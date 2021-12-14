知多啲：港產片、cult片免費放映 成街坊聚腳地

【明報專訊】THY LAB是最近舉辦的「我的意大利」文化節的其中一個活動地點，舉辦了意大利導演Silvano Agosti在香港的首個回顧展，在4個星期內放映了6部作品。香港人對這位導演可能較陌生，他曾在莫斯科修讀蒙太奇，於1963年開始以完全獨立方式製作電影，自己執導、拍攝、後製等，幾十年來沒有屈服於電影製作的常規。1983年在羅馬創立獨立電影院，營運近40年後，受疫情影響終要關門大吉。Alberto得知此事後，深感可惜，幾經努力終把戲院部分的座椅運到THY LAB放映室，算是在深水埗延續了意大利獨立導演與戲院的使命。

羅馬獨立戲院結業 接收座椅延「使命」

Alberto從朋友口中得知，深水埗區曾經有不少電影院，如於1928年就開業的明聲戲院、1934年開業的北河戲院等，可惜都陸續在1970年代結業，黃金戲院亦於1991年結業，他感到非常可惜。他於2013年住在深水埗後，便在THY LAB成立社區放映院，作為一個小小放映場地，不一定播藝術片。疫情前，他不時免費放映本土電影，街坊都喜歡來聚腳。他希望透過這個地點，讓居民有地方聚腳，有電影看。Alberto主要播放數十年前的cult片（外地或本地都有），也有播放電視劇《獅子山下》以及本土導演早期作品，如方育平、許鞍華、吳宇森、杜琪峯、徐克、陳果等，作品都能引起街坊共鳴。或許，坐在來自意大利的堅實戲院座椅，在幽微放映院光線中，想起那是多少人的心血，不管眼前播放的是哪國哪種電影，觀眾都會在光影流轉中，感受到電影藝術的偉大。

那Alberto本人喜歡哪類型電影？他推介意大利電影Sicilian Ghost Story，認為大家不容錯過。劇情講到在森林邊陲的一個西西里小村莊，13歲男孩Giuseppe消失了。他的同學Luna拒絕接受他的神秘失蹤。她反抗周圍的沉默，為了找到他，透過神秘的湖泊入口，下沉到吞噬了Giuseppe的黑暗世界。故事情節聽起來離奇，卻原來建基於1990年代西西里發生的一宗慘案，當年一名男孩被黑手黨綁架，為的是要讓其父親噤聲，男孩因此失蹤並被殘酷殺害。Alberto說這宗案件在意大利很轟動，無人不知。一個如此恐怖悲傷的慘劇，在導演的魔幻手法下，以小孩角度看待整件事情，而非紀錄片方法呈現，深化了故事的層次和含意。他就是欣賞這種結合豐富現實文本與充滿幻想力的魔幻呈現手法。