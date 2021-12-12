未來城市：元宇宙的「創世者」——遊戲設計師、藝術家與建築師

Polly與團隊創作的Silili & Tree VR項目，在場內亦有藝術裝置（左）配合VR內容（右），她說不想參與者走入空洞無物的房間，而是從這虛實配合的體驗中將從作品領會的意義帶到現實生活中。（受訪者提供）

【明報專訊】新世界發展集團CEO鄭志剛上周在其個人Instagram宣布「進入」元宇宙，在去中心化虛擬平台The Sandbox（沙盒）投資，這個平台早前獲軟銀領投9300萬美元（約7.2億港元），正急速成長，香港亦有新成立的元宇宙遊戲工作室INDEX GAME成為「被選中的」創作者，得The Sandbox基金資助發展及委託接job，「開墾」土地。

創作人可說是元宇宙裏的「創世者」，用家進入的世界是什麼模樣，視乎其創意如何發揮。藝術家能畫出萬人瘋搶的虛擬化身、遊戲設計師可造出讓人沉浸其中的場景，那麼原本有力塑造城市面貌的建築師，在虛擬世界又是否保有一席之地？我們訪問INDEX GAME創作團隊，以及VR作品創作人、專研建築數碼化的教授，看他們從元宇宙相關科技的初體驗中，怎樣預視自己的定位。

遊戲設計師砌城寨：Sandbox限制與挑戰

打開沙盒地圖，是由一格格組成的土地LAND，這些虛擬土地共有166,464塊，每塊土地長及闊96米、高128米，方格可組合成更大塊的土地，例如在-60,-36的座標會找到The Walking Dead，佔了24×24共576格土地，漫畫作者創立的公司Skybound將在此推出遊戲。而現時超過1.5萬個地主已買下沙盒約六成半土地，鄭志剛稱已獲得其中一塊最大的土地，會用作支援初創公司發展娛樂、NFT及沉浸式體驗。沙盒上月推出Alpha體驗版，宣傳「邊玩邊賺」（Play-to-Earn），在裏面通行的虛擬貨幣叫SAND，玩家買賣土地，及在土地上建設遊戲、舉辦活動，玩遊戲可賺取SAND，人物、衣服、一輛車、一座建築等都是可在「市場」買賣的資產。今集我們先了解沙盒裏的創作者，下集再談虛擬平台上的經濟體系。

在工廈裏的共享工作空間，INDEX GAME團隊分佔兩間房，共約10人在工作，這間公司獲得沙盒的「Game Maker Fund」基金支持營運，並且會得到沙盒委託項目，為客戶建立土地內容，而公司亦有自家開發遊戲。創意總監廖智聰（George）熟練地操控鍵盤與滑鼠，示範以九龍城寨為場景的小遊戲，遊戲初版「九龍城寨1」用上1格「地方」，主角在舊樓中飛檐走壁、與古惑仔對打，「只要食滿15個銀仔，就可以坐的士逃走」，遊戲第二代正在製作，沙盒預計2022年首季會向「地主」逐步開放，屆時他們的作品便會面世。George說玩家可游走於土地之間，而且土地內不限於遊戲，也可以是演唱會場館、畫廊、酒吧……「遊戲之外，Sandbox好重視social hub（社交中心），可以一班人在入面吹水、玩、傾偈、結識朋友」。

他解釋「沙盒」提供兩套軟件免費下載，用VoxEdit能以voxel（立體像素）製作3D角色、物件等遊戲元素，稱為「資產（asset）」；而在另一個軟件Game Maker，就可將「資產」放進遊戲，並建立場景、設定遊戲邏輯，「game logic即設定銀仔是可以食的、有什麼故事、角色會經過什麼、如何過關」。他說即使是連voxel都不知為何物的初哥，「可能一星期內就識得製作角色，甚至幾日、幾小時」。是把格仔填色就行嗎？「可以咁講，就像砌Lego。」Howard Sun是公司裏的遊戲設計師，他說以往會用軟件Unity製作遊戲，「Unity入面會有coding（編碼）」，而沙盒所提供的軟件則毋須編碼，供用家在既有框架中設定遊戲，換言之，對Howard這種行內人來說是在更大限制下創作。他舉例如想在遊戲放進一個玻璃缸，都要費些心思，因為製作軟件限制了「資產」（asset）不能是透明，需用asset砌出面蓋及底座，中間再以可設為透明的「方塊」（block）組合，「這對我們來說是限制也是挑戰」。

