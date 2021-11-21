【明報專訊】如何對待走進城市的野豬，當中也許不涉誰對誰錯，卻涉及你選擇做哪一類人。

有些人，儘管不是素食者，但仍會盡力避免讓惻隱心在無休止或不必要的殺生中完全失掉。說是自相矛盾嗎？也許是，因此才會引來「一邊吃豬肉一邊憐憫野豬」的嘲諷；說是自鳴清高嗎？也許是，因此才會引來「站在道德高地指手畫腳」的批評。

從前我寫過文章談「吃狗肉」的問題：「如果狗真能煥發部分人的同情心，我是絕對情願『犧牲』吃狗權的。類似的所謂『犧牲』其實一點都不偉大，正如支持吃狗的人也不一定就是喪心病狂。」當日的一點看法，套用在「殺豬」爭議上，都恰切都管用：如果野豬真能煥發部分人的同情心，我是絕對情願把野豬放生的；支持「放生」其實一點都不偉大，正如支持捕殺野豬的人也不一定就是喪心病狂。

類似「一邊吃豬肉一邊憐憫野豬」的心情也許不是矛盾而是無奈。小時候家景清貧，為了省錢，媽媽會在過節前十天半月「雞價」尚未暴升時買活雞暫養在灶下，到正式過節那一天才殺雞做節。活雞一般養在紙皮箱中；紙箱內鋪些舊報紙，放一碗清水，再放些剩飯碎米麵包皮或菜莢。小孩子愛小動物，最愛給雞餵食，也愛摸牠的羽毛，也愛哄牠睡覺，有時還給牠起個名字；人雞感情很快就建立起來。過節前夕，孩子總嚷着懇求爸媽不要殺雞。爸媽一臉無奈，苦笑道：「傻仔嚟嘅，唔劏雞又邊度有雞食呀？睇過點先喇。」當然，所謂「睇過點先」往往是緩兵之計。爸媽在傻仔上學的時段殺雞，傍晚時分做節的飯菜都做好了，傻仔看到相處了好幾天的活雞變成了席上珍，便伏在飯桌旁痛哭。

當年曾伏在飯桌旁痛哭的傻仔，未必就可以即時「放下筷子，立地成佛」，但這種痛哭的經歷卻隱藏在傻仔的心深處，與那似有還無疑真似假的惻隱心醞釀在一起。在漫長的成長過程中，傻仔儘管還是主動地或被動地吃遍了白切雞、豉油雞、文昌雞、覇王雞、叫化雞、炸子雞、手撕雞……但1997年12月當局為遏止禽流感而決定撲殺130多萬隻活雞時，已經長大成人而且吃雞無數的傻仔雖然沒有伏案痛哭，卻仍會難過。到2021年11月當局決定捕殺走進市區的野豬時，年過半百的傻仔又再一次感到難過。

「合情」vs.「合理」

曾經有一段時間我非常抗拒讀那些以「戒殺」、「護生」為主題的作品。護生經典之作豐子愷的《護生畫集》我尤其怕看，畫旁弘一法師的題詩題詞我尤其怕讀。只因為，這些圖文令我更感無奈又更感難過。讀畫集中的〈修羅〉叫人怦然心動：上繪一屠夫在大血缸中殺豬，屠夫銜着尖刀，孔武有力雙手扯着被宰的豬身；不遠處還有兩隻可愛的活豬，信是待屠。弘一法師為此圖題上願雲禪師的〈戒殺詩〉同樣令人不忍卒讀：「千百年來碗裏羮，冤深如海恨難平。欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲。」後來才明白，「理性」從來不等同「無情」或「沒人性」，一個政府或一個人所做的決定到底是「理性」還是「沒人性」？是合適還是不合適？箇中關乎「合情」的考慮在在比關乎「合理」的考慮要多；需要的往往是更多的「同情心」。我愈來愈不想用「同理心」這個詞，「同理」既強調易地而處感同身受，其本質就是「同情」；當然，「同情」也不應只簡化或淺化為「憐憫」。反對捕殺野豬的主張若出於「同情心」，「情」既云「同」，就更談不上道德不道德、高地不高地了。

「馳騁畋獵，令人心發狂」

美國密蘇里州的小貝里因非法獵殺了過百隻鹿而被捕，報道說他殺鹿是為了「純粹享受殺戮的快感」。法官除了判他入獄一年，還要他每個月至少觀看一次迪士尼動畫《小鹿斑比》，以消減其戾氣。動畫中小鹿斑比的母親被獵人槍殺的情節，恰好與「勸君莫打枝頭鳥，子在巢中望母歸」有文本互涉的關係；「純粹享受殺戮的快感」更可證明「馳騁畋獵，令人心發狂」並非假設。唐代詩人陸龜蒙在〈頭陀僧〉寫「同情心」寫得特別深刻：「萬峯圍繞一峯深，向此長修苦行心。自掃雪中歸鹿迹，天明恐被獵人尋。」在香港反對捕殺野豬的人無雪可掃無能為力，只能藉聯署或寫點文章表達「同情」。

忘記什麼是「殺生」

真是雪上加霜，只因當局忽然決定捕殺野豬而結果令此城此地變得更荒誕；可不是嗎？此城的「愛心」既豐沛得可以讓逍遙法外的殺人犯屢受悉心照顧並安排入住「安全屋」且有神職人員專責代為發言，但野豬卻要遭到捕殺的殘酷待遇。感謝野豬，讓部分人有難過的感覺。不少香港人都並非麻木不仁，只是他們不一定掌權，而已。野豬，回到山上去吧，城市是屠場，一旦要彰顯「人道」便要實行「毁滅」；挺可怕的。打從有人把「死」字放在「安樂」之後，又或者把「人道」放在「毁滅」之前；就容易令人忘記什麼是「殺生」。忘了什麼是「殺生」還自詡「人道」，才是真真正正的喪心病狂。

【行書】

蘇軾的行書字體較扁、肥，感覺圓潤，線條比較粗，特色在感情流露明顯，筆觸隨文意起伏而變化，如「中」字會拉長、線條會變粗。徐沛之指自己受其字帖《寒食帖》影響尤重，而明白書法和文本要有深入連繫。

小技巧

書寫時筆要持續向下壓，線條才會粗，字體感覺就會渾厚。

題字˙ 徐沛之

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao