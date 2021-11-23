選購貼士：毛巾填滿後頸空隙 免瞓捩頸手麻痹

波浪形——使用波浪形的枕頭時，頸椎應放在較高那邊，填補頭與頸之間的空隙，但每個人的體型不同，難以一個尺寸適合所有人。（黃志東攝）

【明報專訊】選擇好枕頭，除了需要感覺舒服，另一重要指標就是在睡眠時身體維持正常的生理弧度，即頭、頸、胸椎、腰椎成一直線。香港物理治療學會會員、理工大學康復治療科學系高級臨牀導師胡存孝說：「何謂一個適合的枕頭？基本上就是可以維持一個正中姿勢，將脊骨受的壓力減至最低。」如果枕頭不合適，可能導致肌肉繃緊、落枕、關節錯位，還有可能令神經線受壓，影響臂神經叢，導致手麻痹！

仰睡較扁 側睡較厚

不論仰睡或側睡，頭、頸、肩都要接觸到枕頭，填補躺下時頭與頸之間的空隙。一般而言，仰睡的枕頭較扁平，而側睡的枕頭則需較厚身，因側睡時頭至肩的空隙較大，需較高物料填補空位。

至於枕芯物料，他指只有一個要求，就是變形後可回復原狀，否則每次都要將枕頭調至合適高度，非常不便，因此羽絨、油柑葉、茶葉、木棉等缺乏彈性的物料就不太合適。

枕頭形狀多元，哪種較好？波浪設計的人體工學枕近年流行，胡存孝認為波浪可填補頭與頸之間的空隙，「但問題是不可能沒有尺寸之分，枕頭的厚薄也有很大影響，不會一個枕頭適合所有人」。有些產品為了迎合同時有仰睡和側睡習慣的用家，將枕頭設計成中間低兩邊高，即中間讓人仰睡，兩邊讓人側睡。他指除非枕頭很大，否則睡側邊時容易滾回中間，那就無法讓身體維持直線。麵包枕是最經典的枕頭形狀，通常內裏填塞棉花或人造纖維，胡認為其好處是無固定形狀，可以依據個人習慣「搓圓撳扁」。

枕頭如同牀褥般，都是很個人的物品，需根據自己的體型、睡姿而選擇，切忌人買我買。換新枕頭前，胡存孝建議別急着棄置舊枕頭，可用它來找出適合自己的枕頭高度，並以常用睡姿測試。

第1步：調校高度

以仰睡作例，先準備一疊毛巾，逐條加在枕頭底下，如沒不適可加多一條，直至頭、頸、胸成一直線。

第2步：填滿後枕與頸之間空位

捲起毛巾或用長條形頸枕，塞滿後頸空隙，然後將手掌放入後頸與枕頭之間，如果沒有空位就最合適，可將毛巾攝入枕頭袋，以免移位；側睡亦是使用同一方法。

牀褥影響枕頭最佳高度

量度好枕頭高度之後，是否就可以此準則購買？胡存孝指很難單以枕頭高度作準，因為牀褥的軟硬度都有影響，若牀褥較軟，側睡時肩膀會陷入牀褥，相對較硬的牀褥，枕頭所需的高度會低一點。他認為購買前要回想在家試枕頭時的感覺，所有枕頭除了要在現場試一次，最好可以在自家牀褥試用一星期，部分枕頭品牌容許顧客在家試用一段時間就最理想。

[有得揀]