1940至1970 3攝影師作品 老照片見證香港成長足印

【明報專訊】香港一般被形容為「繁榮社會」，但在過渡繁榮之前的1940至1970年代，卻較少人提及。那是香港從二次世界大戰回復過來，一眾香港人努力求生，最終生活愈來愈富裕的年代。在此時此刻重溫當年的照片，對身處「疫」境中的香港人，會有什麼啟示？

近年已故攝影師何藩的照片在網絡廣為流傳，不少網民讚歎昔日的香港如此美麗，但當時以影像記錄香港城市面貌的又豈止何藩一人？亞洲協會香港中心的新展覽，將會展示3名攝影師的作品，他們分別是德國紀實攝影師Hedda Morrison、新加坡攝影師李福志和新西蘭攝影師Brian Brake，觀眾可從展覽的87張照片之中，一次過重溫1940至1970年代的香港景致。

1940年代：蕭條中逆境自強

剛好3個攝影師拍攝的時段不同，反映了香港不斷變遷的風貌。Hedda Morrison因記錄1930年代到1960年代香港、中國大陸和馬來西亞等東南亞地區風景而聞名，她在1946至1947年來香港短居，二次世界大戰剛於1945年結束，香港亦結束了日佔時期。亞洲協會香港中心助理藝術館長黃思穎表示，Hedda Morrison除風景照之外，亦有人物照，該系列共有6張照片。黃思穎說透過衣著可看得出相中人是平民階級，而根據歷史資料，1946年開始有大量難民湧入香港，所以黃思穎認為相中有些人可能是難民。黃稱從照片中可見，Hedda Morrison到訪香港的時期，城市是蕭條的，但她卻又能從相中人的眼神，感覺到他們「逆境自強」的態度。黃思穎又認為，從照片中感覺到Hedda Morrison對勞工階層的關懷，對平民大眾的熱愛，照片具有人文精神；由於當時擁有相機的人大多來自上流階層，她以照片記錄低下階層生活，甚為難得。

1950年代：轎子與房車並行

另一名攝影師李福志，黃思穎說他的童年生活坎坷，後來成為海員，在1947年抵港並定居下來。李福志的照片主要反映1950年代的香港，黃思穎認為此年代的特別之處，是可以看見舊香港與當時新香港的情景交疊。

黃思穎舉了幾個例子，其中一張照片，會看見馬路上同時出現中式轎子及西式汽車，正正反映了香港處於新舊交替的時段。她根據歷史資料，知道因為韓戰，中國被禁運，香港受影響，唯有從轉口港轉型為以製造業為主的城市，於是香港城市面貌大幅改變。她特意點出「交通」這個範疇，觀眾可以留意一下天星小輪和街上的電車等，和現在的有什麼不同。另一例子是當時中環的填海區，黃思穎提到其中一張照片中會見到中環新填好的空地，竟被用作停車場。

1960年代：彩色童年往事

攝影師Brian Brake則是在1962至1976年時常駐香港，拍攝的照片與另外兩人不同，都是彩色照片，展覽將會展出他的20多張照片。在1960年代，香港尚未有免費教育，因此在這個時期李福志和Brian Brake也拍下不少工作中的兒童，又或者蜑家人全家總動員一起捕魚，小朋友亦參與其中；同時Brian Brake亦拍下了天台學校。他的照片反映了兒童在該時期的生活情况。

1970年代：啟德飛機高飛

策展團隊以「重振旗鼓」形容1970年代，說當時香港發展快速，照片中可見從啟德機場出發的飛機等。黃思穎提起有照片拍下帶着相機的旅客，而李福志就是在這時候眼見攝影行業競爭愈來愈大，決定轉行。1970年代，亦有名曲《獅子山下》面世，「我哋大家在獅子山下相遇上／總算是歡笑多於唏噓」，也能概括照片所反映的景况，香港從戰後恢復並慢慢走向繁榮的30多年。

是次展覽的策展人，也就是歷史遺珍攝影基金會（The Photographic Heritage Foundation）創始人艾思滔（Edward Stokes），他向亞洲協會香港中心提出展示3名攝影師的照片，主要原因有二。第一，是3名攝影師在香港拍攝的時間不同，也反映了非常重要的時間段；第二，是他的基金會曾為3名攝影師出版書籍，所以已為他們做了非常豐富的資料蒐集。

艾思滔於1950年代來到香港，表示自己看到李福志和Brian Brake的照片時，會想起在香港成長的回憶。他特別記得電車的照片，當時街上少車，人們可以在馬路上閒逛，當年也沒有高樓大廈，可以看到城市背後的太平山，艾思滔也是一名郊野風景攝影師，所以特別留意到那個山峰。艾思滔認為照片比文件能更好地描繪一個地方，而展覽照片能反映香港的歷史轉變，也見到其中的人；他希望今天生活在疫情之中的香港人，要從「疫」境回復過來，發揮當年社群守望相助的精神。

■「復甦生息、逆中求存、重振旗鼓」展覽

日期︰2021年12月14日至2022年3月6日

時間︰上午11:00至晚上6:00（周二至日）、上午11:00至晚上8:00（每月最後一個周四）

地點︰亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館（金鐘正義道9

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

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