而在George的視野中，他們不僅在開發遊戲，若刪掉關卡，這個舊香港場景也可搖身一變為社交場所，如果將來沙盒全面開放後，用家喜愛社交遠超打機，他們亦有機會變陣。

電影監製做VR：離心震撼無可替代

電影監製Polly Yeung則因去年花4個月上學習Unity的課程，而有了創作VR項目的初體驗。她是曾奪得DigiCon6 ASIA大賞最高殊榮Grand Prize動畫短片《世外》的編劇及監製，這次召集《世外》動畫師Tommy Ng、作曲人Vicky Fung、VR團隊Gamestry Lab等埋班，剛在上月於灣仔茂蘿街7號推出治癒人心的作品Silili & Tree，共200多人當過觀眾，戴上VR眼鏡，由樹精靈Silili帶領，站在浮島飛往奇幻之地，感受原始地帶的四季與無常，更會「升」上樹冠360°俯瞰世間。

因應VR媒介與裝置的特性，她的創作模式亦不一樣，其中一大分別是電影有既定時長，而VR作品則隨觀眾各種反應有變化。作品內一些階段會視乎觀眾選擇進入下一階段，例如捲起風暴時，伸手打走葉子會令畫面全黑，重複再玩，最多4次；處之泰然則可順利飄升上樹冠看風景，記者試玩時，升上樹頂一刻也有離心力的感覺。Polly說寫對白要寫齊各種狀况下樹精靈的對白，音樂亦不能全為預定長度，要靈活構思在觀眾需選擇之時，為後段創作循環播放的小節。靈感來自《世外》的一幕亦只好割捨，「那幕是圍住樹倒後行，每行一個圈就要忘記人生每一步，我就想人向前行卻看見倒後行的風景，但技術上做不到，因為觀眾會嘔，個腦頂唔順」，為何不倒後行？「好易仆親啊，（戴上VR裝置）向前行都驚啦，倒後更驚，是好危險的。」

她說今次是成功的試驗，探索到更多說故事的可能性。「VR令人有一種很特別的體驗，是平面電影播放做不到的，如飄上去一個更高的地方，看沒可能看到的大自然風景，那種震撼是用top shot或travelling shot做不到的感覺，我發現是無可取代。」她同時着重作品與真實的連結，請藝術家Ceci Fok以紙皮製作大樹成為現場裝置，亦送給參加者種子與紙花瓶種出豆苗，「我想觀眾通過這經驗，相信在真實都有機會連結大自然」。會否因此預視藝術家將來在虛擬世界發展下成為「造物主」，地位大大提升？她說：「我向來覺得藝術家很重要，說出大家應互相提醒的事，但不會覺得有超然地位，現在所說的元宇宙，每個人都可以起自己的世界，將來這個世界不會有monopoly（壟斷）。」

上集討論VR、AR發展的科大教授許彬想像，將來藝術家會是元宇宙的關鍵角色。藝術家、遊戲設計師是否元宇宙空間的建築師？知名建築網站ArchDaily上月上載文章Architecting the Metaverse（建構元宇宙），提出建築師在實體世界中出現身分危機，他們曾作為建築項目裏掌握所有知識與技術的總策劃人，但今天一些結構、機械、成本管理等技術已從這項專業分拆出去，建築師缺乏核心技術，需與社會、科技與時並進，「元宇宙是建築師可與其他持份者一起加入的新樂園，如果要與遊戲設計或開發者競爭，我們可帶入什麼價值？」

推建築數碼化學者：建築師具跨時代視野

港大建築學院副教授鄧進明曾參與英國制定BIM（建築信息模型，building information modeling）標準的專家組，專研建築數碼化，記者帶着這個問題，到訪其公司Llewellyn & Partners Co. Ltd在科學園的辦公室。鄧進明先解釋，「建築業過去10年出現了BIM技術，簡單來說，以前我們所用的圖紙、CAT都是2D，現在是做3D立體模型，計算設計及施工時間、數量、價錢，將行業生態做數碼化」，發展局在2017年發出技術通告，規定2018年起預算超過3000萬元的政府基本工程項目必須採用BIM技術。

