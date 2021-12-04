創科神探：新智慧圖書館系統 易借易還

【明報專訊】「一陣拉記見！」大家仍記得讀書時期在圖書館度過的歲月嗎？創科神探以往喜歡借閱流行小說及工具書，卻經常借不到心頭好，甚至試過要因此去其他較遠的圖書館。作為城市的重要公用設施，圖書館的數碼化和科技化愈來愈受重視。未來的圖書館將以AI（人工智能）、VR（虛擬實境）、大數據等高新科技，實現人性化「易借易還」的用戶體驗。

以往去圖書館，最花時間的就是搜尋圖書。讀者需要先在電腦上查詢書籍編號，再依據編號一層層樓、一個個書架去找尋。創科神探知悉康文署正在開發新的智慧圖書館系統，應用RFID（射頻識別）技術，讓讀者可以利用手機App，輸入想要的書籍名稱，導航系統就會啟動，引導讀者去到書本所在位置。

RFID技術 識別、追蹤圖書

預計在不久未來，讀者只需在手機App上搜索想看的書，智能化選書系統就會開始運作；經過定位、選書、運送等步驟後，書本更會自動運送到取書口。由於是利用RFID技術來識別和追蹤圖書，圖書館以往借閱需要掃碼或者蓋章的日子將一去不返。創科神探大膽講句：「未來借閱圖書只要簡單程序，找到合適的書本直接帶走便可，實現『以人為本』的方針。」

在傳統圖書館，最花費人力和時間的工作就是整理書本。收到還書後，圖書館員工要替它們分類，用手推車將書本運回原本樓層，再按照編號一本本放回書架，相關工作不單耗時耗力，而且出錯機率大，遇上高峰時期還會出現整理時間「滯後」，令讀者無法第一時間借閱。新的智慧圖書館系統由智能機械人負責分揀及運送，可以1星期7天，全日24小時運作。智能機械人由系統控制管理，根據智慧運算安排最佳路線，整理書本數量相比人手以倍數提升，真正做全年無休。

另外，傳統圖書館以提供書本報刊為主，而新的智慧圖書館將注重發展多媒體。例如北京的國家圖書館，設有一款名為「成語論劍」的VR體感遊戲；用家佩戴上VR眼鏡，就可以進入一個3D虛擬世界，屏幕上的成語少了1個字，讀者從十幾個寫有文字的燈籠中選出正確選項，並用虛擬弓箭射中燈籠，就可以得分。類似的技術還可以提供遊戲式學習體驗，對於吸引小朋友、引導他們學習有很大幫助。

「今晚拉記見！」未來可能大家放工後不再是去約唱K，而是約埋同事去「拉記」一齊睇書「玩遊戲」學習。新的智慧圖書館，絕對值得期待。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）