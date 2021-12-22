翡翠鑽石 中西合璧 珍稀粉鑽 演繹徽宗瑞鶴

《端王的瑞鶴》系列——特色：受宋徽宗的畫作《瑞鶴圖》啟發。每隻仙鶴由18K金精製，並鑲嵌了珍罕的阿蓋爾粉紅鑽作點綴，翅膀是由形狀各異的冰種翡翠製作。仙鶴是中國自古以來盼求純潔、長壽、忠誠及財富的傳統象徵，寄寓於當下社會的和平與繁榮。（受訪者提供）

【明報專訊】聖誕和新年臨近，晚上各處都亮起閃爍燈飾，不少人趁這佳節揀選閃令令的珠寶鑽飾送給心愛的人。首飾除了價錢外，精巧的手工和獨特的設計意念，都能反映送禮者的心意。近年，粉紅鑽可算是收藏界的MIRROR，閃爍璀璨的吸引力令藏家和珠寶愛好者為之瘋狂。這期請來本地珠寶設計師，分享關於炙手可熱的粉紅鑽飾的有趣心得。

粉紅鑽的產量極有限，價值比白鑽更高。在拍場上現身的通常是大顆的頂級珍藏品款式，不過，當中亦有些較小巧和易於佩戴的款式，能夠走入收藏家的生活，貼身陪伴。良晨珠寶及日出金工的創辦人兼總監陳業是本港專業珠寶工匠，作品曾於香港國際珠寶展、瑞士巴塞爾珠寶展等亮相。最近在本港展覽中，展出一批逾100件獨一無二的阿蓋爾粉紅鑽巧作。

產量珍稀 價值遠超白鑽

「粉紅鑽的價格比白鑽高超過20倍，是世界上其中一款最罕有的鑽石。」陳業說，粉紅鑽主要在印度、巴西、非洲和印尼發現，在澳洲西部阿蓋爾礦場出現之前，產量一直稀缺。他指澳洲粉紅鑽在1980年代出現，當時衝擊整個鑽石市場，佔全球粉紅鑽產量的90%。它最醉人之處是特有的艷麗紫紅色，一躍成為鑽石愛好者新寵，自此成為市場最熾熱的新星。但自阿蓋爾礦場在2020年關閉後，粉紅鑽的供應變得緊張和更搶手。

澳洲阿蓋爾的粉紅鑽另一特點是體積較細小，超過70%的粉紅鑽小於0.15卡。相比起大體積的天王巨星級數巨鑽，阿蓋爾粉紅鑽只是小伙子。不過，當這些小伙子集合在一起、又被廣泛認同，則變得價值不菲，創造出奇蹟。花姐創造了MIRROR傳奇，珠寶工匠可算是阿蓋爾粉紅鑽奇蹟的「造星者」。

究竟工匠是如何釋放粉紅鑽的魅力？配襯哪些寶石、金屬，使用哪些鑲嵌方法最能表現其美態？陳業喜歡以不同大小和形狀的白鑽配襯粉紅鑽，以本地頂尖的鑲嵌工藝突出粉紅色；造型方面則以和諧、簡單的形態表達。「最新嘗試是加入翡翠，以翠綠色襯托粉紅色，帶出有趣的物料組合，也希望透過運用不同文化意義的原材料（中式的翡翠＋西方的鑽石），碰撞出有趣的設計主題。」就像組合成員除了要有親民入屋的形象外，願意跟不同單位合作也是其吸引之處，似乎「造星」和「造飾」也有共通點。

冰種翡翠做羽毛 粉鑽點綴紅頂

在早前一個展覽中，陳業一款作品為珠寶界帶來驚喜。他在宋朝皇帝宋徽宗的畫作《瑞鶴圖》中取得靈感，設計了《端王的瑞鶴》系列。「當大家見證阿蓋爾粉紅鑽成為珠寶歷史重要的一章，呈現細小而價值不菲的原料時，我想起了宋朝皇帝宋徽宗。」宋徽宗同時是畫家、書法家、詩人、詞人和收藏家，陳業說皇帝crossover藝術家這個身分相當特別，引起他的興趣。「用宋徽宗創作的《瑞鶴圖》作為設計藍本最貼切不過。瑞鶴的紅頂正好可以用粉紅鑽表達，身上的羽毛可以用冰種翡翠表達。」在創作時，他有感皇帝也許會懷念即位前自由自在的感覺，因此以「端王」（宋徽宗登基前的封號）為題來命名這套瑞鶴，希望能表達出丹頂鶴自由自在飛翔的情景。

最近，MIRROR似乎有種點石成金的魔力，他們推銷的產品往往大受歡迎。而粉紅鑽配翡翠，亦可以令翡翠的傳統感覺轉化成新意。其實陳業早年已和翡翠結緣，其家人從事翡翠事業。他結合翡翠和鑽石，建立自己中西合璧的珠寶美學，但兩者始終有文化差異，過程中亦非一帆風順。「我喜愛研讀歷史和傳統文化，同時在創作和營商上勇於嘗試和革新，這是我平衡新舊的心法。困難應該是如何讓喜愛舊物的人接受新概念，如何讓只愛潮流的人認識傳統。我覺得這是永遠存在的矛盾，但堅持自我想法便可以克服。」

他的作品十分實用，有結婚和訂婚戒指、婚嫁首飾等。他自言自己的設計都是簡單易明白，卻充滿能量。「我希望交給觀眾和用家評價，相信每個人都有不同的想法。」●

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文：呂一心

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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