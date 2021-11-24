音質勝Pro 價錢更低 果粉3代耳機以下犯上

【明報專訊】真無線耳機近年款式多如繁星，差不多每個月都有不少款式推出，令買家都患上「選擇困難症」。即使只鍾情高質耳機也不乏選擇，Apple便推出了AirPods 3，加上Sony、Jabra及Anker 3大品牌都有新機應戰，它們各有賣點，想買部心水高質真無線耳機，值得留意。

Apple近年推出AirPods系列深得果迷歡心，無論功能、音質、連接穩定程度都跑贏大市。自2年前推出AirPods Pro後，終於推出第3代AirPods。雖然新耳機並沒有如AirPods Pro的主動降噪功能，但無論音質、續航力等都有過之而無不及。

設計貼耳舒適更穩固

AirPods第3代採用全新機身設計，參考第2代AirPods的掛耳設計，配以Pro的短柄身，輕便而且更貼合面部輪廓，戴上時比第2代AirPods更為穩固，更貼耳舒適。另外，它配備跟AirPods Pro同樣敏銳的感應器，操作時更得心應手。至於它的防水效能，比上代更出色，能抗汗及防濺耐水，耳筒及充電盒均達到IPX4防護等級。

雄渾強勁低音 收音質素更佳

音質方面亦比第2代，甚至AirPods Pro提升。它採用特製驅動器及高動態範圍擴音器，可帶來比上代及Pro更雄渾強勁的低音及純淨高頻音色。耳機內置咪高峰亦有助降低風聲，令用户在通話中的聲音更清晰。實試時，記者感覺它比AirPods Pro的收音質素更好。新耳機亦備有語音轉碼器AAC-ELD，為用家帶來全HD音質，無論語音通話或利用FaceTime通話都清晰自然。

新耳機配備適應性EQ功能，可根據用家佩戴AirPods的貼合度作實時調節聲音，向內式咪高峰會不時監測聲音，再計算音訊適應性EQ調節低頻及中頻音訊，補償因內耳貼合度差異帶來的影響。而AirPods第3代與AirPods Pro同樣對應空間音訊功能，可營造有如3D影院級體驗，聲音像包圍用家身處的空間，加上對應杜比全景聲，令耳機音效更勝上一代。再者，動態頭部追蹤功能令用家有如親歷其境的體驗，更能沉醉投入音樂或電影世界之中。

皮膚感應器 取下耳機暫停播放

值得一提的是AirPods 3加入「皮膚感應器」，可準確辨別出AirPods是佩戴在耳上，還是放在桌上等地方。用家取下耳機時，音訊就會暫停播放，比起以往只用光學感應更為精準。為提升耳機聲音清晰度，新機採用波束形成咪高峰，可以阻隔環境噪音，清晰收錄用家聲音同時，只要說出「喂 Siri」，就能以免提方式發出語音指令。

續航力方面，新機亦比上代大為提升，增加了約1小時，合共能提供長達6小時聆聽音樂時間。而且其快充功能，只需5分鐘即可提供約1小時電池使用時間，充電盒電量亦可支援長達30小時的聆聽時間。加上耳機盒也加入MagSafe功能，以磁吸方式無線充電，更方便用家。

● Apple AirPods 3 規格

耳機續航力：6小時

充電盒續航力：最長30小時

無線編解碼器：AAC

其他：空間音訊、藍牙5.0、皮膚感應器、MagSafe無線充電、IPX4防水、充電5分鐘約1小時播放

重量：4.28g（單邊耳機）、37.91g（充電盒）

售價：$1499

查詢：800 908 988（Apple）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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