包羅古董到潮物 節日網拍 實體預展覓心水

《自由擁抱》作者：Joan Cornellà。規格：乙烯基塑膠。估價：1500至3000港元。特色：作者的畫作在網絡很受歡迎，對社會和人性狠狠批判，但此作信息卻十分友善。這是2021年作品，附NFC獨立認證及原裝盒。（邦瀚斯提供）

愛馬仕玫瑰唇膏粉迷你Kelly II袋連金扣——估價：15萬至25萬港元。特色：2020年面世。這類「微型手袋」近年大熱。此系列一向限量生產，只售予品牌的尊貴VIP客戶，相信可令喜愛品牌的收禮者開心到「彈起」。（邦瀚斯提供）

【明報專訊】聖誕、新年將至，又是時候為自己和心愛的人選購禮物。近年各藏家飽受封關之苦，但四處購物的欲望卻無法阻擋。有拍賣行在佳節推出「Out of the Box」網拍，方便藏家競投寶貝作禮物。春秋二拍的特色是各專場拍品門類單一集中，針對「獨樂樂」的藏家，而這些針對時節的網拍卻走「眾樂樂」路線，勝在包羅萬有，方便為親朋選擇心水禮品。

相信大家從小時候起，拆禮物、打開包裝時都會充滿喜悅和期待。每年聖誕節收到禮物後，一般都等不及Boxing Day便火速開箱。最近，邦瀚斯舉行「Out of the Box」聖誕節網拍，將這份童年的喜悅和期待延展至收藏家的生活。

購買二手東西作為禮物送給人，適合嗎？邦瀚斯亞洲區行政總裁Malcolm Barber表示上拍的東西大多都是二手貨，但統統是精品。「因為拍賣本身就是一個二手精品市場，藏品都是由現有藏家割愛釋出，通過拍賣會尋找下一個欣賞其藝術價值的藏家。」小時候，不少人都害怕收到水杯、相架，這類全新卻「行貨到暈」的聖誕禮物。而對收藏家來說，在節日收到一些市場上時款的首飾或腕表，也未必會帶來雀躍感覺。送禮物說到尾是講求心思、製造驚喜，收藏級的禮物當然也不例外。

節日網拍優點：門類夠多

「拍場上的拍品雖然被人收藏過，但能夠登上拍賣會的，大多是市面難尋的稀有品，有些甚至是獨一無二、不會再出產。經拍賣會找禮物，便容易避免出現收禮者收到相同東西的尷尬情况。」Malcolm Barber稱這類針對節日的網拍優點是門類夠多，同一場次中包括有古董腕表、限量名牌手袋、藝術大師的「入門級」版畫作品及潮玩等，適合各種年齡層、擁有不同興趣範疇的朋友的需要。

這類拍賣會往往會出現叫人驚喜的拍品，邦瀚斯今次網拍便有來自英國的一系列古董紳士旅行野餐品酒套裝登場。英國紳士和朋友郊遊會帶備這類套裝，和朋友在大自然下暢飲談天，充滿品味。注重健康的朋友收到這類套裝就算未必會使用、發揮其原有功能，也可當作精品來鑑賞和收藏。至於向女士送禮的話，可以考慮一些限量版的名貴手袋。不少系列的款式限量生產，只售予品牌尊貴的VIP客戶，甚至要須花時間排隊輪候才能到手。經拍賣會競投便可省掉上述成本，有時成交價可能比零售市場購入價更吸引。

專家網上講解 競價過程考眼光

Malcolm Barber表示藏家多數懂得愛惜及保養藏品，加上有拍賣行專家把關，會確保拍品品質完好，部分珍品更有如新品，而且價格十分吸引。近年，一般市民習慣用手機網購，收藏家也大多趕上潮流，使用手機程式隨時隨地參與歐美等外國拍賣會。拍賣和購物的最大分別，是可獲得一般購物無法提供的滿足感，例如在競價過程中考驗眼光，享受和競投者比併的刺激感和成就感。參加拍賣亦是一趟學習旅程，拍賣行各範疇的專家可經網上提供講解。除協助檢驗貨品真偽外，也會分享拍品定價等市場資訊，甚至提供其他收藏建議，或協助在市場上尋覓某一類型精品。所以，藏家在選禮物給朋友的過程中也是「施比受更有福」，買東西逗別人開心同時自己也有所得着。

聖誕節日網拍一般在12月上旬舉行。為照顧不同收藏家需要，邦瀚斯為這次網拍進行實體預展，讓買家可親身鑑賞拍品。Malcolm Barber說網拍實體預展其實時有舉行，可以讓當地藏家下標前親身近距離接觸拍品，了解拍品細節與狀態之餘，也可與專家交流。拍賣行亦會提供專業、安全的送貨服務。當買家在拍賣結束後準時付款，職員會按配送意願將拍品送到收貨人手中。付款方面，可以用現金、銀行轉帳或信用卡支付，與一般網購沒分別。

● 其他拍品（圖）

● 邦瀚斯「Out of the Box」網拍

日期：即日至12月14日

預展地址：金鐘太古廣場1座20樓 邦瀚斯拍賣中心

查詢：www.bonhams.com/online_auctions/27514

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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