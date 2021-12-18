9大聖誕送禮gadget 「便當」耳機 形象我話事

卡哇兒：聖誕禮物當然要「送」得其所，Sanrio版的BEANS DON，喜愛公仔的女士一定喜歡。（JJ攝）

【明報專訊】聖誕節快到，又是煩惱為另一半和家人至親選擇禮物的時候。想送電子產品，卻因選擇太多，不知從何入手。今次e潮版精選了9件充滿話題或配合節日氣氛的最新gadget，有樣有內涵，送禮和收禮都必定皆大歡喜。

◆送給愛歌的你

BEANS DON 自訂機身文字傳情

香港耳機品牌thecoopidea，最新推出的BEANS DON真無線藍牙耳機，首創免費自訂機身文字打印服務。送上寫有愛侶名字或情愛字句的耳機做聖誕禮物，保證「必殺」！

吉蒂Little Twin Stars助陣

BEANS DON名字意念來自「便當」，除了充電盒看起來有點像飯盒之外，還可以根據個人喜好，有3種款式自由搭配。第1款玻璃面大理石紋設計，黑白兩色與文青絕配；第2款鏡面設計有黑、白及粉紅3色，當中黑色機配黑色鏡面，獨具型格魅力；第3款則是品牌與Sanrio合作，推出「夾公仔機」及「扭蛋」主題的Hello Kitty、Little Twin Stars及Cinnamoroll圖案，非常卡哇兒！其中的大理石紋或鏡面款式，用家都可以在充電盒與耳機的玻璃面上，訂製印上名字或自訂字符。

6mm動圈 提升頻寬抗干擾天線

BEANS DON不止形象百變，內涵亦非常出眾。輕巧是賣點之一，單邊玻璃面耳機只重4.8g。充電盒採用防滑矽膠底座及閃亮玻璃面，與耳機設計互相呼應。硬件及配套規格亦相當不錯，包括6mm石墨烯振膜動圈單元、能抗干擾及提升頻寬的陶瓷晶片天線、IPX5防水防汗規格、支援藍牙5.2等；耳機電量亦不俗，只需1小時即可為充電盒儲滿電，續航力達30小時（耳機7小時+充電盒23小時）。

thecoopidea BEANS DON

售價：$599（自訂面字版／Sanrio版）、$499（鏡面無字版）

查詢：2553 1151（Towervision）●

T5 II ANC 「打火機」藏靚聲

若想追求極佳音質的降噪真無線耳機，可考慮來自美國的Klipsch最近推出的T5 II True Wireless ANC，經典設計糅合一流音色、舒適佩戴感、先進技術及物料設計。新耳機具備頂尖的雙米高峰主動式降噪技術，加上人工智能系統，以及業內首創的Dirac HD Sound發燒級數碼聲學技術，締造出極致的聆聽體驗。

Klipsch T5 II True Wireless ANC

售價：$2499

查詢：5801 0065（TC ACOUSTIC）●

IT'S OK TOO 藍牙卡式帶機

潮流興懷舊，上世紀八十年代的卡式播音機也「重出江湖」。NINM Lab在2年前集資，帶來全球首部配備藍牙5.0功能的便攜卡式錄音機IT'S OK，通透機身以最簡單直接的實體音樂載體來聽經典歌曲。最近推出升級版本IT'S OK TOO，除了可接駁3.5mm耳機，更可配合藍牙耳機或揚聲器使用，讓用家無拘束享受具穿透力的卡式帶聲音。

NINM Lab IT'S OK TOO

售價：$798

查詢：www.ninmlab.com●

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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