送給愛攝的你：Simple Use菲林相機 懷舊紫調魅力

【明報專訊】近年時興玩懷舊拍攝，Lomography Simple Use即開即用菲林相機系列，易上手之餘，亦是玩味十足。其中的Saturday版本，機身有十分吸引的幻彩反光設計，並預載LomoChrome Purple紫調菲林，能夠拍下獨特的迷幻效果。事實上，這不是一台即棄菲林相機，拍攝後可以輕鬆再安裝底片，自由搭配使用任何35mm菲林，盡情享受classic拍攝樂趣。

Lomography Simple Use（Saturday版本）

售價：$218

查詢：2525 5417（Lomography）●

instax mini 11 Butter BTS陪你四圍打卡

韓國天團BTS粉絲，一定對這款instax mini 11 Butter特別版的即影即有相機深感興趣。奶黃色的機身，來自大熱歌曲Butter專輯封面的配色，鏡頭環和相機帶均加入專輯內色彩鮮明的圖案，加上機側的Butter字樣，辨識度極高。相機附送兩個換上黃色新裝的快門按鈕配飾，BTS專屬的Butter風格更為突出。現時購買相機，更可獲限量附送的Butter特別版菲林，值得珍藏。

FUJIFILM instax mini 11 Butter

售價：$998

查詢：2406 3225（FUJIFILM）