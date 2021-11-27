發放正能量：群星歌頌團結力量 疫下撫慰人心

【明報專訊】聖誕佳節，除了欣賞聖誕燈飾，大家也不忘為家人親友送上禮物，聊表心意。Cartier在維港旁邊設置巨型聖誕樹以外，亦帶來了另一份禮物。品牌在本月中推出LOVE IS ALL影片（bit.ly/3nRRvJq），找來12名跨世代的品牌好友，包括殿堂級意大利女演員與模特兒Monica Bellucci、憑Emily in Paris而人氣爆燈的Lily Collins、澳洲男歌手Troye Sivan、Will Smith女兒Willow Smith、Game of Thrones女星Maisie Williams、當代青年鋼琴演奏家Khatia Buniatishvili和韓國男團GOT7成員王嘉爾等，發放團結和愛的力量。

畫面構圖 帶出愉快玩味

LOVE IS ALL影片分別在巴黎、洛杉磯和上海拍攝，影片齊集眾多品牌好友，陣容鼎盛。短片主題LOVE IS ALL取自一首在1970年代、由Roger Glover和Ronnie James Dio編寫和演繹的流行名曲。12名各具個性的明星，隨着旋律哼唱舞動，散發歌曲的歡欣氣氛。

歌曲開首的歌詞寫道：Everybody's got to live together / All the people got to understand / So, love your neighbor / Like you love your brother / Come on and join the band。在經歷疫情的這段時間中，身處不同地方的人，或許也曾因為防疫和種種原因，感到寂寞，品牌選來這首歌曲作為影片主題，正是希望表達，當大家團結起來才能凝聚力量。雖然參與拍攝的品牌好友分別在3個不同地方，但在影片中仍能「齊集一堂」，將佳節的喜悅氣氛和熱情注滿品牌經典紅盒，向大家發放力量。

影片由英國導演兼時裝攝影師Charlotte Wales執導，其拍攝手法清新，畫面與構圖皆精心設計，帶出輕鬆愉快的玩味感覺，表現出品牌長久以來的信念：每個人的獨特之處皆與他人相輔相成，人與人的友情亦因而連繫起來。在這個與家人親友共聚的重要日子，影片正好分享出歌詞背後的普世信息。

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