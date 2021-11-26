藝文青：重溫三島由紀夫傳奇辯論

【明報專訊】三島由紀夫以《假面的告白》、《禁色》、《潮騷》、《金閣寺》、《豐饒之海》等多個長篇小說馳名世界文壇，他帥氣的面貌和壯碩的模樣，永留於細江英公寫真集《薔薇刑》，以及三島自導自編自演的《憂國》之中。

「以一敵千」激辯

三島也是積極介入公共社會領域的右翼人士。1969年5月13日的東京大學校園，氣氛異於尋常，三島回到母校，在講台上與東大學運組織全學共鬥會議（簡稱「全共闘」），舉行了一場「以一敵千」的兩個半小時辯論，瞬間成為傳奇事件，辯論內容整理成書，也即刻洛陽紙貴。

當時正值1960年代的學生運動時期，日本青年並沒有置身事外，1969年1月就發生東大安田講堂事件，罷課、封鎖及佔領校園等行動，令抗爭運動白熱化。東大「全共闘」於1969年5月13日與三島由紀夫的激烈辯論，沒有訴諸肢體武力，而是政治思想的對話交鋒，雙方立場迥然不同，左右對峙，時有激烈的不客氣說話，但辯論雙方彼此尊重，成為一時佳話。東大辯論之後18個月，1970年11月25日，三島完成《豐饒之海》第四卷《天人五衰》的文稿，就與民兵組織楯之會的4名成員，動身前往自衛隊基地，挾持拘留了總監，在總監部陽台向近千名自衛官發表演說，意圖發動政變失敗之下，三島切腹自盡。

半世紀後，導演豐島圭介修復了1969的珍貴辯論片段，再訪問見證當年事件的人士，全共闘和楯之會成員，還有小說家平野啓一郎，一起回顧往事，重溫傳奇的辯論，也教我們進一步思考社會抗爭運動、政治意識形態，以及文學創作的當代意義。

（編按：《三島由紀夫：最後思辯》12月16日香港上映）

文：鄭政恆