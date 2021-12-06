養生帖：對應泄瀉 先辨寒熱虛實

泄瀉腹痛——泄瀉的腹痛證，多與腸鳴脘脹同時出現，其痛便後即減。（Kamonchai Mattakulphon＠iStockphoto）

【明報專訊】泄瀉是指排便次數增多，糞質稀薄，甚至瀉出如水樣。大便溏薄而勢緩者為泄，大便稀薄如水直下為瀉。此病一年四季均可發生，以夏秋兩季為多見，急慢性腸炎、腸結核、腸功能紊亂、腸易激綜合症等患者，可按中醫方式辨證治療。

成因：濕邪 食滯 憂思 脾胃虛

1. 感受外邪：六淫之邪能引起泄瀉，其中以寒濕暑熱較為多見；脾臟喜燥而惡濕，濕邪引起泄瀉

2. 飲食所傷：飲食過量致宿食內停，或過食甘味食物致呆胃滯脾，或多食生冷，或誤食不潔之物，損傷脾胃運化，而成泄瀉

3. 情志失調：平時脾胃素虛，因情志不遂、憂思惱怒、精神緊張以致肝氣鬱結、橫逆乘脾、運化失常而成泄瀉

4. 脾胃虛弱：脾主運化胃主受納，若長期飲食失調、勞倦內傷、久病纏綿，均可導致脾胃虛弱，不能受納水穀和運化精微，水穀停滯、清濁不分，混雜而下遂成泄瀉

診斷以大便糞質清稀為主要依據：大便次數增多、糞質清稀、如水狀或完穀不化，兼有腹脹腹痛，起病或急或緩，常先有腹痛旋即泄瀉，經常反覆發作，多由寒熱、飲食、情志等因素誘發。如有需要，可作大便常規檢查、細菌培養、腸造影及內窺鏡檢查，有助診斷。

泄瀉痢疾 徵狀有別

泄瀉與痢疾的病變部位都在腸胃，均為大便次數增多、糞質稀薄，病證皆由外感時邪、內傷飲食而發病。以腹痛內急後重，痢下赤白黏液者為痢疾；排便次數增多、糞便稀薄甚至如水樣者為泄瀉。泄瀉亦有腹痛證，但多與腸鳴脘脹同時出現，其痛便後即減，而痢疾之腹痛是與內急重同時出現，便後不減，二者不難分辨。

泄瀉病要辨寒熱虛實，一般而言，大便清稀、完穀不化多屬寒證；大便黃褐而臭，瀉下急迫，肛門灼熱，多屬熱證；瀉下腹痛，痛勢急迫拒按，瀉後痛減，多屬實證；病程較長，腹痛不甚，喜溫喜按，神疲肢冷，多屬虛證。然而病變過程複雜，往往出現虛實兼雜，寒熱互見。故而辨證時，應全面分析。

以臟腑辨證：腸胃食滯之泄瀉，以腹痛腸鳴，糞便臭如敗卵，瀉後痛減為特點；肝氣乘脾之泄瀉，以胸脅脹悶，噯氣（打嗝）食少，每因情志鬱怒而增劇為特點；脾胃虛弱之泄瀉，以大便時溏時瀉，水穀不化，稍進油膩之物大便次數增多，面黃肢倦為特點；腎陽虛衰之泄瀉，多在黎明之前，以腹痛腸鳴即瀉，瀉後則安，形寒肢冷，腰膝痠軟為特點。

初起不可驟用補澀 免固閉邪氣

由外邪侵襲或飲食所傷，多屬實證，治以祛邪為主；若風寒外束宜疏解，暑熱宜清化，傷食宜消導，濕盛則應分利。泄瀉日久或反覆發作，耗傷正氣，多屬虛證，治以扶正為主；脾腎陽虛宜溫補，中氣下陷宜升提，七情不和宜疏理，久泄不止宜固澀。泄瀉初起不可驟用補澀，以免固閉邪氣，久瀉不止，亦不可分利太過，以免重傷陰液。

濕熱泄瀉

主證：泄瀉腹痛，瀉下急迫或瀉而不爽。糞色黃褐而臭，肛門灼熱，煩熱口苦，小便短黃，舌苔黃膩，脈濡數或滑數

治法：清熱利濕，葛根芩連湯加減

食滯腸胃

主證：腹痛腸鳴，瀉下糞便如敗卵。瀉後痛減，伴有不消化之物，脘腹痞滿，噯腐酸臭，不思飲食，舌苔厚膩、脈滑

治法：消食導滯，保和丸為主方；若食滯較重化熱，脘腹脹滿瀉而不爽者，可因勢利導，用枳實導滯丸消導積滯，清利濕熱

肝氣乘脾

主證：平時多有胸悶，噯氣食少，每因抑鬱腦怒或情緒緊張之時，腹痛泄瀉，舌質紅，脈弦

治法：抑肝扶脾，痛瀉要方加減

脾胃虛弱

主證：大便時溏時瀉，水穀不化，稍進油膩之物則大便次數增多，飲食減少，脘腹脹悶不舒，面色萎黃，肢倦乏力，舌淡苔白，脈細弱

治法：健脾益胃，參苓白朮散加減；若脾陽虛衰，腹中冷痛，手足不溫，宜用附子理中丸加吳萸，肉桂溫中散寒；若久瀉不止，中氣下陷而致脫肛者，可用補中益氣湯升清，健脾止瀉

腎陽虛衰

主證：泄瀉多在黎明之前，腹部作痛，腸鳴即瀉，瀉後則安，形寒肢冷，腰膝痠軟，舌淡苔白，脈沉細

治法：溫腎健脾，固澀止瀉，四神丸加減

病例：脾腎陽虛 黎明前泄瀉4年

55歲的林先生，每天黎明前大便泄瀉反覆發作4年。臨牀所見臉色暗晦、四肢疲乏、腰痠軟、舌質淡紅、脈沉細，診斷為脾腎陽虛引起泄瀉病。治則溫腎健脾，固澀止瀉，處方四神丸合四君子湯連服兩周，建議日常飲用健脾湯：黨參30克、淮山30克、蓮子30克、芡實30克、元肉30克，加瘦肉，8碗水煲90分鐘。

文：陳竟華（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）