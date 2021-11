發放正能量：群星歌頌團結力量 疫下撫慰人心

【明報專訊】聖誕佳節,除了欣賞聖誕燈飾,大家也不忘為家人親友送上禮物,聊表心意。Cartier在維港旁邊設置巨型聖誕樹以外,亦帶來了另一份禮物。品牌在本月中推出LOVE IS ALL影片(bit.ly/3nRRvJq),找來12名跨世代的品牌好友,包括殿堂級意大利女演員與模特兒Monica Bellucci、憑Emily in Paris而人氣爆燈的Lily Collins、澳洲男歌手Troye Sivan、Will Smith女兒Willow Smith、Game of Thrones女星Maisie Williams、當代青年鋼琴演奏家Khatia Buniatishvili和韓國男團GOT7成員王嘉爾等,發放團結和愛的力量。

畫面構圖 帶出愉快玩味

LOVE IS ALL影片分別在巴黎、洛杉磯和上海拍攝,影片齊集眾多品牌好友,陣容鼎盛。短片主題LOVE IS ALL取自一首在1970年代、由Roger Glover和Ronnie James Dio編寫和演繹的流行名曲。12名各具個性的明星,隨着旋律哼唱舞動,散發歌曲的歡欣氣氛。

歌曲開首的歌詞寫道:Everybody's got to live together / All the people got to understand / So, love your neighbor / Like you love your brother / Come on and join the band。在經歷疫情的這段時間中,身處不同地方的人,或許也曾因為防疫和種種原因,感到寂寞,品牌選來這首歌曲作為影片主題,正是希望表達,當大家團結起來才能凝聚力量。雖然參與拍攝的品牌好友分別在3個不同地方,但在影片中仍能「齊集一堂」,將佳節的喜悅氣氛和熱情注滿品牌經典紅盒,向大家發放力量。

影片由英國導演兼時裝攝影師Charlotte Wales執導,其拍攝手法清新,畫面與構圖皆精心設計,帶出輕鬆愉快的玩味感覺,表現出品牌長久以來的信念:每個人的獨特之處皆與他人相輔相成,人與人的友情亦因而連繫起來。在這個與家人親友共聚的重要日子,影片正好分享出歌詞背後的普世信息。

