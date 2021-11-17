保健設計：瑜伽按摩變「型」 家中攀石

【明報專訊】談起設計，工藝運用和環保是經常提到的關鍵詞，但其實很多其他日常生活範疇，也可以透過設計改頭換面。例如養生及醫學經常被視為不太有型的事，設計卻能夠改善它們帶點老土的形象。隨着人口老化及平均年齡增長，不少設計師亦投入養生設計，投入醫學以外的其他元素。

在Design Academy Eindhoven設計學院畢業展中， 最出人意表的作品是Laura Deschl的作品Healing Imprint（A），將穴位按摩與瑜伽服裝及軟墊結合，在做瑜伽同時達到按摩不求人的效果，將不同的養生概念結合。除了生理，心理健康亦成為設計學生的考量。特別是人口老化，記憶變異亦成為設計切入點。Sterre ter Beek的Almer咖啡瓷器系列，以腦退化症為設計起點，為其祖父的記憶度身製作整套瓷器，從色調、形態到聲效方面均有考慮。相反，Sarah Roseman的Molten Memories（B）則以小朋友記憶入手，以地形製作立體地氈，讓人能在室內喚醒戶外記憶。

當然，亦有直接面向疫情的作品，如Anne-Julie Vignaux的Ultimum Deliciae（C）和Theo Colin-Morrison的Presence of Absence，便一內一外以抗疫為起點。前者以編有銅線的服裝為本，愈需要消毒的部分，銅線便愈多。後者則以滴下鹽水的繩簾設計，帶來消毒效果。除了被動保健，運動養生亦同樣重要。Alexandre Varnier將攀石與家俬結合，設計成Room For Play（D），讓安在家中的你也能做運動。

文：Dawn Hung