{教歷史達人}姜鍾赫 製動畫貼地教史 不避戰爭避血腥

【明報專訊】南京大屠殺如何教？經過香港和內地的教學風波，相信這已成為教師的燙手山芋。教歷史，以後是否只能照本宣科？姜鍾赫先後在韓國、台灣、美國、香港定居，人生本已由多地的歷史文化陶養。得到中學教師啟發，他踏上研究歷史之路，現在於香港教育大學文學及文化學系任職助理教授，學生正是將來的中史或歷史科教師。深明歷史不討好，他提出過「四RE」歷史教學法，也參與製作小學歷史教材。最近大家討論的種種歷史教學問題，他都有自身的思考和體會。

兒時看韓國史漫畫 「不喜歡日本」

姜鍾赫5歲時從韓國移居台灣，入讀當地幼稚園，生澀的普通話引來同學好奇笑語。然而，他每隔兩年暑假才回一次韓國。父親為歷史教授，但從未向他灌輸韓國歷史，惟母親一再跟他強調：「你是韓國人」。18歲到美國升讀大學時，他仍疑惑應介紹自己是台灣人還是韓國人。在他成長的年代，台灣剛解嚴不久，他不太記得學校所教的歷史。最深刻的歷史衝擊，竟來自父親從韓國帶回來的一套韓國史漫畫集。他小時候認識的韓文不多，光看圖畫已津津有味，但翻到提及日本的近代史時，卻見畫風一轉：「雖然是漫畫，但畫得好殘忍。為什麼會這樣殘忍？為什麼我的國家會發生這種事？自此以後，我打從心裏，真的不喜歡日本。」即使婚後太太提議到日本旅行，他也拒絕。「現在慢慢學習，就知道不應帶着情感去學習歷史。（後來願意去日本了嗎？）去過，去好多遍了！」待到讀碩士時，他才有機會認真修讀韓國史。直到今天，他覺得最能牽動其韓國歸屬感的，還是這種近代史漫畫，以及運動賽事如奧運。「這就是為什麼歷史變了政治工具，你不需要特別做什麼，已經團結到一群人。」

播南京大屠殺片段

對象：大學生

由此可知，小學歷史教材何以備受關注。他主張教歷史應多用影像資料及實地考察，以豐富學生的歷史想像，亦會播放南京大屠殺片段，但留意：對象是大學生，具備分析能力。「老師角色好重要，給小朋友看紀錄片的目的是什麼？這個要想清楚。如果老師有政治目的……我不知道，可能有老師有，需要反思這是否最好的方法，始終這些畫面都血腥，要小心處理。」今年教大推出了新一輯「看動畫．學歷史」，他也參與其中，撰寫5個人物的故事，他見前一輯沒有女性，這次特別提議了冰心。這套免費的動畫教材配合小學常識科的課程需要製作，每集介紹一個人物，頗受教師歡迎，總瀏覽人次逾700萬。近代人物如孫中山、蔡元培、冰心的幾集，也有提及革命或戰爭內容。「高小學生對戰爭已有認知，我們不會迴避這些話題或覺得太難，反而男孩子好多時對這些題材都好有興趣。」

他為每個人物撰寫上10頁的劇本，又與畫師溝通，提供相片供他們參考，如冰心曾到美國讀書，故要有20世紀初當地課室、大學的相片。之後需多番檢查動畫，與合作出版社來回修訂，確保內容翔實準確，每集籌備時間為6至8個星期。找大學教授做小學教材，是有否有點大材小用？他說出版社人力有限，未必做到最仔細，大學能提供各種史料，也較認真嚴謹。像在鄭和一集的動畫初稿中，他的衣服上有隻五爪的龍，但經團隊考證，五爪「龍袍」是皇帝專屬，鄭和應穿四爪「蟒袍」，這些細節連出版社和畫師都未必知道。這系列講述人物生平的動畫平均只有7分鐘，但場景、衣飾、陳設都經教大學者考據，他明白小學生未必會留意到所有畫面細節：「我的出發點是希望呈現正確的歷史，介紹這個人，同學可以學到這個人物和該時代的歷史。」如冰心支持五四運動，怎樣放棄教學、前往重慶加入抗日戰爭，之後見到盟軍空襲東京，如何為日本無辜平民的死傷心痛，讓學生見到動盪時代其實與個人選擇緊扣。他覺得研究論文的讀者只有學術界，做教材的話可以運用專業知識，幫助前線教師教學，更「貼地」。

課堂比較各地教材 歷史如政治工具

教案應為教師提供彈性

特首上周為教育局解畫，說只提供歷史教材，是為把自主權交給教師與學校。然而，坊間則討論教材應細分適用年級。教大製作的動畫有兩組教案及工作紙，分別供小學及初中使用，而且由前線教師編寫，清楚寫明適用年級、所需教節、學生已有知識、學習重點及學習策略，提供其他教學資源，「所以真的可以用到，如果我們寫教案，就不是好貼地，未必用得上」。他不諱言很多小學常識科教師並沒有修讀過歷史，自己也掌握不到，更不知從何教起，「所以去年有個常識科老師出了事（指教導錯誤鴉片戰爭內容的小學二年級常識科老師），我不認識他，但坦白說，我覺得這個老師是無心之過，他們真的不懂歷史，都好慘的，是個好大的挑戰」。所以他認為教案要為教師提供彈性，如果教師不諳歷史，大可跟着教案，若然已有想法或較認識某些課題，亦可棄用或只選取部分活動。這套本來為小學而設的動畫，也受到初中教師歡迎，尤其是在疫情期間。中史被列為初中必修科後，他觀察到歷史教材需求增加，「個個老師都在找教學資源。你見教育局的講座，好多老師參與，他們都想補課」。因教育局的指引並非專科專教，有不少學校因預算考慮，由中文科或通識科教師兼教初中中史科，這時候，教材就更加重要。