他舉例所在大樓採用BIM技術興建，有各部分的數據，就等如擁有數碼分身（digital twin），「我們身處的空間都應該有一個數碼版本，是實體世界的複製本，可以幫我們做到如simulation（模擬）」，設計者可提出多個方案，「傳統只有幾個方案，如人工智能化可有幾十到上百個方案選擇」，亦有助改善城市環境，「（全面）做BIM可以改善一個社區的交通、便利市民，包括零碳目標，有了虛擬世界便可以達成，若沒有的話，數據會流於零碎、片面」。

許彬曾介紹元宇宙成長三部曲，首先是digital twins，即虛擬世界是現實複製版本；然後是digital natives，虛擬世界有它的原居民，自有其生命力；最後虛實完美互融。當元宇宙發展愈趨成熟，人們或會更沉浸於虛擬空間，遊戲設計師能在虛擬世界設計出一座城市，但INDEX GAME另一名年輕遊戲設計師Louis並不認為取代了建築師，「相比起建築師，我們虛構時少了很多限制，不會顧及物理、不會冧樓死人。我覺得（工作）門檻不是很高，學半年都會識六七成（所需技術），好多人都做到，分別是如何將你的想法有創意地表達，令人有在入面（身處虛擬空間）的感覺」。

鄧進明認同ArchDaily文章指出的一點，建築師能提供的是記憶（memory），文中說：「建築是文化的體現和表達，我們在進行概念設計前，會嘗試了解特定的文化環境，包括語言、屬於那個地方的記憶和生活方式。」上集在韓國的香港科學家李力恒說過虛擬世界也會有代謝，同樣有新舊交替，會產生數碼遺產（digital heritage），而鄧進明就認為建築師有其獨特視野：「有經驗的建築師不止看眼前空間如何用，例如科學園有智能泊車系統，30年後汽車還是否這個樣子？很futuristic（有未來目光）的建築師會想這些，會看到空間與時間如何連動」，這在虛擬空間亦適用。不過當記者提及遊戲設計師自覺不似建築師「專業」，鄧倒認為，「他們低估了遊戲可以有很多可能性，建築師是專業，起樓不可以塌、要跟規格，然而somehow亦會被規格綁住、被實體世界綁住，遊戲則不會，這是建築師和遊戲設計師一個幾好的握手位」。他說現在聘請具備程式設計（programming）及建築知識的跨領域人才不易，「要未來十年八年先出到這些人才來打造Metaverse」，將來元宇宙的設計者或許需要一個全新的名稱。

訪問INDEX GAME資深3D體素設計師（voxel artist）Elvis Wong確有建築教授所說的特點，他設計的「食人族的英雄」奪得「The Sandbox創作競賽2021」冠軍，自言總會想辦法打破The Sandbox裏的規則，用正方體砌成沙盒遊戲少見的圓球，追求盡量少「狗牙位」；以細緻陰影製造人物臉上的質感……他未來也想發展作為藝術家的事業，希望加入火熱的NFT市場，但坦言並未了解當中機制與技術。NFT買賣的瘋狂、沙盒嘗試建立的經濟體系，如何在虛擬世界建立價值？鄧進明說其公司正研究釐定數據的價值，「人如果知道價值，就知虛擬世界是如何去做」，虛擬經濟作為元宇宙的支柱，是否奉行另一套法則？我們會在下集探討。

元宇宙字典

Voxel

Volume Pixel的簡稱，即2D像素的3D立體版，沙盒遊戲中的角色就是以voxel立方體組成，創作者Elvis解釋voxel art自有其美學，「Sandbox不代表所有風格」，而pixel art（像素藝術）亦在NFT市場上風行。

Avatar

虛擬化身，在元宇宙科技討論中，avatar可以是真人的數碼分身，亦可以是只活在虛擬空間的人物，成為遊戲中的主角、社交平台的參與者。

Decentralization

現時出現許多「進入元宇宙」的虛擬平台都標榜去中心化「無大台」，可包括區塊鏈技術產生的虛擬貨幣、共同開發與管理的運作等。

【元宇宙入門手冊系列之二】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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