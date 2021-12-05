見字抄經：無常難避免，但痛苦可以

【明報專訊】你趕時間出門，豈料大廈電梯維修，你比平時用多一倍時間才下到樓，拼了命跑去巴士站但眼看巴士揚長而去，又要再等20分鐘，你着急、焦躁、生悶氣，怪電梯維修公司、怪巴士不等你，之後整天看什麼都不順眼。如果你跟禪師說自己有多不幸，他可能會勸你別鑽牛角尖自找麻煩。「見字抄經」接下來開新系列談佛學，今期先說最為人熟悉的《心經》，看世事無常，嘗試學習心無罣礙，不想傷心，就不要用情太深。

到達彼岸的智慧

《般若波羅蜜多心經》，簡稱《心經》，是《大般若經》精要結集。般若波羅蜜多是梵語的音譯，「般若」大意是智慧，「波羅蜜多」解由此岸到彼岸，合併意思即是超越生死輪迴、得道的智慧。香港中文大學人間佛教研究中心副研究員駱慧瑛博士解釋，漢語中沒有完全等於般若意思的詞語，最接近一詞是智慧，但般若的智慧並非世間的智慧，「出世間法，你明白宇宙發生什麼事，那些才是般若」。人之所以需要般若，因為我們希望從人生的煩惱痛苦中解脫。

佛經說，眾生都是痛苦的，人的出生就是苦的源頭，有生，就一定要經歷老、病、死。還有精神上的痛苦，有「愛別離苦」，和自己喜愛的人分離時會痛苦；「怨憎會苦」，偏偏要對着自己憎恨的事物；「求不得苦」，得不到想要的東西而痛苦；最後身體和心靈上的煩惱導致「五蘊熾盛苦」，此乃人生的八大痛苦。

一切事物皆會改變

人生會出現這些痛苦，因為世事是無常的，是經常變化的。《心經》說「五蘊皆空」，人的「色、受、想、行、識」皆空，我們的身體、感覺、思想、行動、意識都會隨時變化，所以「色不異空。空不異色。色即是空。空即是色」，有形無形的事物都會變化，色即是物質，一切有形的東西，如花、草、樹、木、人，空不是解沒有，是指無常、變化。你眼前的木桌子，本來是一棵樹，被斬下來後製成一張正方形的桌子，它也可以變成圓形、長方形，幾十年後破舊了被丟棄到堆填區，或者被改造成書櫃、樓梯的一分子，所以它是桌子，也是樹木，也是垃圾，只視乎身處的時間和空間。「所有現象都可以應用，你的身體是這樣，所有其他事物也是，你的家、地球也是，會有天災人禍，會有地震、海嘯，會失戀，會死。」為什麼遇上車禍的是我？為什麼我30歲就患癌？因為人生就是如此，人生本是無常。

心有罣礙難自在

世事無常不能避免，但世事無常帶來的痛苦可以避免。人感到痛苦，因為我們的心有感覺，我們的心情隨着萬物變化而起伏，吃到美味的蛋糕感到開心，下雨破壞了外遊計劃就不開心。感受是相對的 ，有開心就有不開心，有幸福就有痛苦，有愛就有恨，有美就有醜，如果不曾在乎，失去豈會覺得難受？客觀事物就擺在這，只是我們太易受影響，而找自己麻煩，「是我們主觀，是我們的心起作用」。當我們有喜惡哀樂、患得患失，心中牽掛而有「罣礙」，就不能永遠幸福快樂、自然自在。明白了這個道理，要得到解脫，不想再感到痛苦，首先就不要有感覺，不要在乎，就心無罣礙，不會忐忑、驚恐，達到最高的境界——涅槃，「好像forever peace，對着無風無浪的大海，永遠都好平靜，好舒服的境界」。到達涅槃境界，不用輪迴，就不用經歷生老病死的痛苦。

