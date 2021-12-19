同場加映：年度之歌？

【明報專訊】一早就跟朋友說，12月19日，如果有街頭調查問投了票沒有，我會搶答，一早投了，也不怕向大家宣布，我跟葛珮帆一樣有4票。

一票林家謙，一票岑寧兒，一票C AllStar，一票《留下來的人》。告退。

投的自然是叱咤樂壇頒獎禮各項「我最喜愛」的獎項，執筆之際「我最喜愛的歌曲」五強出爐，MIRROR（姜濤、Anson Lo、Edan ）佔三，張敬軒和MC張天賦各佔一首，C AllStar《留下來的人》七強止步，我跟朋友說，很失落，真心支持的名單，又入唔到閘。

今年選戰氣氛異常熾烈（講緊叱咤），自然是非多。網民發現MC的《記憶棉》在第49周播夠數卻沒上榜，指控商台做馬，大概反而助《記憶棉》躋身「我最喜愛」五強；投票期間流傳，疑似商台員工誤用專頁ACC分享投票走勢的帖文，嘲笑MIRROR配票失敗，商台雖然後來發聲明稱帖文屬失實內容，但網民怎會輕易放過？

我也有看看鏡粉的留言，群情洶湧，為免被誤會，先旨聲明：小弟絕非MIRROR黑粉——看完整套《調教你MIRROR》；頗喜歡Jer和Ian的歌曲；在《全民造星I》已開始留意帶傷上陣的Alton；看團歌MV有時會跟着跳兩下；就是AK在上屆叱咤頒獎禮黑面一幕，我也不覺得反感，他年初再推《黑之呼吸》，用作品反擊質疑，我表示欣賞。（題外話：生粉怎麼會推《三個字》？明明《黑之呼吸》更出色啊）。

鏡粉朋友說，MIRROR讓人重新關注香港流行文化了，叱咤選舉也因此變得空前激烈，是他們英雄造時勢呢。我說，怎麼倒果為因呢，是時代選中了MIRROR；香港人對這次選戰（講緊叱咤）如此狂熱，多少也是對投票有了更深更微妙的感受。

MIRROR爆紅，近因應追溯上一屆叱咤頒獎禮，團歌《IGNITED》奪專業推介第三位，Jer和Anson Lo分居新力軍金銅，姜濤掃兩個最喜愛大獎，一夜間引爆樂壇改朝換代的討論。那一夜之前，對不少港人來說，MIRROR只是一隊奇怪韓風男團，只認得姜濤一個。不過，為什麼唯獨2020年度的叱咤頒獎禮，得到如此大迴響？

這幾年起香港發生了什麼事，你知我知單眼佬都知。香港人，尤其年輕一輩政治熱情和本土意識，從2020年開始轉移至流行文化上，疫情下坐困愁城，本地娛樂更形重要，MIRROR是在流行樂壇受注視的時候被看見，並接收了香港人大部分無處可放的熱情。非MIRROR造時勢，是時代選中了MIRROR，可惜的是MIRROR三子打入五強的歌，似乎都沒有好好回應時代。

所謂年度之歌，經過這幾年的種種，難道真的覺得會是《Megahit》嗎？

2021年，是離別之年，朋友上周移民，往機場送機的那晚，「我最喜歡的歌曲」走到十強階段，一路聽着這10首歌，我在想，有幾多首真正能在這個時代感動人心呢？面對至親最愛，因為價值觀相異起衝突，我聽《俏郎君》，了解到兩個人再深愛對方，也有愛不能修補的裂縫。《Ciao》直接唱那些被時代拆散的人，只要活着去對抗世界荒誕，總有一日會再見。

離開的人與留下的人，各自走到自己的路上，依然希望「那日見」，《留下來的人》那句「即使費時一點／即使快樂不輕易／最後仍可遇見」，是今年最感動我的歌詞。

多年來也是RubberBand的歌迷，正正是他們的歌總是回應時代，不過最終選了《留下來的人》，主因是欣賞今年的C AllStar。不只是《留下來的人》，C AllStar今年多產，但幾乎沒一首歌令人失望，由四子重組推出《集合吧！地球保衛隊》來呼應達明一派《十個救火的少年》開始，就已經感到他們的用心，看他們每一首歌的MV，細味歌詞，他們在唱着香港人在大時代下不同的處境，每一首歌都希望給大家不同力量。

連《留下來的人》都留不下來，五強中的「時代曲」就只剩下《俏郎君》了。失落啊，失落是因為覺得「好歌冇好報」，失落是因為，MIRROR盛世，把努力回應時代的人給擠走了。

這場選舉（講緊叱咤）被質疑不公義，粉絲造票傳聞甚囂塵上，大家以為一人一票，其實是一號（電話號碼）一票，比的不只是粉絲動員力，更是粉絲的財力。有時希望商台也仿效一下香港政府「堵塞選舉漏洞」的魄力，自然也希望選民尊重民主精神，還是說其實各人對「民主」的理解，真的是「五光十色」？

我知道，希望在投選最喜歡歌曲之中體現民主精神，很傻，但我還是希望大家珍惜我們還可以參與的選舉，唔好搞爛個場。不論制度有幾多漏洞，以任何藉口破壞任何選舉的人，都可恨。

文˙森淼

編輯•歐陽德智

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