沙發薯：不合比例的Have a Sweet Gym

【明報專訊】電視台的飲食和烹飪節目氾濫到一個點，有傳連電視台高層都要出口叫停，但仍然阻止不了這類節目遍地開花。無他，香港人一向喜歡吃喝，尤其疫情以來不易出門，無論是在本地發掘美食，抑或在家充當大廚，就是不少人的頭號消閒活動。不過飲食烹飪類節目總不能一式一樣，所以大廚爭霸、尋找隱世廚神等題材就應運而生，但總是熟口熟面。ViuTV的Have a Sweet Gym卻另闢蹊徑，以烹飪結合運動再加訪談，可說是扭盡六壬之嘗試。

節目由大熱男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）主持，每集請嘉賓嘗試他親手製作的甜品，但大快朵頤之前，要先一起做相等於該甜品熱量的運動，這就解釋了節目名稱Have a Sweet Gym背後的意義。AK被認為是MIRROR當中的廚藝擔當，除了之前有份主持另一烹飪節目《今餐有料到》，他也不時在自己的頻道分享煮食片段，加上他也熱愛運動，Have a Sweet Gym肯定是為他度身訂做的節目。運動和食甜品這兩樣看似「大纜都扯唔埋」甚至是互相矛盾的活動，在節目中竟然同時出現，就好像《食神》話齋「溝埋一齊做瀨尿牛丸」，雖然有點牽強，但兩者卻出現有趣的化學反應。

尷尬訪談 觀眾看得不爽

不過，有趣的過程不代表良好的結果。烹飪加運動加訪談，原本可以做3個節目，Have a Sweet Gym要在半小時的節目同時呈現3種元素，就吃力不討好了。做運動的部分效果最好，例如其中一名嘉賓傅家俊，吃甜品前先與AK接受劍擊訓練，這環節非常有趣——一個在桌球場上打遍天下無敵手的神奇小子，初學另一種同樣講求準繩和敏捷度的運動，他的表現如何？又例如MIRROR經理人花姐接受體能大考驗，加上她與AK的真誠互動，節奏明快亦具娛樂度。至於烹飪環節，AK跟甜品師傅學做甜品，也恰如其分地交代了完整的製作過程，是合格的部分。但到最後主持和嘉賓一同品嘗甜品，往往就是最尷尬的時間。

訪談節目不易做，主持至少要對嘉賓有基本的認識，才能提出有趣的問題，但看得出AK（或是幕後的撰稿員）對嘉賓根本毫無認識，結果就出現兩個陌生人同枱吃甜品，卻不知從何談起的尷尬鏡頭，甚至令觀眾奇怪為什麼會邀請那些嘉賓上節目。例如與傅家俊的訪談部分，只有一分半鐘，AK只提問兩個問題，包括為什麼傅家俊對桌球產生興趣，以及為何他近年茹素。這兩個問題不但與節目內製作的甜品毫不相關，訪談所佔的時間亦大大不成比例。節目組辛苦請來一個殿堂級運動員，卻只是問及這些不着邊際的低級問題，實在好可惜，觀眾亦看得不爽。又例如另一名嘉賓張詩賢，除了是某本地慈善基金的行政總監，更是本地老字號麵包企業的後人，公司產品是不少港人早餐下午茶不能或缺的食物，AK亦在節目中，特意為她製作其家族事業出產的名物瑞士卷。但在兩人的訪談當中，卻絕口不提她家族公司與香港人的聯繫，亦沒有提及她打理基金的慈善事業。哪為什麼要邀請她上節目呢？隨便找個人去代替她與AK做運動吃甜品還不成嗎？

Have a Sweet Gym的嘗試絕對值得加許，但做節目就像做甜品一樣，各種材料的配搭和比例都要相宜，就算用盡法國麵粉日本雞蛋高級原蔗糖，只要多加一隻蛋、少加兩匙糖都會影響整體效果，最終蛋糕仍然會是蛋糕，不過味道總是怪怪的。

文：梁慧思

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