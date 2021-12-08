易服舞場文化走入主流

【明報專訊】除Calder Now外，在Kunsthal Rotterdam的另一個展覽Deep In Vogue亦是一個有趣的展覽。RuPaul's Drag Race《變裝皇后秀》在全球熱播，在各地製作本地版本時，將本應小眾的易服及黑人易服舞場文化（Ballroom）帶入主流。由荷蘭首個ballroom house主理人Amber Vineyard策展的Deep In Vogue-Celebrating Ballroom Culture，則追溯源於1970年代紐約地下文化的根源。整個展覽最有趣的，除了是服飾，便數展內的舞姿屏幕，教人如何跳出ballroom的基本舞步如Catwalk、Duckwalk等（C）。

Amber深感這種次文化因為大眾媒體而走入主流，但亦讓不少人誤以為Drag Race節目內的便是ballroom文化。「兩者有很大分別。除了裝扮及舞蹈外，不少電視比賽節目內的環節，其實與ballroom文化無關。我很慶幸能透過這個展覽帶出兩者的分別，帶出ballroom舞蹈除了受時裝雜誌外，亦受到各地文化影響。」

細看展覽，能看到不少時裝、主流文化與ballroom文化的關係。另一重點，是看到voguing原祖舞王Willi Ninja的舞蹈選段，他出生自受不同文化背景影響的家庭，並善用他的身體柔軟度做出不少讓人嘩然的舞姿，亦是另一展覽焦點。

文：Dawn Hung