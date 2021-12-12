【明報專訊】很多人說，香港進入一個新常態。「常態」作為一個名詞，經常予人穩定、恒常的感覺，可是，對香港來說，「常態」是一個形容詞，形容當下的混亂——常態性混亂。

就以最近選舉為例，隨着「完善選舉」，呼籲不投票或投無效票被禁。結果，廉署通緝許智峯等，指他們煽惑他人投白票；而《華爾街日報》的社論指，香港人表達異議的「最後方式之一」是在立法會選舉中抵制或投白票，結果，港府又去信警告，說保留追究權利云云。

坦白說，無論是許智峯的網上呼籲，或《華爾街日報》社論，我事前也沒有讀到，相反，是廉署發出通緝、政府警告及媒體廣泛報道，我才知道，究竟是許智峯煽惑我？還是政府、媒體在煽惑我？我一時也搞不懂。

本來，香港可以說不存在廢票問題，即使2012年時有政黨呼籲人們投白票，全港廢票平均只有1.5%左右，對選舉結果沒有什麼影響，也不構成人們廣泛對選舉制度的不信任，不會令政府尷尬。現在便很怪了，2019年區議會選舉投票率達七成，2021年政府「完善」了選舉，反而白票、廢票會成為問題？我們現在還不知道究竟有多少廢票，但我相信，北京及特區政府私下也知道，廢票問題及其原因，跟有沒有人呼籲無關，現在反而有點賊喊捉賊了。

無法正確處理安放的「事物」

我就暫不談民主、自由、人權等的高論，就談治理。法國思想家傅柯曾追溯現代政府的核心之一，16世紀開始在歐洲出現的「國家理性」（Raison d'État）的淵源，它所指的是一種政治主權原則以外的治理術。他引述一名法國文藝復興時期的政治思想家佩里埃（Guillaume de La Perrière）對治理的定義：「治理就是為了便利的目的而正確處理及安排（right disposition）事物。」很明顯，廢票如今變成一樣無法正確處理及安放的「事物」。

任何選舉，總有廢票，一般都不是大事，關鍵是它是否「安穩地擺放」；過去，廢票在香港也不成政治問題。事實上，2012年前的廢票率在0.8%左右，過去兩屆的立法會選舉則跳升到1.5%，而區議會功能組別的廢票率，則有3-4%，增幅算大，但仍然沒有重要至值得各方關注。如今，我們還未知到底有多少，問題便鬧個不停。反對派早已被關的關，流亡的流亡，被打壓到沒有多少聲音，所以，有問題的話，不能怪反對者，只能問問執政者。

被「廢棄掉」的年輕人

廢票是個小問題，但顯示出整個管治的大問題。我認為，比廢票更大的問題，是「廢」青。這雖是我的戲稱，但不要誤會，我不是指香港有一些真的很廢的年輕人，也不是翻炒多年前的「經濟廢青論」，或後來把政治問題歸為「廢青亂港」。相反，我想指出的「廢」是個動詞，如今香港的治理問題，就是當政者要「廢棄掉」年輕人。

也從立法會選舉講起。上一屆的立法會地區直選是歷史以來最多年輕人參選的一屆，我稍為統計過一下，參選年齡中位數是38歲（平均是41歲），30歲以下的佔總候選人的20%，共有39人，更有多個是20來歲的年輕人當選。今屆立法會，30歲以下的有多少？是零！最年輕的是30歲的候選人，上屆是21歲！因此，「完善」選舉制度的最明顯後果，除了清除了反對派，就是清除了大量年輕人。不要說反對派，我甚至懷疑，連建制派裏要找幾個年輕面孔撐撐場面恐怕也不容易，所以才沒有30歲以下的候選人。即使建制派年輕人不擔心被DQ，不打算移民，心裏大概也會想：愛國者治港是論資排輩的，我還是老老實實地跟着別人屁股等中聯辦徵召入伍吧！這就是「中國民主」的香港版。

北京政府需要全面治理香港，彰顯主權，當然比讓年輕人（哪怕是建制派的又如何？）參政的需要來得更重要。但這只是冰山一角，我身邊40歲或以下的學生、朋友，他們不是裸辭移民，就是在香港躺平，等着遲些跟別人一起移民吧！他們突然發現，除了每天上班上學外，不知要做什麼。他們未必就是反修例運動的黑衣人，但他們剛體驗了香港的丁點自由，在政治上有過期望，想像各種可能，也許也上過街，但在過去兩年便看到政府對年輕人巨大的恐懼與敵意後，看到不少同齡人、年輕政治人物，稍為年長滿懷理想的人被關進牢房，或過着流亡或自我流放的生活，他們會有什麼滋味？也許，有人認為，崇尚無大台、如水般運動的年輕人，不那麼介意公民團體一一解散，又或者不當《蘋果日報》消失了是一回事，但是，連每年也換屆未必有什麼傳承的大學學生會也幾乎要通通關門，相信沒幾個年輕人會認為前途是光明的。

現代治理對象

我嘗試不那麼煽情，不擺出故作憐惜年輕人的中老年人姿態，就把這個問題看成一個治理問題吧！現代治理對象就是人口，我所指的年輕人，就是人口的一個部分，一個過渡層，他們不是剛出生的嬰兒或兒童，也過了青少年時期，但未至或剛至平均成家之年。嬰兒、兒童與青少年，大概政府覺得可以用大、中、小學的國安教育去解決；過了40歲，有了子女家累，比較好管，不喜歡也可以跑。至於年輕人，按特區政府高官的說法及邏輯，他們就是香港偏離一國兩制正軌的產物，大概「切除」比較方便。如今我們唯一看到政府對年輕人的支持，除了緩不濟急的零星打點折扣的資助房屋外，就是政府講個不停的大灣區大計了。這便意味着，特區政府不想把他們「正確處理及安放」在香港，想着要把他們放逐在香港以外，有祖國政府關照。所以，送年輕人去大灣區，與不擔心年輕人加入移民潮，性質不一，功能作用是一致的。

也許，不少人已不太想聽林鄭月娥講話了，但只要細心聽她說什麼，你還是可以猜到一些政府的心思。6月初，林鄭月娥在公開場合曾說過，要吸引大陸及海外的年輕人來香港，換點血；至於本地年輕人，則鼓勵與長者一起去大灣區，年輕的去創業，長者去養老。然後她說，把700萬人融入14億人之中，「我就不會很擔心我們的人口結構」。大概在她的幻想裏，香港人口流動愈高，愈好管；當不再存在人口結構，便沒有人口問題，香港就會成為港產官僚幻想中的天堂。

可是，幻想總歸是幻想，廢票不會消失，「廢」青也不會成功。

文˙葉蔭聰

圖˙楊柏賢

編輯•蔡曉彤

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