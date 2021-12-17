商場玩轉滑梯 海濱漫步法式小鎮

ifc商場聯乘東方快車於即日至2022年1月2日舉行聖誕裝置，以逾百年歷史的火車頭為設計藍本（上圖），並仿製「北極星」4151號列車車廂（下圖），公眾可進內參觀。（商場提供）

Christmas Joy House體驗活動可拍攝佈置內部（圖1）、體驗Dinoshaun Challenge遊戲及彩色滑梯Slinky Slide（圖）。（$280/2人，每節15分鐘，置地廣場）（黃志東攝）

【明報專訊】今年聖誕節氣氛較往年佳，商場佈置聖誕裝置花足心思，主要圍繞聖誕小鎮或大宅、卡通類、火車等設計元素，可根據個人喜好選擇心水打卡點。鍾愛聖誕氣氛，首選中環置地廣場的Christmas Joy House聖誕裝置，懷舊和現代玩具聚首一堂佈置大宅慶祝聖誕節，充滿濃厚節日氣氛。商場於半年前開始籌備，自創卡通角色，注入多個活動，參觀者更可即場報名及付款參與Christmas Joy House體驗活動，15分鐘深入大宅內拍照，以及玩Dinoshaun Challenge電子遊戲和彩色滑梯Slinky Slide。

旅發局舉辦的香港繽紛冬日巡禮則設在西九文化區藝術公園海濱草坪，聖誕小鎮以法國小鎮Colmar為藍本，設置8間聖誕小屋，廣場中央矗立20米高的聖誕樹，晚上亮燈後閃爍璀璨。

Monchhichi、迪士尼老友陪你過節

另外，今年卡通類主題聖誕佈置為數也不少，例如Monchhichi（愉景灣酒店）、日本動漫《鬼滅之刃》（THE ONE），以及多個以迪士尼動畫為主題的商場。火車元素亦大熱，IFC商場設置Orient Express is coming to town聖誕裝置重現過百年歷史的東方快車，以高像真度贏盡口碑。●

置地廣場 Christmas Joy House

日期：即日至2022年1月2日

入場：免費（深入大宅等部分活動額外收費）

地址：中環皇后大道中15號

查詢：2500 0555

網址：bit.ly/3ps5Egg

香港繽紛冬日巡禮 聖誕小鎮

日期：即日至12月31日

地址：西九文化區藝術公園海濱草坪–西面

網址：bit.ly/3IrRgxg

[好去處]