貪、瞋、癡 煩惱三大根源

凡夫俗子當然無可能去到涅槃，心無罣礙難做，不過《心經》沒有要求我們一蹴而就，做不到心境平靜，至少不讓我們的負面情緒造成太大傷害。「其實所有煩惱都來自三個根源，evil root，三個最根本的貪、瞋、癡」，我們的貪婪圍繞財、色、名、食、睡，貪美色、貪名利，想永遠擁有，想永遠健康，想情人永遠愛你，欲望得不到滿足就導致負面情緒，尤其是憤怒，如果控制不了憤怒，做出不理性行為就變成「癡」，愚昧無知，傷害自己甚至傷害他人。「貪泊車位，貪快，貪我，自我，這是我的車位不是你的；瞋就係瞋恨心，繼而動武，打死人；癡就是愚癡，怎可以為了車位打死人呢？完全不合理、不合邏輯。」要治三毒，佛學提出三學——戒、定、慧，戒掉傷害自己或他人的行為，不殺生、偷盜、邪淫，不碰酒精毒品，不說妄語、大話，做人要守承諾和誠信；繼而要有定力，每時每刻反省自己、觀照自己，觀察自己和環境的關係，提醒自己放下執念，保持心境平靜，思考自己為什麼做這個決定，從而更了解自己，得到智慧，能夠自在。

無我

從細胞到骷髏 哪個才是我？

觀照自己時，除了明白世事無常，還要明白「無我」，放下我們的自我自負。「現在是美女一個，但20年前是嬰兒，50年後是阿婆，再之後是骨頭，本來人只是精子卵子結合的一個細胞，你說哪個是你呢？」就像木桌，不同角度、不同時間，人有不同身分、不同稱呼，我是女兒，我是媽媽，我是細胞，我是骷髏，沒有一定不變的我，也沒有所謂的我。我只是恆河沙數中的一粒微塵，幾百年前是粒子，幾百年後也是粒子。「有個人跟法師說『I want happiness』，法師答他說，『你拿走I want，拿走ego和desire，就是happiness。』」不要把我看得太重，不要覺得我最了不起、不能被批評，當別人批評你時，也能豁然接受。

無愛

接受所愛終會失去

人生最痛苦離不開生離死別，不忍失去最愛的人和事，同樣源於貪，源於愛，「我好鍾意這棵花，男朋友送給我的，但插花插幾日就凋謝了，本來就是花開花謝、月圓月缺，男朋友都會有來有去，不要說男朋友，就算老公、最親的人都是，在生命的舞台有出場的時候，也有退場的時候」。因為深愛，我們渴望所愛之人能夠長留我們身邊，渴望所愛之事永不失去，渴望世事能夠順我們的意，未失去時擔憂，失去時又痛苦，這是人之常情。

普通人很難做到失去至親至愛時仍然心如止水，但想減少痛苦的漣漪，讓傷口快點痊癒，可以先打預防針，做好心理準備，想像和接受總有一天會失去，「有人太太離世，在喪禮哭得好徬徨，因為好痛，因為沒有準備，沒有對無常的準備；或者兒子離世，幾十歲才生到個仔，養不到多大就離開，但要預咗，要預咗所有東西，你最愛的東西會隨時失去，你就可以練到無罣礙」。或者控制愛的程度，以免愛得越深，痛得越深，駱慧瑛聽過一故事，有人用半生積蓄買一隻鑽石戒指，一夜小偷爆竊，戒指被偷而精神崩潰，「千祈唔好，如果承擔不到，千祈不要這樣做」。承擔不到失去，就不要買太貴的物質；承擔不到失去，就不要用情太深，「受傷就是因為負擔重過你能夠承擔」。

【草書】

這次的草書風格是唐朝書法家懷素的狂草，懷素從小出家為僧，以《自敘帖》著名，其草書自由奔放，後人形容為「平淡天真」，風格自然、不做作。

小技巧

要熟練「草法」，即每個字的正確寫法，多一劃多一個圈就變成第二個字。草書多一筆過寫幾個字，加上懷素的草書線條圓渾，多轉圈動作，行筆要流暢連貫。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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