談痛說情：膝痛 新冠「另類後遺症」

【明報專訊】香港新冠疫情已緩和下來，不過最近家庭科診所卻發現多了一群受新冠肺炎「後遺症」影響的求診者。他們不是新冠肺炎康復者，而是一群在疫情下，因無法出國旅行或社交活動及空間受限等，而把熱情轉移於跑步的人。他們雖不是職業跑手，但跑步量及毅力卻一點也不能小覷，在運動場、大街小巷、郊野山徑都不難發現他們的蹤迹，矢志要跑出更長的距離及更快的速度，卻不知不覺間令膝關節受損，最終因為膝痛而求醫。

疫下難出國 熱情轉移跑步

過往膝痛求診者主要是退化性關節炎的年老長者，但近年開始陸續看見一些中年或更年輕的人，也受膝痛困擾，這正是由於運動加劇了膝關節勞損。不少求診者因運動量過強令膝關節嚴重受損，因而無法再跑步或繼續做他們熱中的運動。最叫人可惜的是，他們因為運動量驟減，身體機能隨之下降，體重逆行上升，令多年運動累積的成果「一鋪清袋」。

跑步的確對心肺功能帶來莫大益處，也是鍛煉堅毅心志的好方法，但同時也要愛惜膝關節，才能跑得更遠，例如跑步後要有充分休息，讓關節軟組織有自我修復的機會。此外，在跑步以外也得把部分時間分配予重力訓練，鍛煉下肢肌肉力量，讓肌肉對膝關節提供保護，這是多厚多強韌的護膝也不能取代的。

以為「必經之苦」 輕視求救信號

最重要是當出現膝痛時，尋求適當治理。不少業餘跑手認為，在開首1公里路程時出現厲害膝痛乃是「必經之苦」，只要挺過這個階段痛楚便會緩減下來，其實這只是肌肉經過熱身後對膝關節開始發揮保護作用而已，但膝關節喊痛正正是由於它已經受損而發出求救信號，必須正視，免得情况持續惡化。

當一個成功跑手，需要強健體力、無比毅力及熟練技巧；但當一個可持續性的成功跑手，則更需要好好照護膝關節，讓它在「無痛」狀况下，完成一個又一個目標。

文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監）