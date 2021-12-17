聖誕賞燈飾點止維港 光影飛龍帶路 翱翔元宇宙

HOLOGRAM：雙手放在互動感應裝置上活動，便可操控屏幕的科幻星球，將星球縮小、放大、扭曲或旋轉。（黃志東攝）

PARTICLES：雙手在互動感應裝置上方活動，可以操控屏幕上的光球轉化為粒子漩渦，要拍出在屏幕前手中拿着光球畫面，需要有人幫手操作互動感應裝置。（黃志東攝）

DIGITAL CAVE：採用8200粒LED燈和鏡面組合成光之洞穴，燈光隨着音樂變色和轉換圖案，鏡面帶來無限視野，恍如置身永無邊際的銀河般。（黃志東攝）

DRAGON：TELEPORT內由16個LED數碼光管組成的三角形模擬未來數碼飛龍的模樣，在5分鐘內不斷轉色和上下移動，恍如飛行般，充滿動感，是全場最多人打卡的裝置。（黃志東攝）

【明報專訊】賞燈飾是聖誕節必備活動，歐洲更會隆重其事舉行光影或燈光節，展示光影裝置和大型燈飾，結合藝術、故事、燈藝、多媒體等多重元素。疫情持續影響，今個聖誕節大家都難以外遊，不妨將目光投向本地出色的光影裝置，特別為讀者蒐羅城中4個IG-able的場地，打卡零難度！

揮動雙手 操控屏幕上光球

籌備約2年的多媒體科幻藝術體驗館TELEPORT早前登陸中環，展現全新光影科藝體驗。創辦人Edward Eremyan分享道，TELEPORT與環球多媒體藝術家合作，創作結合多媒體、藝術、體驗和故事，參加者可與展品接觸互動，從而思考主題的意義。這裏定期舉行主題展覽，首個展覽展現未來科幻數碼「元宇宙」（Metaverse），與聖彼得堡多媒體團隊TRIBE、澳洲多媒體設計團隊IKONIX和荷蘭數碼藝術家Julius Horsthuis合作，一共創作出8件多媒體科藝展品，帶來不一樣的光影視效。記者早前進場體驗，館內漆黑環境，突顯光影視效。工作人員會先導賞一次，然後可自由觀賞及拍照。Edward指8件展品運用現有科技，例如HOLOGRAM和PARTICLES用互動感應裝置，在裝置上活動雙手便可操控屏幕上的星球和光球，非常好玩！光影視效亦以LED燈和編碼為主，例如DRAGON，使用48支LED數碼光管組成16個三角形，三角形連接32套摩打垂吊着，每5分鐘上下左右擺動和轉換顏色，以最簡單圖案展現發光飛龍翱翔的感覺，動作流暢，視效突出，打卡一流！

除此以外，維港對岸亦有不少特色燈飾。尖沙嘴K11 MUSEA 6樓設置聖誕節村，「村口」的金色大型拱門是向意大利文藝復興時期的Luminarie光影節致敬，由20名工匠花約2個月製作完成。又一城也邀得比利時的藝術家Alain Dierick操刀打造華麗燈飾，中庭位置矗立由10萬多顆燈飾製作而成的哥德式聖誕城堡，高逾12米，金光閃爍氣派逼人。

坐上「姜濤」開篷巴士賞尖沙嘴

第39屆閃耀尖東耀香江也在早前揭幕，尖東多幢大廈和海濱長廊佈置了燈飾，最矚目是尖沙嘴中心和帝國中心組成的巨型LED燈幕牆，採用8.2萬顆變色LED圓點，播放Disney+聖誕燈飾影片。想慳腳力觀賞尖東燈飾的話，可考慮KKday舉辦姜濤主題的開篷巴士聖誕夜遊特別線，全程約45分鐘，於星光大道上落車，坐在上層可360度輕鬆欣賞尖沙嘴景點及尖東燈飾。海路拍攝依舊以往來尖沙嘴及中環的天星小輪最熱門，中環往來紅磡的渡輪服務或水上巴士維港幻彩詠香江的航線亦有機會拍到尖東景色，可是前者只能遠望，後者只於星期日及公眾假期行駛，稍為美中不足。●

多媒體科幻藝術體驗館TELEPORT

日期：即日至2022年2月28日

門票：成人每人$200起、學生每人$170起、小童（3至13歲）每人$100起

地址：中環皇后大道中139號THE L.PLACE 11樓

網址：weteleport.com

K11 MUSEA 聖誕節村Pop-up

日期：即日至2022年1月13日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA 6樓Sculpture Park

「閃爍聖誕‧又一城」聖誕佈置

日期：即日至12月31日

地址：九龍塘達之路80號

網址：www.festivalwalk.com.hk

閃爍尖東耀香江2021——聖誕燈飾

日期：即日至2022年1月1日

網址：www.tste.com.hk

「姜濤×KKday玩精啲！玩盡啲！」

主題開篷巴士——聖誕夜遊（尖東特別線）

價格：每人$150起（連姜濤主題禮物）

網址：kkday.com

文：陳麗斯

Model：Akina Choi（IG@Akinach）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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