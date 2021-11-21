野豬被漁護署人員捕捉前，跟小野豬隔着鐵絲網對望，小豬的鼻子從鐵網凸出，湊近大豬。（曾憲宗攝）

【明報專訊】野豬傷人，招來殺身之禍，社會大眾同情野豬，發起萬人聯署喝停「人道毁滅」行動。特首說有人豬衝突梗係保護咗人先，署長則在電台解釋殺豬行動是早有計劃，與警察受襲無關。今期我們主打山野和生態，一邊細察市民大眾不忍殺生的情感，一邊從生態角度直面大自然，野豬以外，也許很多人不知道，香港還有水獺！

水獺行迹鮮為人知，米埔研究人員為了不加打擾，十分細心，相比之下，野豬因為誤闖城市日多，能見度愈來愈高，甚至有眼神接觸，有人見了很怕，也有人見了心生憐愛，序篇首先邀請讀者拿起筆，一邊細味徐沛之流麗的書法，一邊靜思本身吃肉但也疼惜野豬的朱少璋的文章，討論有關社會的同情心。

然後翻到後面，從事生態研究和攝影的Anson用另一個框架看問題，他說，因為人擾亂了生態平衡，就要面對和承擔後果，處理上他也給了些建議。

家明今期專欄交來了「黑色電影」《智齒》的影評，另外也趁金馬獎頒發前夕，訪問了入圍電影《少年》兩名導演，任俠與林森，細緻地談論了電影中的故事鋪排、演出、剪接以至音樂等，電影拍攝過程波折重重而電影也有在港無法公映之虞，但裏面那個可貴的同人精神和新的新浪潮，讀着也能感受到一股清新和年輕的朝氣。

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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