小二女兒：歷史是否很悶？

以姜鍾赫任教的文學及文化學系為例，主修的通常是畢業後打算任職中學歷史或中史科教師的學生。雖然小學常識科也有中華文化單元，但據他觀察，來旁聽或修讀的準常識科教師並不多，主因是常識科的範疇廣闊，由科學、社會、環境、健康，到資訊年代及國民身分，「我女兒現在小二，正學關於自己、社區的單元，好多都有趣的」。而歷史在整個課程的比例相對小，故教師未必會花時間深究。對學生而言，歷史也比起其他常識課題沉悶。他的女兒雖對歷史不甚了了，只知是「以前發生過的事情」，但已問他歷史是否很悶，他也搞不清這印象從何而來。「我相信好多學校都跳過歷史不教，因教師有調整空間。像我女兒小一時，老師也跳過了宋皇臺。可能那時也與疫情（停課）有關。」

另一個難處是政治化。他教近代史時，會與學生比較不同地區的教科書，發現亞洲地區如韓國、台灣、內地、香港等，歷史較像政治工具，韓國近代史課本每提到日本的內容便顯得偏激，「我覺得不用這樣，講事實就可以了」。日前，內地教師籲學生思考戰爭成因和比較不同史料的數字，卻被聲討及解僱。如教師以後噤若寒蟬，學生就更難有開放的討論空間。

籌備幼園歷史教材 涵蓋中文、STEM

不少調查指出，香港的課程較許多地區的艱深，他對此深有同感：「中一的數學我都不會做。我想他們是否需要這樣深奧的知識？」歷史科也有同樣情况，例如小二已要學鴉片戰爭。他認為小學的內容尚可接受，通常只教片面的人物或事件。但上到中學，便突然要在3年內從頭到尾認識中國史，學生吃不消，還要記大量人名和年份等事件細節。目前，台灣初中需要學中國史、世界史、台灣史，但內容較宏觀，以時間線為軸。「如果問我，我會傾向讓學生對整體歷史有闊一點的認識，而不是好仔細的某一段歷史。」

亞洲地區學生面對的考試壓力，令歷史科教師只顧得上讓學生背誦內容，考取高分，「好多時跟他們說可以做些教學活動，教師就說沒有時間，要考試了。掌握不到那些基本的知識。兩個因素加起來（政治化及課程壓力），令教師都不喜歡教歷史」。上述的歷史動畫助小學生銜接初中中史科，見幼稚園生近年也受停課影響學習，他正與教師和出版社籌備一套讓幼稚園生銜接初小的教材。教材結合歷史、中文和STEM，用動畫介紹10個中外科學家的故事，另有教案供幼稚園及初小教師使用。

「四RE」助學生建構歷史想像

至於學生，還是老問題：覺得歷史沉悶，與自己無關。他說：「大部分學生對近代史興趣大好多，因跟他們有關係。」對小學生而言，古代人物難以消化，詳今略古的教法或更易令學生理解。他曾獲教資會頒發傑出教學獎，構想出「四RE」（重建、重讀、反思及研究）的歷史教學法，認為這套理論可以由小學開始實踐，為學生建構豐富的歷史想像。他把理論套用在冰心的動畫上，指在小學階段，動畫無疑是最合適的媒介，當學生看到動畫或故事時，就開始在腦海建構歷史「有很生動的圖像，而非很多需要背起來的事實」。之後教師可以讓學生回家閱讀相關作品，如冰心《寄小讀者》的節錄，「有了動畫，他們看這些資料的感覺就不同」。反思方面，小學生未必需要太深入，也可以給予適量指引，如寫下學習日誌，整理自己當天上課的感受。若學到較切身的題目，諸如香港史或1960、70年代的流行文化，也大可以「研究」：請爸媽拿出舊相片，或訪問祖父母當時的生活和喜好。但若要教小學生南京大屠殺，「四RE」也愛莫能助：「因為重構歷史的過程中，太多血腥片段，可能對他們有不好的影響。」

他父親是研究中國近代史的學者，但小時候只與他打球，沒有任何「親子歷史課」。即使到圖書館，他也是借閱故事書，最愛看引人入勝的偵探小說。研究歷史的啟蒙，要數國際學校的歷史科教師，總是給學生不絕的思考空間。他尚記得當年的畢業習作題目是探討韓戰爆發原因，如此複雜的題目，老師也讓他做，「經過廿年還記得，證明老師真的做得好」。

不教子女韓文

由他們自行探索身分

他的子女有韓國血統、美國國籍，在香港長大。他固然深刻領會到認識歷史是確立身分定位、建立歸屬感的一途，但他沒刻意跟他們講解韓國歷史，家人都好奇問他為何不教子女韓文：「目前子女沒這方面的興趣，始終他們在摸索好多知識，希望他們感受自己的身分，不是由別人跟他說『你係乜乜人。』」他為子女卸下歷史、族裔、國籍的包袱，女兒內心反而澄澈，有時閒談間，他會給女兒幾個地方選擇，問她覺得自己是什麼人，「她暫時都好肯定地回答：『我是香港人，因為我在香港的啊！』」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 鄧宗弘、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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