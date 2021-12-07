不止為拍照 切磋茶道中樂 「同袍」推動漢服融入生活

【明報專訊】大家有否發現，最近多了穿著飄逸長袍，髮髻插着精美頭飾的「古人」走上街頭？交領右衽、寬袍大袖，旁人眼中的「奇裝異服」，在一眾漢服愛好者中卻是平常不過的著裝。「日本有和服，韓國有韓服，為什麼我們沒有自己的傳統服飾呢？」漢服推手Ecat說。漢服愛好者以「同袍」互稱，為了尋找屬於自己的文化，他們從書本、博物館查找資料，亦身體力行，日常穿著漢服，冀把傳統融入現代生活。

「漢服香港」外務副主席劉禮嘉（Ecat）表示，漢服運動源自2000年代初，民間發起的傳統文化復興運動，旨在「復興華夏文化」。一些漢服運動推動者認為「華夏復興，衣冠先行」，希望透過服裝喚醒漢人對於傳統文化的記憶。

「我是想尋根，才開始接觸漢服。」90後的漢服愛好者、巧月—漢文化工作室負責人思音在內地出生，10多歲來港居住。「以前在內地讀書，手冊要填民族。當我寫下漢族，這兩個字到底代表什麼？我們似乎更了解少數民族的文化，例如苗族的服飾很靚、會唱山歌，但是為什麼我們對於自己民族的了解卻不多？」思音在2010年左右開始接觸漢服，她記得，當年的資料不多，圖書館只能找到1、2本服裝文化的書籍。除了看書，她也會在網上論壇與其他漢服同好交流不同朝代漢服的穿法，甚至前往內地不同博物館欣賞出土文物。

古裝劇華麗、瀟灑服飾引起興趣

在漢服圈子中，部分人會為自己改一個具思古幽情的名字，好像思音、初晴、雲鬱等，而千禧後的初晴與28歲的流年接觸漢服的原因，跟大部分女生很相似，流年說：「《還珠格格》、《金枝慾孽》，這些古裝都非常華麗。還有一些武俠劇，主角彈古琴，袖子飄下飄下，哇！很瀟灑啊！」不過她們稱，電視上的古裝又稱為「影視服」，只追求古代風格；但是漢服講求制式，每種衣服皆有特定名稱，例如曲裾袍、直裾袍、馬面裙等。「例如我今天穿的是秦漢時期的服飾，看起來像一塊大布包着身體。這種服飾叫曲裾袍，也叫做繞衿裙」，關於古代服裝知識，思音瞭如指掌。

思音說，她們通常在淘寶購買漢服，價格根據不同材質布料或工藝而定，從100多人民幣，到光算布料就要2、3萬人民幣的雲錦漢服都有，豐儉由人。「我聽過有人結婚用的漢服，他聲稱從頭到腳用了10幾萬。假設一個拳頭那麼大的蓮花形頭冠，如果人手鍍金，可能要5位數的價錢。」

「穿漢服不是羞家事，沒必要遮掩」

「日本有和服，韓國有韓服，泰國、越南都有自己的服裝。假如我們沒有屬於自己的傳統服飾，似乎有點寂寞。」說到這裏，Ecat嘆了口氣。在大眾眼中他們穿的或是「奇裝異服」，她們說，剛開始穿漢服時會害羞，但慢慢習慣就好。流年說：「穿漢服不是羞家的事，沒必要遮遮掩掩。以前有人會誤以為我穿的是和服，但隨着漢服文化開始流行，也愈來愈多人知道我們在穿什麼了。」

漢服愛好者以「同袍」互稱，名稱源自《詩經》中的：「豈曰無衣，與子同袍。」漢服愛好者雲鬱說，漢服圈與其他中國文化圈的成員多有重疊，他們平時除了在九龍寨城公園、嶺南之風等公園拍照，更會穿漢服切磋茶道、古琴、中樂等。除此以外，眾人更會在每年11月22日的「漢服出行日」一起穿漢服上街，冀讓更多人認識漢服，他們甚至會走進學校，向學生講解漢服文化。

與時裝混搭 創個人風格

「以身作則，推動漢服融入日常生活」是「漢服香港」臉書專頁寫上的宗旨。記者本以為眾人受訪時會穿便服，誰知她們早已畫好妝，直接從家裏穿著漢服到來。「漢服不止為了拍照才穿，而是融入生活，成為自己的一部分。」思音說，自己十有八九都是穿漢服出街。初晴說，漢服也可以與時裝混搭，例如穿交領右衽的上衣，下身穿牛仔褲，創造屬於自己的風格。

現在，漢服已成了Ecat與思音的標籤。「我會穿漢服去家庭聚會。一開始親戚非常不習慣，問我是不是要拍戲，為什麼要穿成這樣。後來如果我沒有穿漢服，他們反而會問我為什麼不穿，甚至連80歲的外婆都知道什麼是漢服。」Ecat說，他們身體力行推動漢服，希望漢服能成為未來的潮流，「有時我會跟親戚說，你們未來可能也會穿呢！正如你去日本、韓國，試穿和服、韓服一樣，希望未來穿漢服成為有『型』的事情」。

■漢服香港

網址：facebook.com/HanfuHongKong

■巧月 - 漢文化工作室

體驗費用：$3000（包妝髮、漢服租借、拍攝）；亦可只租借漢服

facebook：HAUYUETworkshop

文：沈晴

編輯：梁小玲

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