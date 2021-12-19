一場冷靜與熱情的選舉

【明報專訊】選戰氣氛詭異，選秀選流行又太過頭腦發熱，趁2021快要走到盡頭之際，我們決定來點冷靜又不失熱情的——選書。早在月前勤快的L已率先表明，好期待「星期日生活」的2021書單，其時外媒大報也相繼發表了各自的編輯精選。

但凡選舉都得先定出一個標竿，最初貪快隨手打下「最佳」，隨即吃了M教授的檸檬：向來一派老定而醍醐灌頂的他，說豈敢亂點「最佳」？咁又係，又不是一人一票選出，實在不宜自封「最佳」，而且推廣閱讀貴乎分享交流，於是，我廣發英雄帖，通告各界友好及各業專精，分門分類，集思廣益，選一張「2021最醒神書單」。

最醒神，也就是最精神為之一振也。最初規矩是這樣的，每人選一個組別舉出3本2021年出版的新書，其中一本是中文。但後來出現各種各樣的例外情况，有人苦惱800字不夠寫，有人照例到死線都唔見影原來趕住出席婚禮最後草草寫下幾行字，有人只想舉一本，有人問翻譯算不算中文，有人甚至鬼拍後尾枕，說自己有些少偏私……每次遇到這些例外情况，我就想，又不是一人一票選舉，管他呢。今期先刊出社會／政治／歷史／藝術／飲食及手造書類，下期將接續有文學類。

聖誕臨近，歐美多國在Omicron極速擴散的威脅下，小心翼翼地慶祝佳節，今期起一連三個星期有新專欄「平安祭」陪伴倒數新年，不論你已離開，還是留下，祝願平安。

如當你靜下，想起今年讀到過的一本醒神新書，歡迎以300字為限，來郵（sunday@mingpao.com）分享。

編者話˙黎佩芬

插圖˙吳浚匡

編輯•蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao