。

63歲病人來診，過去4年每星期頭痛2至3次，多在頭兩側，嚴重時「疼痛如針錐」，每次需服4片止痛藥方能紓緩！病人有血壓高病史10餘年，上壓曾達200mmHg，但她沒有積極治療控制，平素生活勞累，壓力甚大。經望聞問切後，診斷為「肝陽上亢證」引起。肝經途經頭兩側，中醫認為「肝主疏泄」的系統功能包括管理情緒和壓力，故此壓力大、精神緊張，造成肝氣過盛，上犯到頭引起劇烈頭痛及血壓升高。

30歲患者，過去1年經常頭痛，發作突然而較劇烈呈「扯痛」，左右側交替發作，每次發作維持整天，服止痛藥效果不顯著。細問下得知他1年前任職此工作崗位，每月月結需面對業績壓力，導致精神焦慮緊張。除了頭痛，患者還有失眠、胃口欠佳、胃脘脹悶等徵狀。此因患者肝氣過盛，肝氣鬱滯不舒，肝陽上亢而引起頭痛。

20餘歲女病人過去數月每周頭痛1至2次，每次發作3小時。她形容「整個頭包住痛」，不能集中精神。患者整天久坐冷氣間工作，每天喜飲凍咖啡2至3杯，運動量少；兼有疲倦、白帶量多等徵狀，綜合診斷為「濕濁頭痛」，是脾虛生濕濁引起。中醫認為脾主運化水穀，處理人體水液，脾虛就影響我們體內水液運行，運行不暢就容易「生濕」。「脾主四肢」，她久坐少運動傷及脾臟，而長期逗留在冷氣間，體表吸收寒濕邪氣，加上喜歡冷飲，進一步內傷脾胃，造成脾虛，聚濕而引起「濕濁頭痛」。

按穴飲玫瑰花荼 免吃喝生冷

內傷頭痛的人，在起居飲食需注意什麼，如何調理？

肝陽上亢頭痛患者，需注意放鬆精神、管理壓力、調節好心態；可喝玫瑰花茶，有助舒肝理氣；或自行按摩頭部穴位，如雙側太陽穴、枕部雙側風池穴（見圖）等。

濕濁頭痛患者，需注意飲食，避免吃喝生冷或難消化食品，以免令脾胃虛弱，形成水濕；也應避免久處冷氣間，以免身體受寒濕，偶爾到戶外運動出汗，祛濕兼吸收陽氣。

內傷頭痛容易被忽略， 我們需注意保養啊！

文：麥若茵（香港中文大學中醫學院校友會註冊中醫）