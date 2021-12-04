Pad 5 超班畫音配置

【明報專訊】Android系統的Xiaomi Pad 5，秉承小米的高性價比傳統之餘，還擁有高水準的影音配置。擁有11吋LCD屏幕、2560×1600超高解像度，更支持120Hz高更新率和10億色顯示，帶來更強烈視覺效果。它可播放Dolby Vision及HDR10格式影片，亮度、色彩、對比度都表現出色。屏幕還支援TrueTone顯示功能，雙光感應器會分析環境光，讓屏幕顯示更接近真實的色調。音響方面則支持Dolby Atmos全景音效技術，揚聲器的環繞立體聲效果出眾。

用家可另購Xiaomi Smart Pen2（$569）寫字繪圖，它與iPad的Apple Pencil同樣具備4096級壓感、240Hz觸控採樣率，重量輕至12.2g，軟性筆頭模仿真實紙張書寫感受，更有真筆手寫手感。性能方面，Xiaomi Pad 5搭載了Qualcomm Snapdragon 860旗艦處理器，無論是日常辦公還是玩手遊，都有極盡暢快的體驗。

■規格

系統：Android 11

屏幕：11吋 2560×1600像素，120Hz，10億色LCD

處理器：Qualcomm Snapdragon 860

內存／儲存空間：6GB／128或256GB

體積：254.69×166.25×6.85mm

重量：511g

售價：$2699（6GB+128GB）／$2999（6GB+256GB）

查詢：3077 3620（小米）