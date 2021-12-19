ways of seeing：互動設計展 探尋快樂意義

【明報專訊】這個以快樂設計（delightful design）為題的展覽開展了兩星期，身兼設計師和策展人的利志榮最常被問到：展品與快樂有何關係？近40件展品中，最對題是印有笑臉的單車手套，讓切線車手向其他道路使用者揮手示意時，也能釋出善意。利志榮說自己並不以哈哈笑代表快樂的直觀方式策展：「我跟朋友們解釋了好多遍，整個展覽不僅是表面、單一、情感的快樂，也探索與生命意義間的關係。」

第一展區 由搓手開始

第一個展區圍繞感官，最為賞心悅目，數串泛着金秋色調的塑膠葉片，迎接從白簾透進來的陽光，影子又同時印到白簾上。還有男女在西多士糖漿上暢泳的卡通海報、按鍵便會手舞足蹈的冬甩、忌廉筒和布丁。Dew Drop是神秘的綠盒子和地墊，讓觀眾不期然跪坐下來，伸出雙手，接住帶泥土氣味的搓手液，將防疫消毒變成虔敬儀式，象徵從大自然獲得療癒。利志榮解釋每個展區都有這樣的互動裝置，而Dew Drop是BeCandle特意為參展而設計的。「這間房的感受最直接，可帶來愉悅感覺，相對輕鬆。」他以心理學家Martin Seligman提出的「PERMA」幸福元素（正向情緒、投入感、人際關係、人生意義和成就感）為策展框架，把藥水膠布、網站、雜誌、食材、店舖，甚至海洋垃圾清理都囊括其中，朋友好奇他如何蒐集這麼多例子，他解說：「只是大家沒留意這些事物的最終目的是令人快樂。今次展覽的分類很不同，對我來說是另一個拼合設計意義的方法。」

「小確幸」設計 細節見用心

在「意識形態」展區中，有來自環保百貨店Slowood的去皮綠豆和大豆，旁邊放了電子秤和紙袋等器具。利志榮說最初沒太留意這家店：「我知它是裸買的，原本覺得是個好看美觀的品牌、環保公司。」了解過後，才知道Slowood講求的是購買意識（conscious buying），在購物前已清楚自己需要什麼，在家中準備合適容器再外出，而非平時走到超市那般即興購買（impulse buying）。這樣既省去過多的包裝，也減少添置不必要的物品，「這個是與對方傾談後得知的角度，我們就向公眾帶出這點」。參加導賞團的公眾可在此體驗裸買流程，不妨預先準備容器，把豆帶回家。

主辦方是香港設計中心「設計光譜」，故過半展品來自香港，但還是不得不提那些見微知著的日本設計，他們的「小確幸」風格鮮明。「消失的月曆」用線縫上數字，留低線頭，用家可逐日拉出繡線，看着日子褪色，剩下針線孔，真確地看見時間流逝。「真正間尺」驟眼看不明所以，原來間尺平時刻度都存在0.1至0.2毫米的誤差，這把間尺不用直線標示毫米距離，改用長條為刻度，方便設計師及工程師等專業人士。「好像（產品設計師）深澤直人般，沒有刻意學習任何概念，小確幸是個思維，透過細緻觀察生活細節，然後改變它，令人使用時覺得方便了，就改善了生活。」展櫃中有疊白紙，不小心便會錯過左上角的展品：設計師只將平時的長尾夾改成直角三角形，揭頁時便流暢不少。利志榮本來對小確幸不太受落，印象是村上春樹，或站在街角樹蔭下就覺開心的心態，「好微小，好像人生的意義不夠大」。但逐漸覺得這態度會令人更珍惜身邊的美好事物，正面地感受世界，滋養正向情感，「可能都是一件好事，小確幸都可取」。

