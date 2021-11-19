沙發薯：搜查香港的小事

【明報專訊】雖然筆者始終未成為ViuTV的忠實擁躉，但現在黃金時段值得觀看的電視節目愈來愈少，轉台到ViuTV碰運氣的機會就愈來愈多。《全民造星IV》冗長又缺乏娛樂性，看了兩星期就決定放棄。緊接的《神的女主角》，以選秀節目包裝家庭遊戲，至少參賽者真誠賣力不做作，加上全家人為同一目標一條心行動的溫馨情節，比《造星》還要好看。但被放在晚上11時播出的《香港秘密搜查官》，才是超乎期望的彩蛋。

製作團隊「無制限OT編集団」，憑藉《ERROR自肥企画》等節目打響名堂，從《香港秘密搜查官》播出前的節目預告，感覺導演「格仔Mike」又要翻炒上山下海的《美女郊遊遊》和《大海男兒》，首集主持們出動研究維多利亞港的海水深度，娛樂度稍遜，筆者原本一度想轉台，但翌晚拿着電視遙控按上按下，姑且再給機會，最後發現決定正確。

觀眾對於「無制限OT編集団」的製作風格有一定認識，題材又與前作有一定相似度，所以要從內容突破——我們從小就聽過關於香港的秘密和都市傳聞，由小學生琅琅上口的「維多利亞港水深港闊」，到長洲東堤好猛鬼、西貢郊外有結界等，《香港秘密搜查官》製作團隊嘗試利用不同方法，證明這些傳言的真確度。例如要測試維港水深，就自製一個深潛裝置，再量度放繩索的長度；要調查華富邨有沒有UFO，望天打卦不是辦法，就先從多張拍有疑似UFO影像的照片入手，調查其真偽，再以DIY裝置嘗試模仿UFO的形象，讓聲稱曾目擊UFO的街坊對比兩者的相似度；主持又親身學習超感官能力，然後測試，調查人類若不用眼耳能否與外在事物感應等。由城市到鄉郊，由人腦到動物到鬼神，梅花間竹地編排，令節目保持新鮮感，亦可以滿足興趣不同的觀眾。

更值得令觀眾欣賞的是製作團隊仍有火。Mike導曾在訪問中提及，每年要交幾個節目，節目甚至差不多是隨拍隨播，加上前作大受歡迎，珠玉在前壓力難免。但《香港秘密搜查官》仍然可見製作團隊的心思，在眾人皆知的題材找到新角度，無聊事仍然認真做，更難得的是他們都樂在其中。主持陳漢娜（Hanna）、徐㴓喬（Asha）和葉振弘（Marco）首次合作，3人看似風馬牛不相及，卻愈來愈有火花，尤其被稱為「暗黑系女神」的陳漢娜，展現出完全不同的開朗性格，與「鬼妹」Asha都有不怕死的精神，加上早在《大海男兒》已擔當下把位的Marco，以及「無制限OT編集団」的熱血同盟，所有人為了節目豁出去，甚至爛身爛勢都不怕，觀眾都能從影像中感受他們對這個節目的投入和熱愛。

小事背後大意義

節目亦帶出了我們一向忽略，甚至從未認識的香港。棄置膠樽和汽車被送到工場處理回收，但沒有幾多人知道當中過程；或許我們在嘉道理農場見過赤麂，但原來郊外仍有野生種，但謎樣的牠們沒有什麼人見過；香港有全球獨有的螞蟻品種，我們卻無視其存在；記者每天走在新聞最前線，但行外人不明他們的辛酸。透過節目，這些鮮為人知、沒有太多人關心的事物都活靈活現觀眾眼前。在野豬被殺、麻鷹撞巴士慘死、新聞界如履薄冰的今天，保護環境、愛護大自然、支持新聞工作者等，這些差點淪為口號的精神，藉着影像的刺激，重新引發人們的關注。

香港好小，也有好多香港人正在做看似微小的事，但節目告訴我們，莫因事小而不為，因為這些小事背後仍然蘊藏着大意義，等待被發掘、被欣賞，總會有收成正果的一天。

文：梁慧思