觸感聽覺互動系統 閉上眼「看」展覽

策劃展覽之初，利志榮最想從關懷社會的項目着手，「講社會，不能太輕太正面；但因為始終是設計展，又不能太難看，想大家感受到那力量」。他透露有個項目雖意義深刻，但畫面太慘，團隊最後唯有捨棄。現在觀眾可以看到荷蘭海洋清潔團隊Ocean Cleanup的影片和簡介，看他們怎樣用U型圍網，在茫茫大海收集大量塑膠垃圾，畫面難言快樂，甚至是「不安真相」（uncomfortable truth），「好多時是社會需要做，但不想見到或正視，不安可令到大家反思和正視這個問題」。

香港Beyond Vision International為視障人士設計了觸感聽覺互動系統，讓觀眾嘗試閉眼「觀賞」凱斯‧哈林、馬蒂斯和蒙特里安等人筆下色彩紛呈的作品。利志榮翻揭機構與香港藝術館製作的觸感導賞書，解釋他們怎樣運用紙張設計和剪裁，讓視障人士認識中國書畫的題材和透視法。像高劍父的一幅畫像花又像枝條，利志榮看到加上浮凸線條及幾何圖案的導賞書版本後，才知道是烏賊！「我們都看不明白（這幅畫），給視障人士看的書，對我們來說其實更易看懂。」當中對成見及個體差異的反思，與提倡多元包容、共融社會的美國項目Love Has No Labels相通，他們把巨型X光機搬到街頭，透過X射線的照射，消弭了不同種族、宗教、性取向、年齡和缺陷的差異，人們在屏幕上只是相互擁抱的兩副骨頭。

原以為在這裏會有很多撥開疫情陰霾的設計，但當中只見到傳遞防疫知識的網站PANDAID，由日本NOSIGNER發起、逾300個不同專業的義工參與，共有6種語言。利志榮解釋展品不僅想回應疫症，「無論什麼時候，設計都是恰當的方式，是令生活正面樂觀的能量。想大家面對人生的不同困難時，用另一角度思考」。

探索藝術與設計 抽象意念引思考

部分展品不大符合設計定義，例如植物豬肉產品，或是廢棄印刷電路板（PCB）循環再造的電話模型，較像在介紹新發明或技術。張煒詩的白瓷作品《連繫》，用線穿起相對的瓷片，探索關係和平衡，到底算是藝術品抑或設計品？功能向來是這二者的重要分野，利志榮平時也以此判別：「大部分設計都具實際功能及與生活相關，處理日常需要，多為物件或程序。但近年開始模糊，（去想設計）是要達至我們使用的功能或情感的功能？」在他看來，藝術的抽象意念也有其功能，旨在提示大家思考，而設計則不僅有提示角色，可以被運用出來。這次展覽以主題為先，沒刻意區分，但讓二者對話：Linkage下面正是笑臉單車手套，代表由理論到實際生活，看如何緩解道路使用者間的緊張或衝突。

快樂分享會 與哲學對談

以往大抵沒人深究設計是否令人快樂，因它的任務是製造令生活方便的物件，改善生活質素，快樂便隨之而來。「現在社會已經（有）好多物資，我們需要什麼呢？我估計是心靈需要，設計也要改變。」展覽中有不少「治癒系」作品，如幫助靜觀練習的應用程式，觀眾可即場坐下來觀察自己，或體現「半杯水道理」的玻璃杯，它們均不直接帶來快樂，而是改變人的觀點或看法。他指近年設計界由着重風格、概念，轉為講求同理心、協同設計：「以前可能商業項目比社會項目重要，現在後者的比例相對高，變了主流。」他邀好青年荼毒室在1月參與「快樂分享會」，對方也說這種設計與哲學間的對話並不常有。

整個鼓勵觀眾感受、思考，結尾不例外。當大家都被繽紛的藝術裝置「山野漫瀾」吸引過去時，別忘了同場的坪洲雜誌《ISLANDERS島民》，記載了居民由下而上自發的設計故事，創辦人更希望把島民的生活方式分享到市區，特意帶來3隻坪洲香蕉，讓人取走，並放下一樣認為別人會需要的東西。暫時所見，已換到一袋生命麵包和一罐茶葉，怎麼都是食物？

「給快樂的設計」展覽

日期：即日至2022年2月28日

地址：灣仔茂蘿街7號3樓

詳情：www.designspectrum.hk

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao